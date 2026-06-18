Rezumatul dimineții – Piața revine la normal după previziunile „hawkish” ale Fed și un raport mixt privind războiul (11.08.2026)

📊 Macroeconomie și bănci centrale Decizia Fed privind rata dobânzii: Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) din SUA a menținut rata dobânzii de referință în intervalul 3,50%–3,75%, așa cum era de așteptat, marcând a patra ședință consecutivă fără modificări ale ratei.

Graficul „dot-plot” cu orientare „hawkish”: Proiecțiile macroeconomice, în special graficul „dot-plot”, prezintă o perspectivă mai „hawkish” — mai ales pentru 2026. Noul președinte al Fed, Kevin Warsh, a demonstrat o abordare semnificativ mai restrictivă.

Declarație simplificată: Peste jumătate din conținutul declarației oficiale a Fed a fost eliminat, îndepărtând complet mențiunile anterioare „acomodative” privind potențialele reduceri ale ratei dobânzii.

Strategia lui Warsh: Președintele Fed, Kevin Warsh, a subliniat schimbările viitoare în prezentarea datelor, proiecțiile și comunicarea. Cu toate acestea, el a menționat, de asemenea, că șocurile de ofertă rămân cauza principală a inflației și a descris ratele actuale ale dobânzii ca fiind „destul de restrictive”.

Schimbare de atitudine: O mare parte dintre membrii Fed adoptă acum o poziție mai agresivă decât în luna martie, prognoza mediană a ratei dobânzii pentru sfârșitul anului 2026 crescând la 3,8%.

Creșteri ale ratei dobânzii în discuție: Jumătate dintre membrii FOMC (9 din 12) se așteaptă la cel puțin încă o creștere a ratei dobânzii în acest an, invocând o piață a muncii puternică și riscuri inflaționiste în creștere (în special după recentele șocuri energetice). Între timp, Warsh a exclus categoric orice revizuire a țintei de inflație de 2%.

PIB-ul Noii Zeelande a depășit așteptările: Datele oficiale privind PIB-ul Noii Zeelande pentru primul trimestru al anului 2026 au surprins piețele în sens pozitiv, indicând o creștere economică de 0,8% față de trimestrul anterior (față de așteptările de 0,9% și după o creștere anterioară de 0,5%) și o creștere de 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de o prognoză de 1,1%).

Reacția NZD: Datele pozitive din Noua Zeelandă întăresc așteptările privind posibile majorări ale ratei dobânzii și ajută perechea NZDUSD să se redreseze după recenta scădere la cele mai joase niveluri înregistrate din aprilie. 🌍 Geopolitică Progres în relațiile SUA-Iran: Se pare că SUA și Iranul au semnat electronic un Memorandum de Înțelegere (MOU) care prevede un armistițiu imediat pe toate fronturile (inclusiv în Liban), deschizând o fereastră de 60 de zile pentru negocierea unui tratat de pace definitiv.

Semnarea la Geneva: Semnarea oficială și intrarea în vigoare a memorandumului sunt programate pentru vinerea viitoare la Geneva, în Elveția, și sunt salutate ca un progres istoric.

Dispoziții cheie: Acordul include angajamentul SUA de a ridica blocada navală în termen de 30 de zile, de a debloca activele iraniene, de a renunța complet la sancțiuni și de a aproba imediat exporturile de petrol iranian.

Reconstrucția regională: Se va înființa un fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari împreună cu partenerii regionali. Pentru a restabili traficul maritim normal și a asigura o administrare maritimă sigură, Iranul inițiază discuții oficiale cu Omanul cu privire la Strâmtoarea Hormuz. 📈 Piețele bursiere și acțiunile Vânzări masive pe Wall Street: Indicii americani au încheiat ședința de miercuri cu pierderi semnificative. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,2%, iar Nasdaq 100 a înregistrat o scădere de 1,34%, afectate de tonul “hawkish” al Fed și de o vânzare masivă pe piața titlurilor de stat.

Recuperarea de joi: Ședința de astăzi marchează o inversare a tendințelor descendente de ieri de pe Wall Street. Contractele futures US500 au înregistrat deja o creștere de 1,4%, în timp ce contractele futures US100 câștigă 1,8%.

Piețele asiatice: Ședința asiatică a adus o deschidere mixtă, dar relativ stabilă, cu semne de optimism prudent, alimentată de o puternică euforie în sectorul tehnologic.

Un moment important pentru KOSPI: Indicele sud-coreean KOSPI a depășit pragul de 9.000 de puncte pentru prima dată în istorie, înregistrând o creștere de 1,5% în tranzacțiile de dimineață, susținut de giganții din sectorul tehnologic; acțiunile SK Hynix au înregistrat un salt de peste 3%, atingând noi maxime datorită livrărilor de memorie avansată HBM4E.

Creșteri ale indicelui Nikkei: Indicele japonez Nikkei 225 a înregistrat o creștere de aproape 2%. 💱 Valute Puterea dolarului: Indicele dolarului a înregistrat o creștere bruscă de aproximativ 50 de pips imediat după încheierea conferinței de presă a Rezervei Federale.

Atenție asupra yenului: Investitorii urmăresc cu atenție yenul japonez (JPY) după ce Banca Japoniei (BoJ) a majorat rata dobânzii la 1% săptămâna trecută. Combinat cu poziția agresivă a Fed, acest lucru duce la o înăsprire suplimentară a condițiilor de lichiditate la nivel global.

Perechi majore: Principala pereche valutară, EURUSD, a scăzut ieri de la 1,16 până la nivelul de 1,15, în timp ce USDJPY a depășit bariera psihologică de 160,5. 🛢️ Mărfuri Petrolul sub presiune: Prețurile globale ale țițeiului au înregistrat scăderi accentuate din cauza perspectivelor pieței privind o revenire rapidă a ofertei iraniene în urma acordului geopolitic.

Petrolul Brent: În ciuda volatilității de ieri, petrolul Brent își continuă traiectoria descendentă și se tranzacționează astăzi sub 78 de dolari pe baril.

Volatilitatea aurului: Aurul a reacționat negativ la atitudinea agresivă a Fed, ștergându-și toate câștigurile înregistrate la începutul săptămânii și scăzând inițial la 4.250 USD pe uncie.

Revenirea metalelor prețioase: Perspectiva scăderii prețurilor petrolului favorizează metalele prețioase. În plus, întrucât Kevin Warsh nu s-a dovedit a fi extrem de agresiv, aurul se redresează astăzi spre nivelul de 4.321 USD pe uncie.

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