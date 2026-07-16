Rezumatul dimineții: Piețele asiatice înregistrează scăderi pe fondul vânzărilor masive din sectorul semiconductorilor din SUA. Toate privirile sunt îndreptate spre TSMC (16.07.2026)

📉 Indici și sesiunea asiatică Contractele futures pe indicii americani au deschis ușor în creștere, menținându-se aproape de nivelul de închidere de ieri, după o sesiune volatilă, în special în sectorul semiconductorilor. Contractele futures pe Nasdaq (US100), S&P 500 (US500), DJIA (US30) și Russell 2000 (US2000) au înregistrat toate o creștere de aproximativ 0,15%, urmând evoluția contractelor futures pe indicele european Stoxx 50 (EU50). Acțiunile SpaceX ating minimul istoric înaintea zborului navei Starship: Acțiunile SpaceX ( SPCX.US ) au scăzut la un minim record de 132,75 USD, coborând sub prețul de 135 USD de la oferta publică inițială (IPO). În ciuda optimismului general de pe Wall Street, atenția investitorilor se îndreaptă acum către cel de-al 13-lea zbor de testare al navei Starship, joi, care reprezintă un catalizator-cheie pe termen scurt.

Piețele asiatice scad pe fondul vânzărilor masive din sectorul semiconductorilor și al temerilor geopolitice: Majoritatea piețelor bursiere asiatice au înregistrat scăderi joi, afectate de o corecție bruscă în sectorul semiconductorilor și de escaladarea tensiunilor dintre SUA și Iran în apropierea Strâmtorii Hormuz. În timp ce indicele Nikkei 225 a scăzut cu 2,7% ( JP225 : -1,24%) și indicele KOSPI din Coreea de Sud s-a prăbușit cu peste 6% — giganții din sectorul cipurilor, SK Hynix și Samsung Electronics, înregistrând scăderi între 8% și 11% — indicele Hang Seng din Hong Kong a contrazis tendința, înregistrând o creștere de 1,7%.

Investitorii așteaptă rezultatele TSMC pentru indicii privind cererea de AI: În ciuda slăbiciunii generale a pieței, atenția investitorilor rămâne concentrată în mare măsură asupra viitorului raport trimestrial al TSMC privind rezultatele financiare, pentru a evalua sustenabilitatea pe termen lung a cererii globale de inteligență artificială. 🌍 Economie și geopolitică Banca Coreei majorează rata dobânzii la 2,75% pe fondul creșterii inflației: Banca Coreei a anunțat o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază — prima din ianuarie 2023 — pentru a combate inflația persistentă de 3,2%, susținută de dinamica puternică a creșterii PIB-ului în primul trimestru (+3,8%).

Ministrul Finanțelor, Katayama, reiterează avertismentele Tokyo privind piața valutară, pe fondul presiunilor asupra yenului: Satsuki Katayama a repetat avertismentele obișnuite, afirmând că guvernul este pregătit să ia măsuri adecvate pe piețele valutare oricând se va considera necesar. Cu toate acestea, ea nu a oferit detalii specifice noi, în timp ce yenul continuă să oscileze în jurul nivelului de 162 pe dolar. Katayama a refuzat să comenteze nivelurile specifice ale cursului de schimb, menționând că acestea sunt determinate de mai mulți factori, și a adăugat că stimularea competitivității economice globale a Japoniei este esențială pentru menținerea încrederii în yen.

Trump ia în calcul o escaladare militară împotriva Iranului: Președintele Trump înclină spre extinderea operațiunilor militare ale SUA. Planurile operaționale aflate în discuție la nivel înalt includ intensificarea atacurilor aeriene, desfășurarea forțelor terestre pentru a ocupa insule strategice precum Insula Kharg și țintirea unor obiective subterane fortificate suspectate că găzduiesc activități nucleare secrete.

Trump preferă o pauză în ajustarea ratelor în locul majorărilor și se așteaptă ca inflația să scadă: Președintele Trump a declarat că este de părere că inflația va încheia anul la un nivel mai scăzut decât cel actual. El a reiterat că, deși dorește o reducere a ratelor dobânzilor, o pauză în ajustarea acestora este totuși preferabilă majorării lor. 💱 Piața valutară (FX) Tranzacționare calmă pe principalele perechi valutare: Indicele dolarului ( USDIDX ) se tranzacționează cu creșteri marginale de +0,05%, pe fondul unui indice PPI mai scăzut care temperează ușor așteptările privind majorarea ratei dobânzii în SUA. Volatilitatea pe cele mai lichide perechi (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) nu depășește +/- 0,05%.

Monedele din emisfera sudică și francul elvețian înregistrează unele divergențe: Excepțiile de la tranzacționarea laterală sunt monedele din emisfera sudică ( NZDUSD : +0,15%, AUDUSD : -0,1%). Dintre monedele G10, francul elvețian înregistrează cele mai mari pierderi ( GBPCHF , USDCHF : +0,25%). Perechea EURUSD a crescut cu 0,05%, ajungând la 1,1467. 🛢️ Energie și metale prețioase Mărfurile energetice se află sub presiune de vânzare: Contractele futures pe țițeiul Brent ( OIL ) au scăzut cu 1,2%, ajungând la 84,50 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pe țițeiul WTI au scăzut cu 1,65%, ajungând la 79,90 dolari pe baril. Contractele futures pe gazul natural ( NATGAS ) au scăzut cu 0,5% în SUA, în timp ce în Europa au înregistrat o creștere de 0,2%.

O nouă scădere pentru metalele prețioase: Metalele prețioase sunt din nou în scădere, în ciuda stabilizării dolarului american. Aurul a scăzut cu 0,7%, ajungând la 4.030 USD/uncie, în timp ce argintul a scăzut cu 0,8%, ajungând la 57,30 USD/uncie.

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