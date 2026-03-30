Rezumatul dimineții: Piețele dau semne de redresare după weekend; Ce ne va aduce săptămâna aceasta❓ (30.03.2026)

🌍 Geopolitică – Orientul Mijlociu rămâne în centrul atenției Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică: în weekend, gruparea Houthi a lansat atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului, în timp ce loviturile israeliene au provocat întreruperi temporare de curent în Teheran și în zona înconjurătoare.

Statele Unite continuă să-și consolideze forțele în regiune – câteva sute de membri ai forțelor speciale (Rangers, SEALs), mii de pușcași marini și Divizia 82 Aeropurtată se află deja în zonă, oferindu-i lui Trump opțiunea unei operațiuni terestre.

Pakistanul a anunțat că va găzdui discuții directe între SUA și Iran în zilele următoare; Trump a semnalat atât progrese în negocieri, cât și posibilitatea confiscării infrastructurii petroliere iraniene, inclusiv a Insulei Kharg.

Israelul a confirmat prin intermediul Canalului 12: în cazul unei potențiale operațiuni terestre a SUA în Iran, armata israeliană nu va participa la operațiunile terestre. 🛢️ Petrol și materii prime Țițeiul Brent a deschis săptămâna la un nivel semnificativ mai ridicat (~107,7 USD/baril, +0,84%), dar a înregistrat o retragere după o creștere inițială, reflectând terenul incert construit atât pe speranțele de dezescaladare, cât și pe riscul real al unui blocaj al Strâmtorii Hormuz.

Piața monitorizează îndeaproape traficul de petroliere — Trump a menționat că Iranul a permis tranzitarea Strâmtorii Hormuz de către 20 de petroliere.

Aurul își continuă creșterea, tranzacționându-se la 4.514 USD/uncie (+0,49%), în timp ce argintul a crescut cu 0,77% până la 70,4 USD/uncie — cererea pentru active refugiu și de acoperire împotriva inflației rămâne puternică pe fondul riscului de război.

Gazul natural (NATGAS) a scăzut cu 3,23% la 2,93 dolari/MMBtu, în timp ce grâul de la CBOT se îndreaptă spre a patra creștere în cinci sesiuni, pe fondul costurilor mai mari ale energiei și îngrășămintelor, care afectează perspectivele producției agricole. 🏛️ Banca Japoniei și yenul BoJ își menține cursul de înăsprire a politicii monetarr: Rezumatul opiniilor indică o disponibilitate pentru noi majorări ale ratei dobânzii, deși inflația determinată de petrol și riscul de stagflatie sunt încă menționate ca factori de temperare.

Ministrul adjunct al Finanțelor, Atsushi Mimura, a amenințat cu „măsuri decisive” împotriva mișcărilor speculative ale yenului – o escaladare clară a retoricii intervenționiste, susținută de remarca guvernatorului Ueda privind importanța crescândă a cursului de schimb pentru inflație.

USD/JPY a scăzut de la aproximativ 160,50 la ~159,72 (-0,35%) – yenul este cea mai puternică monedă de pe piața valutară astăzi; indicele dolarului USDIDX a scăzut sub 100 de puncte (-0,11%). NZD, AUD și CAD înregistrează cele mai slabe performanțe. Harta volatilității actuale observate pe piața valutară. Sursă: xStation 📊 Piețele și indicii asiatici Indicele JP225 (Nikkei) a crescut cu 1,02%, ajungând la aproximativ 51.757 de puncte, recuperând o parte din pierderile anterioare; piețele regionale își revin, întrucât conflictul nu s-a intensificat semnificativ în weekend.

CHN.cash (indicele chinez) a crescut cu 0,90% până la 8.401 puncte; PBOC a stabilit cursul de referință USD/CNY de astăzi la 6,9223 — ușor peste așteptările pieței (6,9205) — determinând o ușoară depreciere a yuanului.

Contractele futures europene pentru DAX (DE40) indică o deschidere în apropierea nivelului de 22.380 de puncte (+0,41%); S&P 500 (US500) a crescut cu 0,33%, ajungând la 6.419 puncte, iar Nasdaq (US100) a crescut cu 0,43%, ajungând la 23.353 de puncte. Sursa: xStation ₿ Criptomonede Bitcoin se remarcă în cadrul sesiunii de tranzacționare: în creștere cu 1,36%, la aproximativ 67.506 USD – criptomoneda beneficiază atât de presiunile inflaționiste, cât și de raliul general al pieței, caracterizat de apetitul pentru risc. 📅 În centrul atenției săptămâna aceasta Vineri: Raportul cheie NFP din SUA, împreună cu datele ISM privind sectorul manufacturier și vânzările cu amănuntul – aceste cifre vor determina traiectoria Fed în contextul incertitudinii legate de război.

Zona euro: Datele CPI preliminare pentru luna martie (Villeroy semnalează disponibilitatea BCE de a acționa, dar afirmă că este prea devreme pentru decizii concrete)

Australia: Procesul-verbal al ultimei ședinșe RBA – În urma deciziei guvernului de a reduce taxa pe combustibil, Morgan Stanley avertizează asupra unui șoc de ofertă pe piața combustibililor și a riscurilor de creștere.

BoJ Tankan (T1 2026) – un indicator cheie al încrederii mediului de afaceri japonez, după săptămâni de retorică intervenționistă. Orar CET

