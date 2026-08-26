Rezumatul dimineții 🚩 Prețul petrolului se prăbușește la 85 de dolari, piețele așteaptă rezultatele financiare ale Nvidia

Indicii americani au înregistrat ieri o ușoară revenire, pe fondul scăderii prețurilor petrolului și a randamentelor obligațiunilor, ceea ce a îmbunătățit modest apetitul pentru risc în perspectiva rezultatelor financiare ale Nvidia, programate pentru astăzi. Nasdaq 100 a înregistrat cea mai bună performanță, în timp ce acțiunile din sectorul semiconductorilor și-au recuperat o parte din pierderi după câteva sesiuni mai slabe. Astăzi, contractele futures de pe Wall Street se tranzacționează ușor în scădere, investitorii fiind concentrați nu doar pe rezultatele Nvidia, ci și pe datele PCE din SUA, care vor fi publicate la 15:30 ora României, precum și pe piața petrolului, unde prețurile au scăzut brusc la aproximativ 85 de dolari pe baril. Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) au scăzut la aproximativ 85 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor că transporturile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz s-ar putea relua și al semnalelor care indică un risc mai redus de escaladare a conflictului. Prețurile mai mici la energie au atenuat îngrijorările legate de inflație și au susținut piața titlurilor de stat americane.

Aurul a scăzut astăzi cu 0,3%, retrăgându-se spre 4.650 USD pe uncie, în timp ce Bitcoin rămâne în intervalul 78.000-79.000 USD. Perechea AUD/USD este în creștere după publicarea unor date privind inflația din Australia mai bune decât se aștepta, unde indicatorul CPI global a crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 3,3% cât se preconiza și 3,8% cât a fost valoarea anterioară, în timp ce inflația medie ajustată s-a situat la 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 3,5% cât se preconiza și 3,6% cât a fost valoarea anterioară.

Datele macroeconomice de ieri au fost mixte: încrederea consumatorilor din SUA a coborât la cel mai scăzut nivel de la începutul anului, însoțită de o deteriorare a evaluărilor privind condițiile de afaceri și perspectivele pieței muncii. Prin urmare, investitorii rămân relativ prudenți în așteptarea publicării de astăzi a indicatorului de inflație preferat de Rezerva Federală.

Se pare că SUA și Iranul au ajuns la un acord de încetare a focului, un anunț oficial putând fi făcut în următoarele câteva zile. Știrile au fost difuzate pentru prima dată de agenția rusă RIA Novosti, ceea ce a fost perceput de piață ca făcând un astfel de scenariu ceva mai credibil.

Se spune că noul acord ar include libera navigație prin Strâmtoarea Hormuz și reluarea negocierilor în cadrul Memorandumului de la Islamabad. Anterior, Axios a raportat că Marco Rubio a indicat că atacurile asupra Iranului ar fi suspendate, cel puțin temporar.

Washingtonul și Teheranul nu au confirmat acordul , deși Omanul și Iranul au propus separat un mecanism temporar pentru restabilirea traficului prin strâmtoare. Surse iraniene indică faptul că negociatorii interni solicită în continuare ca SUA să revină la memorandumul inițial și să pună în aplicare clauza 5, pe care Teheranul o interpretează ca acordând Iranului dreptul de a stabili regulile de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz.

Acest lucru sugerează că pozițiile ambelor părți rămân relativ neschimbate și că progresele sunt încă limitate. Ieri, cinci nave de marfă au traversat Strâmtoarea Hormuz, un număr semnificativ sub media pe 10 zile de 15.

Isabel Schnabel (BCE) a declarat că economia europeană pare să se dezvolte într-un ritm din ce în ce mai solid și că o economie puternică necesită rate ale dobânzii mai ridicate. În același timp, ea a remarcat că situația de pe piețele energiei și gazelor rămâne destul de îngrijorătoare.

După închiderea piețelor din SUA de ieri, Intuit și Zoom Communications și-au prezentat rezultatele financiare. În ciuda unor rezultate relativ solide, acțiunile celor două companii au înregistrat scăderi de aproximativ 10%, respectiv 5%. Graficul petrolului (OIL, interval zilnic) Contractele futures pe petrol au atins media mobilă exponențială (EMA200) pe 200 de sesiuni pentru prima dată de la jumătatea lunii iunie și s-au stabilizat până acum în jurul acestui nivel, după cum indică umbrele inferioare ale lumânărilor. Configurația tehnică pare să favorizeze în continuare tendința descendentă, cu un „double top” vizibil în apropierea nivelului de 93,5-94 USD. Dacă nivelul de 85 USD nu reușește să se mențină ca suport, următoarea zonă cheie se situează între 78 și 80 USD pe baril, pe baza evoluției prețului Sursa: xStation5

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