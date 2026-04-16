Rezumatul dimineții: Recorduri pe Wall Street în așteptarea deschiderii Strâmtorii Hormuz (16.04.2026)

Informații neoficiale indică faptul că Iranul propune o deschidere parțială a Strâmtorii Hormuz prin utilizarea apelor teritoriale ale Omanului. În prezent, petrolul brut nu reacționează la această știre și se tranzacționează la nivelurile de închidere de ieri.

O astfel de propunere este condiționată de progresul negocierilor cu Statele Unite.

Ambele părți iau în considerare, de asemenea, prelungirea armistițiului cu încă două săptămâni. Termenul primului armistițiu expiră marțea viitoare.

Petrolul Brent se tranzacționează ușor sub 95 de dolari pe baril, chiar înainte de reînnoirea contractelor futures. Petrolul WTI, după reînnoire, se tranzacționează la un nivel mai scăzut, de 88 de dolari pe baril.

Aurul rămâne peste 4.800 USD pe uncie, dar nu continuă revenirea puternică de la începutul săptămânii, ceea ce este legat de incertitudinea uriașă de pe piețe.

În același timp, observăm recorduri la US500 în ciuda războiului în curs din Iran, ceea ce este legat de rezultatele bune ale companiilor. US500 a atins un nivel de aproape 7.080 de puncte, câștigând 0,3% astăzi. O situație similară se înregistrează și în cazul US100, unde contractul pe indice depășește maximele istorice și se apropie de nivelul de 26.500 de puncte.

EURUSD depășește nivelul de 1,1800, dar câștigurile perechii sunt legate mai mult de așteptările privind o dezescaladare a conflictului din Orientul Mijlociu decât de așteptările privind majorările de dobândă ale BCE.

Conflictul din cadrul Fed continuă. Audierile lui Warsh ar putea începe săptămâna viitoare, în timp ce Trump continuă să amenințe că îl va concedia pe Powell dacă acesta nu demisionează ulterior din funcția de guvernator.

PIB-ul Marii Britanii pentru luna februarie a crescut mai puternic decât se aștepta. Este vorba de o creștere de 1,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce lunar avem o revenire de 0,5% față de luna precedentă. GBPUSD testează zona nivelului de 1,3600.

În timpul sesiunii asiatice, am aflat date mixte din China. Datele privind PIB-ul s-au dovedit mai bune decât se aștepta, dar, în același timp, avem date slabe privind prețurile imobiliare și vânzările cu amănuntul.

PIB-ul pentru Q1 în China crește cu 5,0% YoY, față de așteptările de 4,8% și nivelul anterior de 4,5%.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de așteptările de 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut și nivelul anterior de 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. La rândul său, producția industrială a crescut puțin mai mult decât se aștepta, cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de așteptările de 5,5%, dar aceasta reprezintă o încetinire față de 6,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Muller (BCE) indică faptul că nu este exclusă o modificare a ratelor dobânzilor în cadrul ședinței din aprilie, deși majoritatea membrilor băncii indică mai degrabă o menținere a acestora. Până de curând, piața preconiza cu o certitudine de 100% o majorare a ratei dobânzii până la jumătatea anului.

Bitcoin s-a tranzacționat ieri la cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie, depășind pragul de 75.000 de puncte.

TSMC raportează rezultate record în primul trimestru al anului 2026, înregistrând o creștere a profitului net de 58% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la nivelul de 18,1 miliarde de dolari. Marja brută a companiei s-a situat la 66,2%. Vânzările nete s-au ridicat la aproape 36 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Astăzi, după închiderea sesiunii de la Wall Street, Netflix își va prezenta rezultatele. Indicele US500 atinge noi maxime istorice, depășind ieri pragul de 7.000 de puncte și evoluând astăzi într-un teritoriu necunoscut până acum. Sursă: xStation5

