Rezumatul dimineții: Scăderea prețului petrolului susține indicii 📈US100 crește cu 0,7% (18.03.2026)

Piețele bursiere globale și-au continuat revenirea pentru a treia sesiune consecutivă, investitorii manifestând o apetență mai mare pentru risc în perspectiva deciziei Rezervei Federale programate pentru astăzi.

Piețele păreau dispuse să lase deoparte, pentru moment, tensiunile geopolitice imediate, chiar dacă conflictul în care este implicat Iranul a continuat să stârnească îngrijorări cu privire la prețurile energiei și inflație.

Prețurile petrolului au scăzut, în timp ce piețele bursiere au înregistrat, în general, creșteri, semnalând că traderii se îndreptau către o perspectivă pe termen scurt mai constructivă.

Indicele MSCI All Country World, un indicator al acțiunilor mondiale urmărit pe scară largă, a câștigat 0,4%, înregistrând cea mai lungă serie de creșteri zilnice din aproape o lună.

Acțiunile asiatice au avut o performanță superioară, urcând cu aproximativ 2%, ajutate de evoluțiile puternice ale marilor companii din sectorul tehnologic, precum Samsung, pe care investitorii par să le considere relativ ferite de turbulențele din Orientul Mijlociu.

Contractele futures legate de indicii de referință ai piețelor de acțiuni din SUA și Europa au avansat, de asemenea, cu aproximativ 0,5%, indicând posibilitatea unor creșteri suplimentare la deschiderea acestor piețe.

Sentimentul general a sugerat mai degrabă o încredere moderată decât o convingere deplină, investitorii echilibrând dinamica îmbunătățită a pieței cu un context geopolitic nerezolvat.

În același timp, acțiunile militare din regiune au continuat, SUA și Israelul continuând atacurile și oferind puține indicii cu privire la momentul în care campania s-ar putea încheia.

Israelul a declarat că l-a ucis pe șeful securității iraniene, Ali Larijani, într-o operațiune desfășurată peste noapte, adăugând un alt nivel de tensiune unei situații deja fragile.

Donald Trump a semnalat, de asemenea, o abordare mai dură, afirmând că raidurile asupra insulei Kharg — principalul centru de export de petrol al Iranului — vor fi extinse, în timp ce statele din Golf continuau să se confrunte cu atacuri cu drone iraniene.

Pe piețele valutare, indicele dolarului american a scăzut cu 0,1%, traderii adoptând o atitudine de așteptare înainte de anunțul de politică monetară al Fed.

Obligațiunile guvernamentale americane s-au apreciat, randamentul titlurilor de stat pe 10 ani scăzând cu 2 puncte de bază, la 4,18%, reflectând o oarecare cerere de active mai sigure.

Metalele prețioase au înregistrat o ușoară scădere, aurul pierzând 0,1%, deși nivelul cotat de „sub 5.000 de dolari pe uncie” pare incompatibil cu prețurile normale de pe piața aurului și ar putea necesita verificare.

