Rezumatul dimineții: Scăderea prețurilor petrolului din weekend se accelerează 💥 (27.07.2026)

SUA și Iranul au anunțat o pauză reciprocă a atacurilor militare după două săptămâni de campanie de bombardamente a SUA – Washingtonul și-a suspendat atacurile aeriene după ce consilierii au avertizat că țintele și stocurile de arme se epuizau, în timp ce Teheranul a declarat că va amâna represaliile „atâta timp cât SUA mențin pauza”. Aceasta este a doua astfel de detensionare din iunie (primul memorandum a eșuat după o lună), Strâmtoarea Hormuz rămâne de facto închisă (1–3 nave pe zi, comparativ cu câteva zeci, cât este de obicei), iar părțile sunt încă departe de a ajunge la un acord privind îmbogățirea uraniului. O sursă suplimentară de tensiune o reprezintă atacul Ucrainei asupra unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, pe care Teheranul l-a descris drept un „act ostil” al Kievului.

Pe plan economic, intrarea în vigoare vineri a noii serii de tarife impuse de Trump (10–12,5% pentru 60 de parteneri comerciali, inclusiv UE, China, Marea Britanie și Canada) în temeiul Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974 a eludat restricțiile legale anterioare impuse în urma hotărârii Curții Supreme din februarie – piața a reacționat calm, deoarece această măsură era așteptată, dar analiștii avertizează că acesta reprezintă acum un factor de risc structural, mai degrabă decât unul temporar, pentru creșterea economică globală. Evenimentul-cheie al acestei săptămâni este reuniunea Fed (28–29 iulie) prezidată de Kevin Warsh – piața preconizează în prezent o probabilitate de aproximativ 30–38% pentru o majorare a ratei dobânzii chiar acum, în ciuda așteptărilor anterioare privind reduceri în 2027, ceea ce este rezultatul revenirii prețurilor petrolului și al comentariilor „hawkish” din partea unor membri ai FOMC.

Optimismul legat de pauza din conflict a declanșat mișcări bruște pe piețe – țițeiul WTI a scăzut cu peste 5%, ajungând la aproximativ 84,5 dolari pe baril, în timp ce Brent a scăzut cu ~4,9–5,8%, ajungând la aproximativ 87,5 dolari. Contractele futures pe S&P 500 au crescut cu aproximativ 0,7–0,9%, cele pe Nasdaq 100 cu până la 1,2%, iar contractele futures pe Dow Jones cu aproximativ 0,6%, revenind după două săptămâni de pierderi (S&P și Nasdaq au închis săptămâna precedentă în scădere cu 0,6% și, respectiv, 2,1%).

Randamentele obligațiunilor americane au scăzut – randamentele la 10 ani cu aproximativ 4–5 puncte de bază, până la 4,63%, în timp ce randamentele la 30 de ani au scăzut cu 4 puncte de bază, până la 5,12%, ceea ce, combinat cu prețurile mai mici la energie, atenuează presiunea inflaționistă, deși BMO Capital Markets subliniază că randamentele rămân aproape de limita superioară a intervalului, pe fondul îngrijorărilor legate de o politică monetară restrictivă a Fed.

Piețele asiatice au înregistrat reacții mixte – indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 0,12%, dar indicele Topix a crescut cu 0,87%; indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu 0,44%, în timp ce indicele Kosdaq a înregistrat o creștere de până la 1,71%. Indicele australian ASX 200 a înregistrat un salt de 1,17%, indicele Hang Seng a câștigat 0,81%, iar indicele chinez CSI 300 a crescut cu 0,25%.

Profiturile industriale din China pentru luna iunie au crescut cu 15,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând a doua lună consecutivă de încetinire după o creștere de 21,1% înregistrată în luna mai – pentru prima jumătate a anului în ansamblu, profiturile au crescut cu 18,7%, comparativ cu 18,8% pentru perioada ianuarie–mai, ceea ce indică în continuare o creștere robustă determinată de inteligența artificială și producția de cipuri.

Dolarul american s-a depreciat pe fondul creșterii apetitului pentru risc – indicele USD a scăzut cu 0,28%, euro a câștigat teren (EUR a condus clasamentul monedelor G10), în timp ce lira sterlină și alte monede sensibile la risc s-au apreciat, de asemenea, față de dolar. Perechile USD/JPY și USD/CNH au rămas practic neschimbate, semnalând că evoluția dolarului a fost determinată în principal de apetitul pentru risc, mai degrabă decât de o schimbare a așteptărilor privind rata dobânzii.

Aurul a înregistrat o creștere semnificativă (+1%, până la aproximativ 4.090–4.110 USD pe uncie), susținut de rapoartele privind o relansare a achizițiilor din China (importurile de aur în China au atins 173 de tone în iunie, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani) și de speranțele privind o detensionare a situației – deși incertitudinea legată de decizia Fed din această săptămână limitează creșterile ulterioare. Argintul a înregistrat o creștere și mai accentuată (+2,31%), în timp ce gazul natural a scăzut cu 2,83% în urma vânzărilor masive de petrol.

În rândul companiilor, cea mai mare surpriză o reprezintă debutul producătorului chinez de memorie CXMT pe piața STAR din Shanghai – acțiunile sale au urcat cu peste 500% (până la aproximativ 470–531%, în funcție de sursă), devenind astfel cea mai valoroasă companie listată din China continentală, cu o capitalizare de piață de aproximativ 3,5 trilioane de yuani, după ce a strâns 8,6 miliarde de dolari în cadrul ofertei publice inițiale (IPO). Între timp, Nvidia negociază un acord masiv de furnizare de memorie cu SK Hynix (în valoare de până la 500 de miliarde de dolari SUA), ceea ce ar putea atenua temerile privind penuria de pe piața AI, iar compania se află, de asemenea, în discuții pentru a oferi un sprijin financiar de aproximativ 250 de miliarde de dolari SUA către OpenAI, ca parte a unui proiect de centru de date.

Criptomonedele au beneficiat, de asemenea, de sentimentul general de „apetit pentru risc” – Bitcoin a crescut cu 0,79%, ajungând la aproximativ 65.200–65.400 USD, deși creșterea este în mod evident mai modestă decât cea înregistrată de metalele prețioase sau de indicii bursieri.

Sesiunea de tranzacționare de astăzi din Europa se va concentra pe indicele german Ifo (prognoză 86,1, față de 85,6 anterior) și pe datele din SUA de după-amiază privind comenzile de bunuri durabile și indicele Fed din Dallas – întrebarea cheie rămâne sustenabilitatea acalmiei din conflictul dintre Iran și SUA, întrucât piața preconizează un scenariu optimist, chiar dacă situația din Strâmtoarea Hormuz și din Marea Roșie nu s-a schimbat de fapt, în timp ce, în fundal, investitorii așteaptă decizia Fed de miercuri și o serie de rezultate ale patru companii din grupul “Magnificent 7”.

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