Rezumatul dimineții: Se va redresa piața după valul de vânzări de joi❓

Geopolitică: Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu amplifică riscurile. Iranul a respins propunerea de încetare a focului prezentată de prim-ministrul irakian, avertizând că un atac american asupra Teheranului ar duce la atacuri asupra Tel Avivului și la închiderea strâmtorii Bab al-Mandeb de către houthiți. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a confirmat deja cea de-a 13-a noapte consecutivă de atacuri aeriene asupra țintelor militare iraniene, în timp ce secretarul apărării, Pete Hegseth, a estimat costul unui război cu Iranul pentru SUA la 37,5 miliarde de dolari. În plus, houthiții au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie, creând un al doilea punct de strangulare critic pentru rutele de aprovizionare, alături de Strâmtoarea Ormuz.

Comerț: Trump lansează un nou val de tarife împotriva a 60 de parteneri comerciali. Începând de vineri, administrația Trump a impus tarife de 10–12,5% asupra a 60 de economii, sub pretextul eforturilor insuficiente de combatere a muncii forțate, înlocuind tariful global de 10% care expira în temeiul Secțiunii 122. Decizia a fost întâmpinată cu critici din partea partenerilor comerciali – Brazilia a calificat tarifele drept „arbitrare”, Australia drept „nejustificate”, iar Japonia le-a descris ca fiind „regretabile”; cu toate acestea, niciuna dintre țări nu a anunțat măsuri de retaliere.

Reacția pieței americane: vânzări masive determinate de sectorul petrolier și cel tehnologic. Wall Street a încheiat ședința de joi cu pierderi semnificative – indicele Dow a scăzut cu peste 500 de puncte (aproximativ 1%), înregistrând a cincea zi de pierderi din ultimele șase, în timp ce S&P 500 și Nasdaq au înregistrat cea mai slabă zi de la 23 iunie, pierzând 1,2% și, respectiv, 2,2%. Piața a fost afectată de evoluția acțiunilor Tesla (-15%, cea mai slabă sesiune din martie 2025) și Alphabet (-7%, cea mai mare scădere din mai 2025), în urma creșterii previziunilor privind cheltuielile de capital pentru inteligența artificială, care, împreună, au șters aproximativ 500 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră. Vineri, contractele futures înregistrează evoluții mixte – S&P 500 în scădere cu 0,13%, Nasdaq-100 în scădere cu 0,44%, iar Dow rămâne neschimbat.

Asia: o sesiune în roșu pe toate fronturile, tranzacționarea fiind suspendată în Coreea de Sud. Nikkei 225 a scăzut cu aproximativ 2,7–2,8%, Topix cu 1%, iar Kospi a înregistrat o prăbușire de peste 5%, forțând activarea mecanismului „sidecar” al bursei coreene (KOSPI și KOSDAQ), care a suspendat temporar tranzacționarea algoritmică. Hang Seng a pierdut 1,33%, CSI 300 cu 1,4%, iar ASX 200 cu 0,95% – toate acestea pe fondul creșterii prețurilor la petrol, al tensiunilor din Orientul Mijlociu și al noilor tarife impuse de Trump. Sectorul tehnologic din regiune s-a confruntat cu presiuni suplimentare din cauza scăderilor înregistrate de SK Hynix (-3,5% după ce a atins limita de conversie a ADR-urilor), Samsung (-4%) și SoftBank (-7,5%).

Valute: yenul la minimele ultimilor 40 de ani, dolarul stabil. Inflația IPC de bază din Japonia a crescut la 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut în iunie (în conformitate cu așteptările), prima creștere din martie, determinată de creșterea prețurilor petrolului, în timp ce yenul rămâne aproape de minimele multianuale față de dolar (163,7–163,8). Trezoreria SUA exercită presiuni asupra Băncii Japoniei (BoJ) pentru majorări mai rapide ale ratei dobânzii, în timp ce ministrul japonez al Finanțelor, Katayama, a semnalat disponibilitatea pentru o intervenție valutară decisivă. Pe piața valutară, evoluțiile din dimineață sunt modeste: EURUSD +0,17%, GBPUSD +0,18%, USDJPY -0,01%.

Mărfuri: petrolul peste 90 de dolari, randamentele în creștere. Petrolul Brent a depășit bariera psihologică de 90 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai, înregistrând o creștere de aproximativ 4% joi, înainte de a înregistra o ușoară corecție vineri dimineață (-1,34% pe contractul OIL) ca răspuns la atacul grupării Houthi asupra petrolierelor saudite. Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a crescut la cel mai înalt nivel din ianuarie 2025 (4,705%), iar analiștii subliniază că piața a intrat în această escaladare „prost poziționată”, ceea ce amplifică reacția prețurilor la orice știri negative legate de ofertă. Aurul rămâne stabil în apropierea nivelului de suport de 4.040 USD (-0,05%), în timp ce argintul a înregistrat o creștere de 1,14%

Companii: Volkswagen își reduce previziunile, în timp ce Intel și Oracle înregistrează rezultate mai bune decât se aștepta. Volkswagen a raportat o scădere a profitului operațional de aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 3,5 miliarde de euro (sub estimarea consensuală de 4,3 miliarde de euro) și, pentru prima dată, a prognozat o scădere a veniturilor de până la 3% în 2026, la scurt timp după ce a confirmat planurile de a reduce până la 100.000 de locuri de muncă. Pe de altă parte, Intel a înregistrat cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani (25% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 16,1 miliarde de dolari; acțiunile au crescut cu 9% după închiderea bursei), în timp ce Oracle a înregistrat o creștere de 3% după semnarea unui contract de software pe 10 ani cu Pentagonul, în valoare de până la 7 miliarde de dolari. SAP a înregistrat o creștere de 3% în tranzacțiile pre-piață, în urma unei creșteri de 27% față de aceeași perioadă a anului trecut a portofoliului său de comenzi pentru servicii cloud, ajungând la 22,9 miliarde de euro, în ciuda unei revizuiri în sens descendent a previziunilor privind profitul pentru 2026, din cauza costurilor legate de achiziționarea de date pentru AI.

Criptomonedele și sesiunea de tranzacționare de astăzi. Bitcoin a înregistrat o ușoară creștere (+0,85%), în ciuda sentimentului general de aversiune față de risc de pe piețe. Deschiderea piețelor europene pare să fie mixtă – se așteaptă ca indicele FTSE 100 să deschidă ușor în scădere (-0,17%), în timp ce indicii DAX și CAC 40 ar urma să crească (cu +0,19% și, respectiv, +0,22%), iar temele cheie ale zilei vor rămâne evoluțiile privind Iranul, prețurile petrolului peste 100 de dolari și reacțiile ulterioare ale pieței la noul val de tarife impuse de Trump. Se observă în prezent volatilitate la anumite instrumente. Sursă: xStation

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