Rezumatul dimineții: Se vor redresa piețele după „prăbușirea” de vineri❓

Geopolitică – Escaladarea conflictului Iran/Israel: Duminică, Iranul a lansat rachete către Israel pentru prima dată de la începerea armistițiului în aprilie, invocând încălcările blocadei navale și activitățile din Liban de către SUA. Israelul a răspuns cu lovituri asupra a aproximativ 10 ținte militare din vestul și centrul Iranului, ignorând apelurile lui Trump la reținere; au ajuns la urechile publicului și zvonuri privind atacuri lansate din Yemen către Israel și bombardamente neconfirmate asupra bazei Prince Sultan din Arabia Saudită. Geopolitică, continuarea – impas diplomatic: Trump a declarat public că Netanyahu „nu va avea de ales” și trebuie să accepte acordul – dar un diplomat iranian a afirmat în mod explicit că un acord cu Trump „nu mai este posibil în această etapă”. Lipsa unei căi clare de dezamorsare a conflictului menține prima de risc pe piețe. Petrol – o întrerupere istorică a aprovizionării: WTI a crescut cu aprox. 4,7% până la ~94,4 USD, Brent cu o marjă similară până la aproximativ 97 USD; prețurile reflectă simultan schimbul de focuri dintre Iran și Israel și faptul că închiderea Strâmtorii Hormuz a redus producția efectivă a OPEC+ de la 42,77 milioane de barili pe zi (februarie) la 33,19 milioane de barili pe zi (aprilie) – cea mai mare criză de aprovizionare din istoria organizației. OPEC+ majorează limitele de producție cu 188.000 b/z pentru a patra oară consecutiv începând din iulie, dar aceasta este în mare parte o decizie „pe hârtie” — majoritatea membrilor nu sunt capabili nici măcar să-și atingă cotele anterioare. Fed – trecerea de la o schimbare de direcție la majorări ale ratei dobânzii: Datele privind locurile de muncă din luna mai (+172.000, a treia lună puternică consecutivă), combinate cu șocul energetic din Iran, au ridicat probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Fed înainte de sfârșitul anului la peste 70–75% (față de 45% cu o săptămână înainte, conform CME FedWatch). Goldman Sachs a amânat primele reduceri ale ratei dobânzii până în 2027; Capital Economics prognozează în mod explicit două majorări de 25 de puncte de bază în acest an; Beth Hammack (Fed), semnalează că, având în vedere inflația persistent ridicată, o majorare ar putea fi necesară „în curând”. Wall Street vineri – roșul domină, dar rotația este evidentă: Harta pentru sesiunea de vineri arată o vânzare masivă în sectorul tehnologic: MU -13,25%, INTC -11,28%, AMD -10,86%, AVGO -7,92%, AMAT -9,71%, META -5,51%, MSFT -2,66%, NVDA -6,2%. Se conturează clar o rotație defensivă – sectorul sănătății a rămas pe verde (JNJ +2,02%, WMT +4,09%, KO +3,46%, PG +4,09%), unele companii industriale (UNP +13,19%, ETN) și transporturile; aceasta este o imagine clasică a unei piețe care trece de la „creștere/impuls” la „valoare/defensivă”. Asia – Lichidare în sectorul tehnologic, KOSPI la un pas de prăpastie: KOSPI a scăzut cu 8–8,4% la vârf (declanșând un circuit breaker) și a încheiat sesiunea în scădere cu aproximativ 5%—13% sub maximele record de săptămâna trecută; investitorii străini au vândut un total net de aproximativ 801 milioane de dolari în acțiuni doar până la prânz, ora locală. Nikkei -3,7%, Nikkei Tokyo Electron -6,7%, SoftBank -7,5%, TSMC -2,1%, TAIEX -3,9%; analiștii Nomura subliniază că este vorba în principal de „vânzări forțate” ca urmare a poziționării excesive, nu de o schimbare a tezei pe termen lung privind AI. Contractele futures pe indicii europeni înainte de deschidere: Contractele futures DAX/DE40 sunt în scădere cu aproximativ 0,5% înainte de deschidere; la fel și EU50; contractele futures europene au scăzut cu ~1% ca răspuns la vânzările masive din Asia. Expunerea puternică a indicilor europeni la sectoarele semiconductorilor (ASML, Infineon) și energiei sugerează că deschiderea va fi mixtă: energia ar putea crește, în timp ce tehnologia/creșterea vor rămâne sub presiune. Valute – Dolarul la maximul ultimelor două luni, yenul sub presiune: Indicele DXY la 100, EUR/USD a scăzut la aproximativ 1,1507 (minimul ultimelor două luni), GBP/USD la aproximativ 1,3316 (minimul ultimelor trei luni), AUD/USD la minimul ultimelor două luni de 0,7016. USD/JPY rămâne peste 160 – yenul a anulat întregul efect al intervenției Băncii Japoniei din mai (11,7 trilioane JPY); piața a inclus în prețuri în mare măsură o singură majorare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei în iunie, astfel încât, fără semnale de înăsprire mai rapidă, yenul va avea dificultăți în a-și recâștiga terenul. Aur – Randamentele au prioritate față de statutul de refugiu sigur: Aurul spot a scăzut cu aproximativ 0,2% la 4.311–4.319 USD/uncie după scăderea de 3% de vineri (cea mai mică valoare din 24 martie). Argintul este stabil la aproximativ 67,7 USD, platina a scăzut cu 0,5%, iar paladiul este neschimbat; întregul complex al metalelor pierde bătălia împotriva creșterii ratelor reale ale dobânzii. Criptomonedele și IPO-urile săptămânii: Bitcoin revine după ce a scăzut sub pragul de 60.000 USD vineri (cea mai bruscă scădere săptămânală de la prăbușirea FTX, -16%) – tranzacționându-se acum în jur de 62.600–63.000 USD (+1,55%); Ethereum a crescut cu 3%, ajungând la aproximativ 1.679 USD. În această săptămână, atenția se va concentra pe debutul SpaceX la Nasdaq vineri (prevăzut a fi cea mai mare ofertă publică inițială din istorie), datele CPI (miercuri) și datele PPI (joi) – acești trei catalizatori vor da tonul pentru săptămânile următoare. O privire de ansamblu asupra prețurilor principalelor instrumente financiare. Piețele metalelor și ale acțiunilor se află sub presiune. Prețurile petrolului cresc abrupt pe fondul evoluțiilor geopolitice. Sursă: xStation



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