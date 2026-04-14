Rezumatul dimineții: Sentimentul pe Wall Street se relaxează ușor, dolarul american sub presiune (14.04.2026)

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează astăzi în ușoară scădere, dar continuă să mențină o tendință ascendentă puternică; indicele US500 se situează în jurul valorii de 6.920 de puncte, cu aproximativ 100 de puncte sub maximul istoric.

Printre datele macroeconomice cheie publicate astăzi se numără indicele de încredere al întreprinderilor mici din SUA (NFIB) la 13:00 ora României, datele privind ocuparea forței de muncă ADP și, cel mai important, rata inflației PPI din SUA pentru luna martie, la ora 15:30 ora României. De asemenea, Israelul urmează să înceapă negocierile cu Libanul, în timp ce numeroși reprezentanți ai băncilor centrale, atât din cadrul Fed, cât și al BCE, au programate discursuri pe tema economiei.

Indicele Hang Seng din China a șters o parte semnificativă din câștigurile recente. Datele din martie au arătat o creștere a exporturilor de 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu mult sub previziunile de 8,6% și în scădere notabilă față de 39,6% față de aceeași perioadă a anului trecut în februarie. Importurile au crescut cu 27,8%, comparativ cu așteptările de 13,9% și 13,8% anterioare. Balanța comercială a scăzut la 51,13 miliarde de dolari în martie, față de previziunile de 107,55 miliarde de dolari și 90,98 miliarde de dolari anterior.

Așteptările pentru viitoarea sezon de raportare a rezultatelor financiare din SUA sunt ridicate; analiștii și-au majorat previziunile de profit în ultimele luni. Potrivit Morgan Stanley, raportul mediu preț-profit pentru companiile din S&P 500 a scăzut cu 18%.

Potrivit secretarului american al Energiei, Wright, se așteaptă ca o importantă companie americană să anunțe în curând o creștere a producției de petrol în Venezuela. Nvidia a negat zvonurile privind o potențială achiziție a producătorului de computere și laptopuri Dell. US500 și USDIDX (interval zilnic) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

