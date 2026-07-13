Rezumatul dimineții: Strâmtoarea Hormuz închisă? (13.07.2026)

🌍 Garda Revoluționară Islamică (IRGC) închide Strâmtoarea Hormuz Sâmbătă, Garda Revoluționară Islamică a emis o declarație prin care anunța că Strâmtoarea Hormuz este închisă traficului maritim până la noi ordine. Orice acțiune ulterioară a SUA sau a aliaților săi ca răspuns la blocadă va fi întâmpinată cu represalii severe. În primul rând, sunt expuse riscului bazele aliaților SUA din regiune. Garda a raportat, de asemenea, că, cu titlu de avertisment, a tras asupra unei nave care și-a dezactivat sistemele de identificare, s-a deplasat pe o rută aprobată de iranieni și a ignorat ordinul de a-și schimba cursul. 🌍 SUA neagă Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat, la rândul său, că Iranul nu controlează strâmtoarea și că traficul se desfășoară fără probleme și fără întreruperi majore. Donald Trump a respins declarațiile Teheranului, asigurând navigabilitatea rutei pentru navele care se deplasează în conformitate cu legea. În același timp, el a avertizat că, dacă Teheranul nu încetează acțiunile sale, SUA vor lansa noi atacuri asupra Iranului. Reamintim că, cu câteva zile în urmă, Statele Unite au efectuat lovituri asupra a 80 de ținte din Iran, iar președintele Trump a anunțat încălcarea pactului de încetare a focului la summitul NATO de la Ankara. 🛢️ Mărfuri Nicio surpriză majoră pe piața mărfurilor. Prețurile petrolului brut Brent și WTI au revenit la maxime locale, în jur de 79,5 și, respectiv, 74,5 dolari pe baril. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 4,5%.

Gazul natural pe bursa olandeză TTF este, de asemenea, în creștere (+3,6%). În prezent, prețul este de puțin peste 50 de dolari pe MWh.

Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani sunt în creștere (4,58%), contribuind la scăderea prețurilor aurului (4.060 dolari) și argintului (58,3 dolari). 📈 Acțiuni Pierderi semnificative pe piețele asiatice. Apetitul pentru risc se deteriorează din nou în mod semnificativ. După câștiguri substanțiale rezultate din debutul companiei pe bursa americană Nasdaq, titlurile coreene SK Hynix înregistrează astăzi o scădere de peste 14%. Întregul indice KOSPI se află din nou în teritoriu negativ(-8,2%).

Pierderi se înregistrează și în cazul indicelui japonez Nikkei 225 (-2,2%) și al indicelui chinez Shanghai SE Composite (-1,6%).

Doar indicele Hang Seng se remarcă (+0,5%), susținut de JD (+3,7%), Alibaba (+2%), CNOOC (+1,7%) și Xiaomi (+1%). Contractele futures de pe piețele europene și americane sunt, de asemenea, pe roșu. Nasdaq 100 a scăzut cu 1,4%.

DAX a pierdut 0,9%. 📈 Date macroeconomice Începem destul de calm o săptămână importantă din perspectivă macroeconomică. În afară de datele PMI pentru sectorul serviciilor din Noua Zeelandă (care, de altfel, au fost destul de bine – 50,6), nu sunt așteptate astăzi date semnificative din punctul nostru de vedere. Așteptăm ziua de marți, care va aduce publicarea datelor privind inflația din martie din SUA și audierea președintelui Warsh în fața Camerei Reprezentanților din SUA. 💱 Valute Pe fondul retragerii investitorilor din activitățile de risc, dolarul american domină piața, deși câștigurile sale sunt în prezent destul de mici. Perechea EURUSD oscilează în jurul valorii de 1,14. În fruntea clasamentului se află monedele legate de materii prime – coroana norvegiană și dolarul canadian (deprecierea față de dolarul american ne depășind 0,1%).

La coada clasamentului se află dolarul australian (-0,4%), coroana suedeză cu beta ridicat (-0,4%) și yenul (-0,4%), care se apropie încet de minimele locale stabilite recent.

Toate monedele cheie ale piețelor emergente, din perspectiva noastră, se află, de asemenea, în scădere. Performanțe deosebit de slabe înregistrează forintul maghiar (-0,7%), wonul sud-coreean (-0,6%) și randul sud-african (-0,6%) – monede ale țărilor cele mai expuse la criza energetică tot mai profundă. Printre pierzători se numără și zlotul polonez (-0,5%). ₿ Criptomonede Aversiunea față de risc afectează principalele criptomonede. Atât Bitcoin (-1,6%), care scade sub pragul de 63.000 de dolari, cât și Ethereum (-1,7%), pentru care trebuie să plătim în prezent aproximativ 1.780 de dolari, își pierd din valoare.

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