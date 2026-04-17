Rezumatul dimineții: Trump anunță un armistițiu între Israel și Liban

Zilele trecute au adus o ușurare semnificativă piețelor. Președintele Donald Trump a anunțat că Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu de 10 zile, fapt confirmat de prim-ministrul israelian. Cu toate acestea, experții în Orientul Mijlociu subliniază că acordul rămâne foarte fragil, problemele cheie fiind încă nerezolvate.

Donald Trump a avertizat, de asemenea, că ar fi „minunat pentru Hezbollah dacă s-ar comporta corespunzător”, adăugând că o nouă întâlnire cu Iranul ar putea avea loc chiar în acest weekend. El a mai declarat că „războiul din Golf ar trebui să se încheie în curând”.

Ca urmare a acestor evoluții geopolitice și a unei relaxări parțiale a tensiunilor din Orientul Mijlociu, acțiunile americane rămân aproape de niveluri record după o revenire puternică, susținute de profituri solide ale companiilor și de optimismul crescând al investitorilor cu privire la un potențial sfârșit al conflictului.

Între timp, oficialii din țările din Golf și din Europa se așteaptă ca SUA să aibă nevoie de până la șase luni pentru a ajunge la un acord cu Iranul. În plus, țările G7 avertizează asupra riscurilor economice generate de război, subliniind potențialele presiuni inflaționiste și perturbările lanțului de aprovizionare.

În ceea ce privește materiile prime, petrolul Brent a scăzut din nou sub pragul de 100 de dolari pe baril.

Ieri am primit, de asemenea, datele privind piața muncii din SUA, care au fost mai bune decât se aștepta. Cererile inițiale de șomaj s-au situat la 207.000, față de prognoza pieței de 215.000, confirmând starea relativ solidă a pieței muncii din SUA. În plus, indicele de afaceri al Fed din Philadelphia pentru luna aprilie a surprins în sens pozitiv, crescând la +26,7 față de +10,0 cât se aștepta, indicând o accelerare clară a activității industriale și o îmbunătățire a sentimentului de afaceri.

În Asia, sesiunile de tranzacționare sunt dominate în prezent de pesimism. Indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu aproximativ 1%, Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0,5%, iar Hang Seng din China a scăzut cu 1,3%. Indicele australian rezistă puțin mai bine, scăzând cu doar 0,2%.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a refuzat să comenteze scăderea așteptărilor privind o majorare a ratei dobânzii în aprilie.

Pe piața valutară, asistăm la o slăbire continuă a yenului japonez față de principalele monede, cu USD/JPY testând din nou nivelul de 160.

Banca Populară a Chinei (PBoC) a stabilit rata de referință USD/CNY de astăzi la 6,8622, în timp ce așteptările se situau la 6,8206. China continuă să semnaleze o politică monetară relaxată, alături de cheltuieli fiscale crescute pentru a susține creșterea economică pe fondul incertitudinii globale. Autoritățile se concentrează pe stimularea consumului și pe investiții în noi tehnologii și securitate energetică pentru a consolida dezvoltarea pe termen lung.

În ceea ce privește metalele prețioase, observăm creșteri modeste. Aurul s-a apreciat cu aproximativ 0,2%, depășind pragul de 4.800 USD, în timp ce argintul a crescut cu aproximativ 0,5%, testând nivelul de 79 USD.

O tendință contrastantă este vizibilă pe piața criptomonedelor, unde activele majore rămân sub presiune. Bitcoin a scăzut sub 75.000 USD, în timp ce Ethereum a scăzut cu aproximativ 1,5%, tranzacționându-se în apropierea nivelului de 2.320 USD.

Acțiunile Netflix au scăzut cu peste 9%, în ciuda rezultatelor solide din primul trimestru, care au depășit așteptările pieței în ceea ce privește veniturile și profiturile. Cu toate acestea, investitorii au fost dezamăgiți în principal de previziunile mai slabe, în special de profiturile, veniturile și marjele mai mici estimate pentru al doilea trimestru. În plus, o parte din performanța puternică a fost determinată de factori punctuali, ceea ce a ridicat îngrijorări cu privire la sustenabilitatea creșterii și a afectat sentimentul pieței.

