Rezumatul dimineții: Trump vrea să trimită Iranul „înapoi în epoca de piatră”. Indicii se prăbușesc (02.04.2026)

În discursul său, Donald Trump a asigurat că obiectivele strategice în Iran sunt aproape de finalizare și că războiul se va încheia în curând. El a anunțat lovituri puternice în următoarele săptămâni pentru a „termina treaba” și a „aduce Iranul înapoi în epoca de piatră”. În ciuda asigurărilor de succes, președintele a ocolit problemele legate de trupele terestre și diplomație. Discursul, menit să calmeze publicul în legătură cu creșterea prețurilor la energie, a declanșat creșteri imediate ale prețului petrolului și scăderi ale pieței bursiere.

Mai mult, Trump a transferat responsabilitatea pentru Strâmtoarea Hormuz către alte națiuni, îndemnându-le să „preia inițiativa” și să asigure ele însele ruta. El a sugerat că țările dependente de petrolul respectiv trebuie să „se descurce singure”, întrucât SUA intenționează să se retragă din conflict, lăsând nerezolvată o problemă economică critică și alimentând temerile privind dominația iraniană.

Tonul lui Trump determină scăderi ale contractelor futures pe indicii principali. Cele mai afectate sunt companiile cu capitalizare mică din Russell 2000 (US2000: -1,9%) , urmate de Nasdaq (US100: -1,6%) , S&P 500 (US500: -1,3%) și DJIA (US30: -1,15%) .

Sentimentul în Asia s-a prăbușit. Indicele sud-coreean KOSPI (-3,7%) și cele japoneze Nikkei 225 (-2%) și TOPIX au înregistrat cele mai slabe performanțe, ștergând câștigurile din sesiunea anterioară. Sectorul tehnologic a tras în jos indicele Hang Seng (-1%) , în timp ce indicele australian ASX 200 a scăzut cu 1,1%. Creșterea prețurilor petrolului a afectat piețele dependente de energie, stârnind temeri legate de inflație și de politicile agresive ale băncilor centrale.

Balanța comercială a Australiei a crescut la 5,69 miliarde AUD (prognoză: 2,6 miliarde, valoare anterioară: 2,26 miliarde). Această creștere a fost determinată în principal de o scădere notabilă a exporturilor de metale cheie și cărbune, în urma creșterilor masive de prețuri după izbucnirea războiului în Iran.

Pe piața valutară, dolarul american domină din nou ( USDIDX: +0,5% ), revenindu-și pe fondul unei noi valuri de aversiune la risc și incertitudine cu privire la acțiunile viitoare ale SUA în Iran, în special o intervenție terestră. Cele mai mari scăderi se înregistrează la monedele din emisfera sudică ( AUDUSD, NZDUSD: -0,7% ), la francul elvețian (USDCHF: +0,65%) și la lira sterlină , care este cea mai expusă la prețurile ridicate ale gazelor importate ( GBPUSD: -0,6%) . EURUSD pierde 0,5%, ajungând la 1,1535.

Petrolul Brent a urcat vertiginos cu aproximativ 6,7% până la 107 dolari , neutralizând cea mai mare parte a scăderilor din ultimele trei zile. Se observă o scădere și în cazul metalelor prețioase: aurul a scăzut cu 2,2% până la 4650 dolari pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu 5,35% până la 71 dolari pe uncie.

Alberto Musalem (Fed St. Louis) a subliniat că Fed nu trebuie să-și schimbe brusc abordarea privind politica monetară, afirmând că nivelurile actuale ale ratei dobânzii sunt adecvate, având în vedere riscurile de inflație asociate războiului din Iran.

