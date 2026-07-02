Rezumatul dimineții: Vânzări masive în sectorul tehnologic din Coreea, yenul atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani înaintea publicării datelor NFP🚨

Tranzacțiile din Asia au fost dominate de o rotație violentă a capitalului din acțiunile din sectorul AI/tehnologic, afectând indicele KOSPI și Nikkei cu mult înainte de deschiderea piețelor europene. Geopolitică Rusia a lansat peste noapte un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului și a altor regiuni din Ucraina; primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat 10 morți și 34 de răniți. Polonia a pus avioanele de vânătoare în stare de alertă, în timp ce Finlanda a impus temporar (apoi a ridicat) o închidere a spațiului aerian deasupra Golfului Finlandei, ca răspuns la atacul rus.

Discuțiile dintre SUA și Iran de la Doha s-au încheiat fără un progres decisiv, deși Qatarul a menționat „progrese pozitive” în chestiuni legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad; situația din Strâmtoarea Hormuz rămâne neclară, discuțiile pe această temă urmând să fie reluate abia săptămâna viitoare. Cu toate acestea, Trump a descris discuțiile ca „mergând bine”, ceea ce a calmat și mai mult piața petrolului. Economie și date macroeconomice Astăzi (joi, în mod excepțional, din cauza zilei de vineri, 4 iulie, care este zi liberă) la ora 15:30, va fi publicat raportul privind locurile de muncă din SUA pentru luna iunie (NFP) — consensul indică o încetinire la aproximativ 110.000-115.000 de noi locuri de muncă, de la 172.000 în luna mai, cu rata șomajului menținută la 4,3%. Previziunile sunt foarte dispersate (de la 25.000 la 200.000), iar Goldman Sachs subliniază că, Cupa Mondială ar fi putut genera aproximativ 40.000 de locuri de muncă în sectorul ospitalității.

Piețele se așteaptă ca un rezultat puternic să crească probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Fed în septembrie (evaluată în prezent la aproximativ 66-80%), în timp ce un rezultat slab ar reduce presiunea pentru o poziție mai restrictivă. Președintele Fed, Kevin Warsh, vorbind la forumul de la Sintra, a afirmat că riscurile legate de inflație s-au atenuat recent, dar a reiterat cu fermitate angajamentul față de ținta de inflație de 2%.

În Europa, rata șomajului din Zona Euro pentru luna mai este estimată la 6,3% (datele urmând să fie publicate astăzi), în timp ce inflația HICP din iunie a scăzut mai mult decât se aștepta, ajungând la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că riscurile legate de inflație și creștere economică sunt acum mai echilibrate, ceea ce piețele interpretează ca o amânare a momentului unei eventuale noi majorări a ratei dobânzii de către BCE. Evoluții majore pe piețe (Wall Street, ieri) Indicii americani au închis în scădere miercuri — Dow Jones a șters un câștig anterior de 423 de puncte și a terminat aproape la același nivel, S&P 500 a scăzut cu 0,2%, iar Nasdaq Composite a înregistrat o scădere de 0,7% pe fondul unei vânzări masive a acțiunilor din sectorul semiconductorilor. ETF-ul VanEck Semiconductor (SMH) a pierdut 5,4%, iar Micron și Sandisk au înregistrat fiecare o scădere de peste 10% după apariția unor informații conform cărora Meta intenționează să vândă capacitatea de calcul AI excedentară, alimentând temerile privind o supracapacitate a infrastructurii de IA.

Contractele futures de azi dimineață indică o ușoară revenire: Dow +0,1%, S&P 500 +0,14-0,2%, Nasdaq-100 +0,23-0,3%. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani se mențin la 4,48%, în timp ce randamentele pe 2 ani au crescut la 4,18% în așteptarea publicării datelor privind locurile de muncă (NFP). Piețele asiatice Indicele KOSPI a fost cel mai afectat în această sesiune — înregistrând o scădere de până la 5,36-6% la deschidere, ceea ce a declanșat o suspendare a tranzacționării de cinci minute („sidecar”) pe bursa coreeană; pierderile s-au redus la aproximativ 2,7-3% până la închidere. Samsung Electronics și SK Hynix au pierdut fiecare peste 6-7%, iar SK Square a scăzut cu peste 10%, pe fondul extinderii directe a valului de vânzări din sectorul semiconductorilor americani asupra producătorilor coreeni de cipuri de memorie.

Indicele Nikkei 225 din Japonia a înregistrat o scădere mai moderată, de aproximativ 1-1,2%, afectat de același sentiment negativ din sectorul tehnologic și de creșterea randamentelor, în timp ce indicele Topix a rămas ușor pe teritoriu pozitiv. Indicele Hang Seng din Hong Kong s-a abătut de la tendința regională, înregistrând o creștere de 1,3-1,8% pe fondul performanței acțiunilor locale din sectorul tehnologic și biofarmaceutic, în timp ce indicele CSI 300 din China a pierdut peste 2%.

Inflația din Coreea de Sud din luna iunie a crescut la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, cel mai ridicat nivel din decembrie 2023, întărind argumentele în favoarea unei majorări a ratei dobânzii de către Banca Coreei la ședința din 16 iulie. Investitorii străini au retras o sumă record de 137 miliarde de dolari din acțiunile asiatice în prima jumătate a anului 2026 — cel mai rapid ritm de ieșire de capital din ultimii cel puțin 16 ani — ca parte a reechilibrării care a urmat raliului masiv al acțiunilor din sectorul IA din Coreea și Taiwan. Valute Yenul japonez a atins peste noapte un minim al ultimilor 40 de ani, de 162,84 pe dolar, alimentând speculațiile privind o intervenție a Ministerului Finanțelor din Japonia; surse Reuters afirmă că Tokyo a trecut la „tactici de ambuscadă” împotriva speculatorilor, evitând semnalele prealabile. Ziua de vineri, 4 iulie, fiind zi liberă în SUA, este considerată o potențială fereastră de intervenție cu lichiditate redusă.

Indicele dolarului rămâne stabil (în jur de 101,1-101,4), în timp ce perechea EUR/USD se menține în apropierea nivelului de 1,138, după o ușoară depreciere a euro înregistrată ieri, în urma comentariilor doamnei Lagarde. Dolarul australian a scăzut după ce Australia a înregistrat un deficit comercial semnificativ, în loc de surplusul așteptat, cu presiuni suplimentare venind din partea unui cumpărător susținut de statul chinez, care a restricționat stocurile de minereu de fier ale Fortescue. Mărfuri Petrolul își continuă scăderea — WTI a scăzut cu aproximativ 1% la 67,8 USD/baril, iar Brent cu aproximativ 1% la 70,9 USD/baril, marcând cel mai slab trimestru al Brentului din 2020 (o scădere de aproape 40% pe trimestru). Scăderea reflectă progresele înregistrate în negocierile dintre SUA și Iran și creșterea traficului de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz.

Aurul a revenit peste 4.000 de dolari/uncie, susținut de datele mai slabe privind piața muncii din SUA și de scăderea prețurilor petrolului, atingând cel mai înalt nivel de la 23 iunie. Un sondaj OMFIF realizat în rândul băncilor centrale sugerează că aurul s-ar putea tranzacționa într-un interval de 5.000–6.000 de dolari/uncie în următoarele 12 luni. Companii Apple poartă discuții pentru a se aproviziona cu cipuri de memorie de la producătorii chinezi CXMT și YMTC, ambii aflați pe lista neagră a Pentagonului (Secțiunea 1260H), aprovizionarea fiind destinată în principal pieței chineze. Nikkei raportează, de asemenea, că Apple plănuiește lansarea a cinci modele de iPhone în perioada cuprinsă între a doua jumătate a anului 2026 și prima jumătate a anului 2027, inclusiv mai multe modele pliabile decât se aștepta inițial.

SoftBank a reluat negocierile cu un consorțiu bancar (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) pentru un împrumut de 10 miliarde de dolari garantat cu participația sa la OpenAI, oferind acum o garanție corporativă pentru rambursare. Separat, Financial Times a raportat că OpenAI a propus să ofere guvernului SUA o participație de 5% în companie (în valoare de aproximativ 42,6 miliarde de dolari la o evaluare de 852 miliarde de dolari) pentru a atenua presiunea politică de la Washington.

Producătorii chinezi de vehicule electrice listați la bursă din Hong Kong au înregistrat creșteri pe fondul cifrelor solide privind livrările din iunie — BYD a crescut cu aproximativ 9% după ce a vândut 403.472 de vehicule (+5,46% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce Xiaomi a înregistrat o creștere de aproximativ 5% după ce a înregistrat pentru a treia lună consecutivă peste 30.000 de livrări. Criptomonedele și sesiunea de astăzi Bitcoin a scăzut ușor la aproximativ 60.000–60.800 de dolari, iar Ethereum la circa 1.606 dolari, urmând tendința generală de aversiune față de risc. Evenimentul cheie al zilei îl reprezintă raportul NFP din SUA, care va fi publicat în această după-amiază — un rezultat puternic ar putea consolida dolarul și ar putea determina creșterea randamentelor, exercitând o presiune suplimentară asupra acțiunilor din sectorul tehnologic, în timp ce un rezultat slab (în special sub ~65K) ar putea deschide o fereastră pentru o intervenție valutară japoneză în contextul lichidității reduse de vineri, din cauza sărbătorii. Volatilitatea observată în prezent pe principalele piețe. Sursă: xStation

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