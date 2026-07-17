Rezumatul dimineții: Vânzări masive în sectorul tehnologic și escaladarea conflictului dintre SUA și Iran

📈 Piețele bursiere – America de Nord și Asia Wall Street a încheiat ședința de ieri cu scăderi moderate , în cursul căreia indicele S&P 500 a pierdut 0,5% , iar Dow Jones a scăzut cu 0,2% . Sectorul tehnologic a înregistrat cele mai slabe performanțe — Nasdaq și-a extins pierderile, închizând cu o scădere de aproximativ 1,5% .

Companiile din domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor s-au aflat din nou sub presiune, în ciuda rezultatelor financiare foarte solide ale producătorului taiwanez de cipuri TSMC . Investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați că evaluările companiilor din domeniul AI sunt prea ridicate și că, masivele cheltuieli de capital pentru dezvoltarea infrastructurii de AI s-ar putea să nu genereze randamentele așteptate , ceea ce a declanșat o vânzare masivă la nivelul întregului sector tehnologic.

Scăderi accentuate au afectat producătorii de cipuri de memorie, ceea ce a dus la o scădere a acțiunilor Micron cu peste 5,5% , în timp ce acțiunile SanDisk au înregistrat o scădere de peste 12% .

Acțiunile Google au fost supuse presiunii în urma unor rapoarte conform cărora lansarea modelului său emblematic de AI, Gemini 3.5 Pro, a fost amânată cu câteva luni din cauza neîndeplinirii obiectivelor interne de performanță. Această știre a accentuat îngrijorările investitorilor că Alphabet își pierde avântul în cursa pentru dominarea pieței AI .

Valul de vânzări al acțiunilor din sectorul tehnologic legate de AI s-a extins și pe piețele asiatice, unde acțiunile din domeniul tehnologiei și al semiconductorilor s-au confruntat cu o presiune puternică, trăgând în jos principalii indici ai regiunii. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de indicele japonez Nikkei 225, care a scăzut cu peste 5,5% , și de indicele chinez Hang Seng, care a scăzut cu aproximativ 2,5% , în timp ce indicele sud-coreean KOSPI a rămas închis din cauza unei zile de sărbătoare . 🌍 Geopolitică Conflictul dintre Statele Unite și Iran se intensifică din nou, după ce forțele armate americane au efectuat a șasea noapte consecutivă de atacuri aeriene , extinzând țintele către infrastructura de transport și logistică iraniană, inclusiv poduri, căi ferate și zona din jurul portului Bandar Abbas . Washingtonul a confirmat, de asemenea, măsuri pentru impunerea unui blocaj naval asupra Iranului , care includ reținerea și imobilizarea navelor care se îndreaptă către porturile iraniene, restricționând astfel traficul în Strâmtoarea Hormuz .

Iranul a răspuns cu noi atacuri asupra țintelor americane din regiune, iar Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a anunțat că nu se va transporta țiței sau gaze naturale prin Strâmtoarea Hormuz atâta timp cât vor continua atacurile aeriene americane. În plus, au apărut rapoarte neconfirmate privind un atac asupra podului King Fahd care leagă Bahrainul de Arabia Saudită, intensificând temerile privind o escaladare suplimentară a conflictului în Golful Persic. 🛢️ Mărfuri Tensiunile geopolitice susțin creșterea prețurilor petrolului brut, orientând această marfă către cea mai mare creștere săptămânală din aprilie , pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la întreruperile de aprovizionare din Orientul Mijlociu, o regiune responsabilă pentru o pondere majoră din exporturile mondiale de petrol.

Contractele futures pe petrolul brut rămân la niveluri ridicate, Brentul oscilând în jurul valorii de 84 USD pe baril , iar WTI fiind cotat la aproximativ 78 USD pe baril . 🪙 Metale prețioase Piața metalelor prețioase înregistrează un început mixt al zilei , aurul înregistrând o ușoară creștere , dar menținându-se totuși sub nivelul de 4.000 USD pe uncie .

Între timp, argintul pierde teren , testând zona de 55 USD pe uncie . 🪙 Criptomonede Piața criptomonedelor rămâne sub presiune de vânzare, întrucât Bitcoin pierde aproximativ 1,9%, coborând sub nivelul de 63.000 USD , în timp ce Ethereum scade cu peste 2,5%, coborând sub pragul de 1.830 USD .

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