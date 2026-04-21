Rezumatul dimineții: Wall Street înregistrează creșteri pe fondul speranțelor privind reluarea negocierilor dintre SUA și Iran🗽

Piețele globale și-au reluat traiectoria ascendentă după o scurtă pauză, pe fondul semnalelor că Iranul ar putea intra în negocieri cu SUA, ceea ce a îmbunătățit încrederea investitorilor. Această evoluție a alimentat așteptările privind o detensionare a situației din Orientul Mijlociu, în perspectiva apropierii termenului limită pentru încetarea focului. În același timp, prețurile petrolului au rămas sub presiune descendentă.

Marți, indicele MSCI All Country World a înregistrat o creștere ușoară de 0,1%, susținut de diminuarea riscurilor geopolitice și de un val reînnoit de optimism în jurul sectorului AI, care a alimentat din nou creșterile acțiunilor asiatice. Între timp, contractele futures pe S&P 500 (US500) au crescut cu 0,15%, menținându-se la 7.160 de puncte.

Este de remarcat faptul că raliul anterior al indicelui, care a durat 11 sesiuni, s-a încheiat luni. Aceasta a marcat cea mai lungă serie de creșteri din ultimii cinci ani, deși tensiunile accentuate din Orientul Mijlociu din weekend au subminat temporar încrederea într-o soluționare pe termen scurt.

În cadrul regiunii, Coreea de Sud s-a remarcat, piața sa de acțiuni urcând la noi maxime istorice. În același timp, acțiunile Apple au fost supuse presiunii în tranzacționarea după închiderea sesiunii din SUA, în urma știrilor privind o schimbare de conducere la nivelul companiei.

Contractele futures pe indici bursieri sugerează că impulsul pozitiv din Asia s-ar putea extinde către piețele europene și Wall Street.

Metalele prețioase au înregistrat o mișcare de corecție. Aurul a scăzut cu 0,6%, ajungând la aproximativ 4.800 USD pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu 1%, ajungând la aproximativ 78,90 USD pe uncie.

O stare de spirit mai negativă a fost vizibilă și în sectorul activelor digitale, Bitcoin retrăgându-se la aproximativ 75.750 USD.

În Asia, sectorul tehnologic a rămas principalul motor al creșterii. Indicele tehnologic MSCI a avansat cu 2,4%, extinzându-și câștigurile de la începutul anului la peste 38%.

Puterea sectorului semiconductorilor a fost confirmată anterior de indicele Philadelphia Semiconductor, care a înregistrat a 14-a sesiune consecutivă de creșteri. O astfel de serie a fost observată anterior doar în 2014.

Pe frontul corporativ, Amazon și Anthropic au atras atenția. Companiile intenționează să-și extindă capacitățile de inferență AI în Asia și Europa, Anthropic urmând să aloce peste 100 de miliarde de dolari pentru tehnologiile AWS.

În plus, Amazon a semnalat o potențială investiție de până la 25 de miliarde de dolari în Anthropic, ceea ce piețele interpretează ca un alt indiciu al intensificării concurenței în domeniul inteligenței artificiale.

În ceea ce privește Apple, s-a anunțat că John Ternus va prelua funcția de CEO, în timp ce Tim Cook va trece la rolul de președinte executiv. Potrivit companiei, Cook va continua să sprijine anumite domenii de activitate, inclusiv colaborarea cu factorii de decizie politici la nivel global. US500 (interval zilnic)

Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."