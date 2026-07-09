Rezumatul dimineții🚩 Wall Street rezistă presiunii exercitate de prețul petrolului pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu (09.07.2026)

Aspecte esențiale Contractele futures pe acțiunile americane înregistrează o ușoară creștere, în ciuda creșterii prețurilor petrolului.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran se intensifică din nou.

Inflația CPI din China pentru luna iunie s-a situat ușor sub așteptările pieței.

Acțiunile asiatice au pierdut cea mai mare parte din câștigurile anterioare și înregistrează acum o creștere de doar 0,1%, pe fondul diminuării impulsuluii acțiunilor din sectorul semiconductorilor. În ciuda acestui fapt, contractele futures pe acțiuni din SUA înregistrează o ușoară creștere, indicele US500 fiind în creștere cu 0,3%, în timp ce contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere în creștere pe întreg continentul. Petrolul Brent a crescut cu peste 1%, ajungând la aproximativ 79 USD pe baril, înregistrând a treia creștere zilnică consecutivă în urma unui nou val de atacuri ale SUA asupra Iranului. Obligațiunile de stat continuă să scadă în Japonia, Australia și Noua Zeelandă, pe măsură ce piețele anticipează din ce în ce mai mult noi majorări ale ratei dobânzii de către Fed, ca răspuns la riscurile crescânde de inflație.

Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 2 ani s-a apropiat miercuri de cel mai ridicat nivel al anului, deși acestea s-au tranzacționat în general stabil în timpul sesiunii asiatice.

Aurul scade pentru a patra sesiune consecutivă, ajungând la aproximativ 4.050 USD pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu aproape 1% și a coborât sub 58 USD pe uncie, pe măsură ce așteptările privind creșterea ratelor dobânzilor continuă să reducă atractivitatea activelor care nu generează randament.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a încetinit până aproape de blocaj, în urma celei de-a doua zile consecutive de atacuri ale SUA asupra Iranului. Deși acest lucru continuă să alimenteze îngrijorările cu privire la perturbările uneia dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume, piețele de acțiuni nu iau încă în calcul riscul unor întreruperi prelungite ale aprovizionării.

Inflația CPI din China a crescut în iunie cu 1,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, ușor sub estimarea de consens de 1,1% și în scădere față de 1,2% înregistrată în mai. Între timp, prețurile de producție (PPI) au crescut cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările și accelerând de la 3,9% înregistrat cu o lună în urmă. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu peste 1%.

Televiziunea de stat iraniană a raportat că s-au auzit opt explozii în apropierea orașului Bandar Abbas. Conform acestor rapoarte, două proiectile au lovit portul Sirik, în timp ce alte două au explodat în portul Jask. În același timp, au existat și rapoarte privind distrugerea unui pod în nord-estul Iranului, deși aceste afirmații necesită încă o confirmare independentă. Teheranul a avertizat cu privire la atacuri asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, în timp ce, potrivit surselor americane, se așteaptă ca viitorul val de atacuri asupra Iranului să fie și mai puternic. US500 (interval zilnic) Contractele futures pe S&P 500 au înregistrat din nou o revenire de la media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie), care a oferit suport în timpul sesiunii de ieri. În timpul celor două mișcări corective mai puternice din iunie, indicele de referință s-a tranzacționat pentru scurt timp sub acest nivel, înainte de a-și reveni. Suportul cheie rămâne în jurul valorii de 7.460 de puncte, în timp ce rezistența cea mai apropiată este definită de maximele locale recente, situate în apropierea valorii de 7.650 de puncte. Sursa: xStation 5

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