📋Rezumatul evoluției mărfurilor pe semestru și trimestru: principalii pierzători și câștigători

Paradigma cheie a pieței: Dominanța mecanismului randamentului de roll Compararea randamentului prețului (Randament generic — variația pură a prețului contractului cu scadența cea mai apropiată) cu randamentul total (Randament total, incluzând veniturile sau costul pozițiilor de roll) relevă în mod clar că, în 2026, structura pe termen a contractelor, și nu direcția prețului în sine, a fost principalul factor determinant al rezultatelor pe piața mărfurilor, în special în sectorul energetic. De aceea, analiza structurii pe termen a mărfurilor este atât de crucială în tranzacționarea zilnică, în special pe un orizont de timp puțin mai lung decât tranzacționarea intraday. Ce tipuri de structuri pe termen avem? Backwardation (ofertă redusă): Contractele cu scadență mai îndepărtată sunt mai ieftine decât cele cu scadență mai apropiată. Rularea poziției duce la o cantitate mai mare de contracte futures răscumpărate, ceea ce este ilustrat de punctele swap. Această situație a dominat piața combustibililor în primul semestru.

Contango (ofertă excesivă / stocuri ridicate): Contractele cu scadență mai îndepărtată sunt mai scumpe decât cele cu scadență mai apropiată. Rularea poziției generează de obicei o pierdere, deoarece, după deschiderea următorului contract la un preț mai ridicat, prețurile scad de obicei ulterior. Mărfurile aflate într-o structură de contango generează de obicei rate de rentabilitate mai slabe (vizibile, printre altele, pe piețele de porumb și gaze naturale în trimestrul al doilea). Merită subliniat faptul că randamentele prezentate se referă la contractele futures prezentate de Bloomberg, în timp ce randamentul de reînnoire este calculat prin reînnoirea contractelor futures cu 5 zile înainte de expirarea acestora. Analiza primei jumătăți a anului 2026 Prima jumătate a anului a fost marcată de dominația absolută a complexului de combustibili și energie, determinată de o penurie structurală a ofertei fizice. Câștigătorii primei jumătăți de an: Complexul combustibililor în „backwardation” profund ICE Gasoil: Liderul incontestabil al semestrului. În ciuda unei creșteri a prețului de +52,3% , randamentul total a ajuns la +156,9% . Peste două treimi din profit au provenit direct din prima de roll, reflectând deficitul dramatic de distilați medii și criza capacităților globale de rafinare.

Motorină (NY Harbor ULSD): A înregistrat o evoluție similară: o creștere a prețului de +58,3% s-a tradus într-o rată a randamentului total de +117,5% .

Petrol brut (Brent și WTI): Backwardation-ul profund a atenuat incertitudinea pieței. Prețul Brent a crescut cu +20,3% , dar a generat un profit total de până la +77,2% . WTI a crescut cu +22,0% (preț) / +61,3% (randament total).

Gaz natural: Un caz extrem, care demonstrează caracterul înșelător al prețurilor spot luate separat. Prețul gazului a scăzut cu -8,3% ; cu toate acestea, ținând cont de reînnoirea contractelor futures, investitorii ar fi putut obține +69,6% doar din reînnoirea poziției, datorită volatilității masive a instrumentului. Merită reținut faptul că, în primele luni ale anului, ne-am confruntat cu o situație extremă de backwardation.

Benzina RBOB și uleiul de soia: Excepții în care profiturile au fost determinate de cererea reală a consumatorilor și de cea pentru biocombustibili (Benzină: +79,8% preț / +88,6% randament total; Ulei de soia: +37,3% preț / +41,7% randament total). Pierzătorii primei jumătăți a anului: slăbiciune structurală și capcane de contango Metale prețioase: S-au aflat într-un trend descendent stabil, în ciuda unei prime luni de creștere puternică, cu un impact neutru al reînnoirii contractelor. Paladiul ( -30,8% randament total ) și platina ( -29,2% randament total ) au suferit cel mai mult, ceea ce rezultă din problemele de cerere din industria auto. Argintul a înregistrat -18,7% randament total , iar aurul -9,7% randament total . Merită reținut faptul că aceste cifre se referă la randamentele contractelor futures, nu la prețurile spot.

Porumb: Un exemplu clasic al efectului distructiv al contango-ului. Scăderea prețului pe piață a fost de doar -6,6% , dar depozitele pline și costul menținerii poziției futures au adâncit pierderea reală a investitorilor până la nivelul de -20,8% . Analiza celui de-al doilea trimestru al anului 2026 Al doilea trimestru a adus o reorganizare violentă a forțelor de pe piață și o prăbușire a tendințelor înregistrate de la începutul anului. Câștigătorii celui de-al doilea trimestru: revenire pentru cacao și stabilizarea industriei Cacao: După spargerea bulei în primele luni ale anului, al doilea trimestru a adus o revenire spectaculoasă. Prețul acestei mărfi a crescut cu +51,6% , oferind investitorilor un randament total de +44,1% , ceea ce a plasat-o pe primul loc în clasamentul trimestrial. Acesta este efectul îngrijorărilor legate de El Niño, care ar putea aduce probleme cu recoltele în sezonul următor, chiar și în ciuda problemelor de cerere încă prezente.

Metale industriale: Cuprul ( +8,9% randament total ), staniul ( +6,3% randament total ) și zincul ( +5,5% randament total ) au înregistrat o creștere constantă și sănătoasă, reflectând stabilizarea cererii globale din sectorul manufacturier, cu o volatilitate redusă a riscului. Cu toate acestea, merită menționat faptul că, recent, China a dat semne de slăbiciune economică, așa că este bine să se țină cont de posibilitatea ca prețul cuprului să se mențină în jurul maximelor istorice. Pierderile din trimestrul al doilea: prăbușirea prețurilor la combustibili și amortizarea pierderilor Petrolul brut (Brent și WTI): Prețurile spot ale petrolului au înregistrat o scădere abruptă (Brent: -38,2% , WTI: -30,9% ). Cu toate acestea, backwardation-ul persistent a acționat ca un scut protector pentru pozițiile long: randamentul total trimestrial final a fost de doar -10,7% pentru Brent și -13,1% pentru WTI. Investitorii au pierdut mult mai puțin decât ar sugera titlurile din ziare.

ICE Gasoil: Prețul a scăzut cu -31,6% , dar randamentul roll-over a compensat aproape complet această prăbușire, reducând pierderea trimestrială a portofoliului la un nivel simbolic de -0,5% .

Gaze naturale (capcană inversă): Exact opusul situației de la începutul anului. Prețul gazului în trimestrul al doilea a crescut cu +15,1% , dar piața a intrat într-un ușor contango. Costul ridicat al reînnoirii contractelor din mai și aprilie a transformat creșterea prețului într-o pierdere reală a portofoliului de aproximativ -9,2% . Concluzii după prima jumătate a anului Structura pieței este mai importantă decât previziunile privind prețul. Cazul gazelor naturale din 2026 arată clar că mizarea exclusiv pe direcția prețului spot poate avea un efect financiar contrar dacă se omit costurile sau profiturile generate de reînnoirea poziției. Caracterul sezonier al acestei piețe determină în mare măsură aspectul structurii pe termen lung. Petrolul brut ca instrument de acoperire structurală. Menținerea unei poziții lobg pe petrol în condiții de backwardation pronunțat a oferit un nivel ridicat de confort investițional. Corecțiile puternice ale prețurilor din trimestrul al doilea au fost amortizate în mare parte de randamentul pozitiv al rulării poziției. În prezent, ne confruntăm în continuare cu o situație de backwardation pe piață, cel puțin până la jumătatea anului 2027. Metalele prețioase ca active liniare. Grupul aurului și argintului este singurul segment de piață în care evoluțiile prețurilor și ratele reale de rentabilitate au urmat o traiectorie aproape identică, neperturbată de mecanismul de reînnoire a poziției. Pe tot parcursul primului semestru, acest grup s-a aflat într-un trend descendent consecvent și previzibil.



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