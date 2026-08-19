Rezumatul piețelor: Acțiunile europene încearcă să oprească declinul 🚩 Heidelberger înregistrează o scădere de 5% după publicarea rezultatelor financiare

Acțiunile europene încearcă să se stabilizeze după vânzările masive de marți, dar încă nu există semne clare ale unei reveniri convingătoare. Indicele Stoxx Europe 600 rămâne aproape de minimul ultimelor două săptămâni, în timp ce Euro Stoxx 50 se tranzacționează în mare parte la același nivel, pe fondul reacției investitorilor la creșterea simultană a randamentelor obligațiunilor, a prețurilor petrolului și a tensiunilor geopolitice din Golful Persic. Principala problemă pentru acțiuni este simplă: ratele fără risc mai mari cresc costul capitalului și fac acțiunile mai puțin atractive în comparație cu obligațiunile. În același timp, reapar îngrijorările legate de inflație, în timp ce piețele includ în preț din ce în ce mai mult o majorare a ratei dobânzii de către BCE încă din septembrie.

Indicele Stoxx Europe 600 a înregistrat variații minore și rămâne aproape de minimul ultimelor două săptămâni, după cea mai abruptă scădere într-o singură zi din ultimele aproape o lună.

Indicele DAX a scăzut cu aproximativ 0,2%, indicele CAC 40 a crescut cu 0,2%, în timp ce indicele FTSE 100 și IBEX 35 se mențin aproape neschimbate.

Randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani (Bund) a crescut la 3,22%, cel mai ridicat nivel din mai 2011, sporind presiunea asupra valorilor acțiunilor.

Sectoarele sensibile la creșterea economică, precum tehnologia, software-ul și imobiliarele, rămân deosebit de vulnerabile la creșterea ratelor de actualizare.

Economistul-șef al BCE, Philip Lane, a subliniat că inflația din Zona Euro, de aproximativ 3%, rămâne în mod clar peste ținta de 2%, în timp ce prețurile mai mari la energie ar putea reaprinde presiunile asupra prețurilor.

Piețele monetare includ în preț acum aproape în totalitate o majorare a ratei dobânzii de către BCE cu 25 de puncte de bază în septembrie, o schimbare majoră față de așteptările anterioare privind o pauză prelungită.

Atenția investitorilor se concentrează asupra declarațiilor Christinei Lagarde și asupra procesului-verbal al ședinței Fed din iulie, ambele putând influența următoarea evoluție a obligațiunilor, valutelor și acțiunilor.

Contractele futures de pe Wall Street se tranzacționează ușor în scădere, în timp ce contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) au depășit pragul de 92 USD pe baril.

Petrolul Brent se menține aproape de maximele ultimelor trei săptămâni, în timp ce perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz continuă să susțină prima de risc din sectorul energetic.

Graficul EU50 (Interval D1)

Sursă: xStation5

Ședința de astăzi a indicelui Euro Stoxx 50 arată mai degrabă o rotație sectorială clară decât o mișcare uniformă de asumare sau evitare a riscului. Pe partea pozitivă, se remarcă titlurile din sectorul bunurilor de consum și cel industrial, conduse de Hermès (+1,5%), ceea ce poate fi interpretat ca o revenire a capitalului către mărcile de înaltă calitate după o perioadă anterioară de slăbiciune, deși acestea se tranzacționează încă la multipli exigenți, cum ar fi un P/E de aproximativ 36. L’Oréal (+1%) înregistrează, de asemenea, o creștere, dar și în acest caz piața plătește în mod evident o primă pentru profilul defensiv și stabilitatea profiturilor, mai degrabă decât pentru o evaluare ieftină. TotalEnergies (+1,04%) prezintă o situație fundamental diferită: cu un raport P/E de 12,8x și un randament foarte puternic de la începutul anului, investitorii continuă să recompenseze expunerea la sectorul energetic, în special într-un context caracterizat de prețuri ridicate ale petrolului.

Pe de altă parte, Infineon înregistrează cea mai slabă performanță (-2,2%), chiar dacă acțiunea se menține aproape de +50% de la începutul anului, ceea ce sugerează o luare de profit și o presiune asupra unui segment scump al semiconductorilor, mai degrabă decât o schimbare clară a perspectivei pe termen lung. Slăbiciunea înregistrată de bănci și asigurători — BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA și Santander — arată că piața devine mai prudentă față de sectorul financiar, după performanța puternică a acestuia din acest an. Rheinmetall merită, de asemenea, menționat, înregistrând o scădere de aproximativ 0,66% pe parcursul zilei, deși se află încă cu peste 20% mai sus față de nivelul de acum o lună; cu un raport preț/profit (P/E) de aproximativ 77, acesta rămâne una dintre cele mai exigente evaluări din cadrul indicelui. În ansamblu, piața nu respinge categoric acțiunile europene, dar devine din ce în ce mai selectivă în ceea ce privește calitatea bilanțului, durabilitatea creșterii și evaluarea.

Sursă: XTB Research

Acțiunile europene rămân sub presiunea randamentelor obligațiunilor

Cel mai mare obstacol pentru acțiunile europene rămâne creșterea bruscă a randamentelor obligațiunilor. Randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani (Bund) a urcat la 3,22%, cel mai ridicat nivel din 2011, în timp ce randamentul titlurilor de stat americane pe 30 de ani a depășit 5,30%.

Acest lucru determină o creștere directă a ratei de actualizare aplicate fluxurilor de numerar viitoare, ceea ce înseamnă că societățile cu așteptări ridicate de creștere și profituri pe termen mai îndelungat sunt cele mai afectate. În același timp, obligațiunile devin din ce în ce mai competitive față de acțiuni, în special în contextul în care prima de risc a acțiunilor începe să pară mai puțin atractivă.

Petrolul complică din nou sarcina BCE

Energia reprezintă a doua problemă cheie. Prețul petrolului Brent se menține în apropierea nivelului de 91,50 USD pe baril, în timp ce tensiunile din Golful Persic și perturbările traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz sporesc riscul unei noi creșteri a prețurilor țițeiului.

Această situație este deosebit de incomodă pentru BCE, deoarece inflația din zona euro se situează încă în jurul valorii de 3%. Philip Lane a remarcat că acest nivel rămâne prea ridicat în raport cu ținta de 2%, iar scumpirea petrolului ar putea spori din nou presiunile inflaționiste.

Ca urmare, piața și-a modificat în mod clar așteptările privind politica monetară. În loc să presupună o perioadă prelungită de rate neschimbate, investitorii sunt acum pe punctul de a prețui aproape în totalitate o majorare de 25 de puncte de bază la ședința BCE din septembrie.

Declarațiile lui Lagarde și Minutele Fed sunt esențiale astăzi

Următorul catalizator pentru piețe ar putea veni din partea comentariilor lui Christine Lagarde. Investitorii vor căuta indicii cu privire la faptul dacă BCE pregătește cu adevărat piața pentru o altă majorare a ratei dobânzii, în ciuda încetinirii dinamicii economice.

În același timp, vor fi publicate procesele-verbale ale ședinței Fed din iulie. Piețele se vor concentra asupra gradului de îngrijorare al membrilor FOMC cu privire la deteriorarea condițiilor de pe piața muncii, chiar înainte de cea mai recentă creștere a randamentelor obligațiunilor pe termen lung.

Contextul pentru acțiunile europene rămâne, așadar, tensionat: randamentele mai ridicate limitează valorile de piață, petrolul sporește riscul de inflație, iar băncile centrale ar putea fi forțate să mențină o poziție mai restrictivă decât se așteptau piețele cu puțin timp în urmă. Deocamdată, stabilizarea de astăzi pare mai degrabă o pauză în valul de vânzări decât începutul unei reveniri convingătoare.

DAX sub presiunea randamentelor ridicate ale obligațiunilor

Valul de vânzări de pe piața globală a obligațiunilor s-a încetinit oarecum, dar impactul său asupra acțiunilor europene rămâne vizibil. Indicele DAX a deschis miercuri în jurul valorii de 26.140 de puncte, cu variații nesemnificative, deși randamentele ridicate ale obligațiunilor continuă să reprezinte o constrângere importantă asupra valorilor de piață. Marți, randamentele obligațiunilor de stat cheie din SUA, Germania și Japonia au urcat la niveluri maxime din ultimii ani, determinate de îngrijorările legate de inflație, prețurile ridicate ale petrolului și creșterea datoriei publice în marile economii. Un astfel de context nu declanșează neapărat un exod generalizat de pe piața de acțiuni, dar limitează disponibilitatea investitorilor de a plăti multipli ridicați pentru active mai riscante. Presiunea este vizibilă și la nivelul acțiunilor individuale, titlurile Heidelberger Druck înregistrând o scădere de aproximativ 5,5% după un trimestru slab, în care pierderea netă a companiei s-a adâncit la 32 de milioane de euro, de la 11 milioane de euro în perioada similară a anului trecut, parțial din cauza expirării unui program de subvenții din Italia.

Acțiunile Heidelberger Druck (HDD.DE, Interval D1)

Sursă: xStation5

Heidelberger sub presiune după publicarea rezultatelor, pe fondul scăderii vânzărilor cu două cifre

Heidelberger Druckmaschinen a înregistrat un prim trimestru net mai slab din punct de vedere operațional. Vânzările au scăzut cu 13%, de la 466 milioane EUR în anul precedent la 404 milioane EUR, în timp ce EBITDA ajustată a scăzut la doar 1 milion EUR de la 20 milioane EUR, rezultând o marjă de 0,2% față de 4,4% în anul precedent. Principala problemă a fost scăderea volumului, în special în segmentul Echipamente de tipărire și ambalare, după expirarea programului de subvenții din Italia, care, potrivit companiei, a reprezentat o scădere a comenzilor de peste 60 de milioane de euro. Cu toate acestea, situația nu este în totalitate negativă: portofoliul de comenzi a crescut la 762 de milioane de euro, de la 639 de milioane de euro la începutul anului fiscal, îmbunătățind vizibilitatea pentru trimestrele următoare. Conducerea a reafirmat previziunile pentru 2026/2027 și se așteaptă în continuare la vânzări în mare măsură stabile și la o îmbunătățire semnificativă a marjei EBITDA.

Marjele au fost afectate de volum, nu de o defecțiune a modelului de afaceri

Cea mai importantă concluzie este că deteriorarea profitabilității a fost determinată în principal de volumele mai mici, mai degrabă decât de un declin structural al marjelor produselor. De fapt, compania a evidențiat o îmbunătățire a marjelor relative datorită prețurilor mai ridicate, rambursărilor de taxe vamale și unui mix de produse mai favorabil. Heidelberg continuă, de asemenea, măsurile de reducere a costurilor: numărul angajaților a scăzut cu 2% față de anul precedent, ajungând la 9.019 angajați, în timp ce costurile cu personalul au scăzut de la 208 milioane EUR la 196 milioane EUR.

Din punct de vedere regional, zona EMEA a înregistrat cele mai slabe rezultate, cu o scădere a comenzilor primite de 16% și a vânzărilor de 23%. Regiunea Asia-Pacific a înregistrat performanțe mult mai bune, cu o creștere a comenzilor de 17% și a vânzărilor de 3%, determinată în principal de China. Acest lucru sugerează că slăbiciunea din primul trimestru a fost concentrată geografic și a fost parțial legată de efecte punctuale, mai degrabă decât de o prăbușire generalizată a cererii globale.

Fluxul de numerar rămâne cel mai mare risc

Rezultatul operațional mai slab a avut un impact evident asupra generării de numerar. Fluxul de numerar liber s-a situat la -77 milioane EUR, față de -68 milioane EUR în perioada corespunzătoare a anului precedent, în timp ce fluxul de numerar operațional a scăzut la -55 milioane EUR. Compania a încheiat trimestrul cu o pierdere netă de 32 milioane EUR, comparativ cu o pierdere de 11 milioane EUR în perioada corespunzătoare a anului precedent.

Bilanțul s-a deteriorat, de asemenea. Poziția financiară netă a trecut de la 39 de milioane de euro de lichidități nete la 39 de milioane de euro de datorie netă, în timp ce rata capitalului propriu a scăzut de la 27,2% la 24,3%. Heidelberg dispune însă în continuare de o rezervă de lichidități semnificativă, 298 de milioane de euro din linia de credit reînnoibilă de 436 de milioane de euro rămânând neutilizate. Conducerea se așteaptă ca ieșirile de numerar să se reducă în trimestrele următoare, dar prevede în continuare un flux de numerar liber negativ pentru întregul an, din cauza investițiilor planificate.

Strategia vizează în continuare îmbunătățirea calității activității

Heidelberg nu își schimbă orientarea strategică, în ciuda începutului slab de an. Achizițiile companiilor Manroland Sheetfed și POLAR au ca scop creșterea ponderii veniturilor recurente din servicii și piese de schimb și consolidarea poziției companiei ca integrator de sisteme de producție pentru industria ambalajelor.

Se preconizează că Manroland va contribui cu o sumă de ordinul zecilor de milioane de euro la cifra de afaceri încă din acest an, iar după integrarea completă, Heidelberg vizează venituri anuale stabile de peste 100 de milioane de euro și un EBIT de 10–15 milioane de euro. În același timp, compania se extinde dincolo de tipografia tradițională în domenii precum apărarea, stocarea energiei și mobilitatea electrică.

În esență, primul trimestru a fost slab, dar întrebarea cheie este dacă portofoliul de comenzi se va putea traduce într-o normalizare a vânzărilor și a marjelor în perioadele următoare. Dacă se va întâmpla acest lucru, rezultatele actuale s-ar putea dovedi a fi un minim operațional temporar. Dacă, însă, redresarea volumului se va întârzia, fluxul de numerar liber negativ și bilanțul mai slab ar putea deveni mult mai importante pentru evaluarea companiei.

Acțiunile Heidelberger Druck (HDD.DE, Interval D1)

Sursă: xStation5