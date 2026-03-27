Rezumatul zilei: A cincea săptămână de scăderi pe Wall Street

Principalii indici americani sunt din nou în scădere, iar sentimentul pieței rămâne negativ. Cele mai mari pierderi le înregistrează Nasdaq și Russell, contractele futures înregistrând scăderi de peste 2%. Dow și S&P se descurcă puțin mai bine, contractele futures ale acestora înregistrând scăderi de aproximativ 1,8%. Piața rămâne îngrijorată de starea sectorului tehnologic și de lipsa perspectivelor de pace în Golful Persic. Mulți participanți iau în calcul în prezent un scenariu de stagflatie; principalii indici americani se află acum cu aproximativ 10% sub maximele lor. Președinta Fed din Philadelphia, Anna Paulson, a declarat la conferința de vineri că războiul din Iran reprezintă un risc semnificativ pentru creșterea economică și inflație. Continuă o vânzare masivă notabilă a acțiunilor din domeniul securității cibernetice. CrowdStrike și Palo Alto au scăzut cu peste 5%, pe fondul îngrijorărilor legate de concurența din partea soluțiilor de AI dezvoltate de Atrophic. Universitatea din Michigan a publicat datele privind așteptările de inflație și condițiile de consum. Așteptările de inflație pe termen scurt au crescut notabil la 3,8%, în timp ce încrederea consumatorilor a scăzut la 53,3, rămânând aproape de un minim istoric.

S-au înregistrat scăderi moderate pe majoritatea piețelor europene. Indicele STOXX 600 a închis în scădere cu aproape 1%. Dintre indicii principali, DAX conduce pierderile, contractele sale futures fiind în declin cu aproximativ 1,6%. FTSE 100 s-a menținut relativ bine, înregistrând o scădere simbolică de sub 0,1%. Grupul francez Pernod Ricard, producător de alcool, urmează să fuzioneze cu Brown-Forman, producătorul binecunoscutului whisky „Jack Daniel’s”. Acțiunile companiei au crescut cu peste 7%. Spania a raportat o încetinire neașteptată a inflației. Inflația CPI în termeni anuali s-a situat la 3,3%, față de așteptările de 3,7%. Marea Britanie a înregistrat o îmbunătățire clară a dinamicii vânzărilor cu amănuntul. Scăderea din februarie a fost de -0,4%, față de așteptările de -0,7%. Creșterea anuală a depășit, de asemenea, previziunile, ajungând la 2,5%.

Pe piețele valutare, lira sterlină, yenul și francul elvețian se depreciază, fiecare cu aproximativ 0,4% față de principalele monede. Dolarul american este principalul câștigător, crescând cu aproximativ 0,2%–0,3% față de principalele perechi valutare.

Petrolul Brent revine în zona de 104–105 USD pe baril, în timp ce WTI testează nivelul de 99 USD. NATGAS este, de asemenea, în creștere, contractele futures câștigând peste 3%.

Aurul își recuperează o parte din pierderi și a crescut cu peste 3% în sesiunea de vineri, ajungând la 4.550 USD pe uncie, în timp ce argintul își limitează câștigurile la 2%.

Sentimentul negativ este vizibil și în sectorul criptomonedelor. Bitcoin a scăzut cu 4,5%, ajungând la 65.600 USD. Ethereum a scăzut cu peste 4% și s-a întors sub bariera de 2.000 USD. Solana a scăzut cu peste 5%, ajungând la 81 USD.

