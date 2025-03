Rezumatul zilei: Acțiunile americane își pierd elanul; aurul câștigă 0,30% 💰📄

Acțiunile americane încheie sesiunea fără o direcție clară. La deschiderea sesiunii de numerar, cumpărătorii au încercat să continue raliul. Cu toate acestea, în orele următoare, puterea taurilor a slăbit oarecum și acum vedem un sentiment mixt.

La momentul publicării, US500 câștigă 0,05% la 5.810 puncte, US100 se tranzacționează cu 0,30% mai sus la 20.400 puncte, iar US2000 pierde 0,30% la 2.113 puncte. Scăderile au loc în paralel cu o slăbire a dolarului. Indicele USDIDX pierde 0,20%, în timp ce EURUSD câștigă 0,03%.

Petrolul WTI pierde 0,50% în urma informațiilor privind un acord parțial de încetare a focului în Ucraina. Rusia ar fi fost de acord, ca parte a acordului, să nu atace infrastructura energetică a Ucrainei. Acest lucru, desigur, a semnalat un progres semnificativ în negocieri.

Aurul revine peste nivelul de 3.000 USD pe uncie, câștigând 0,36% astăzi. Câștiguri și mai mari sunt înregistrate de argint, ale cărui prețuri cresc cu aproape 2,30%.

Rapoarte macroeconomice din SUA de astăzi: Indicele Conference Board privind încrederea consumatorilor a scăzut cu 7,2 puncte, ajungând la 92,9, marcând al patrulea declin lunar consecutiv și cel mai scăzut nivel din 2022, ceea ce indică o creștere a preocupărilor consumatorilor. Vânzările de locuințe noi : date ușor în scădere, dar o creștere de la o lună la alta. Indicele Richmond Fed : date semnificativ sub așteptări (-4 față de prognoza de 8 și valoarea anterioară de 6).

Prețul în creștere al argintului impulsionează acțiunile companiilor miniere, cum ar fi firma americană Hecla Mining (HL.US), care a câștigat aproape 5% la deschidere (iar în prezent este în scădere cu 0,30%). Minerii de argint au fost printre companiile cu cele mai bune performanțe la deschiderea bursei americane.

International Paper (IP.US), un lider mondial în domeniul ambalajelor din hârtie, înregistrează câștiguri semnificative pentru a doua sesiune consecutivă. Aceste câștiguri sunt în mare parte asociate cu noile strategii de management și cu o redresare a pieței ambalajelor.

Google a prezentat astăzi Gemini 2.5, cel mai avansat model de inteligență artificială al său, a cărui versiune experimentală, Gemini 2.5 Pro, ocupă în prezent primul loc pe LMArena, înaintea lui GPT-4.5, printre altele. Modelul se remarcă prin capacitatea sa de a raționa logic, de a programa și de a rezolva teste dificile, cum ar fi AIME 2025, și depășește semnificativ versiunea anterioară în ceea ce privește crearea de aplicații web și editarea codului.

Acțiunile Alphabet (GOOGL.US) câștigă astăzi 1,20%, deși creșterea nu este direct legată de anunțarea noii versiuni Gemini, deoarece a început înainte de anunțul oficial. Cu toate acestea, a ajutat compania să mențină o tendință ascendentă în timpul sesiunii.

Trump Media & Technology Group (DJT.US), compania din spatele Truth Social, în care Donald Trump este acționar majoritar, a anunțat un parteneriat strategic cu Crypto.com pentru a lansa o serie de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) prin intermediul platformei sale fintech Truth.Fi. Acțiunile DJT.US au crescut cu +13% la deschiderea pieței și sunt în prezent în creștere cu +7,60%.

Bitcoin înregistrează, de asemenea, câștiguri, deși acest lucru se datorează mai mult unor factori macroeconomici mai largi, cum ar fi speculațiile recente privind abordarea mai moderată a lui Trump față de acordurile comerciale cu partenerii americani. Bitcoin câștigă 0,56% astăzi, la 88.000 USD.

Ethereum se comportă puțin mai rău, pierzând 0,47% la 2.070 USD. Restul pieței altcoin câștigă 0,80%, cu o capitalizare de piață totală de 840 miliarde USD.

