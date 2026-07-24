Rezumatul zilei: Acțiunile înregistrează evoluții divergente pe fondul unei performanțe slabe a sectorului tehnologic, în timp ce Europa se redresează pe fondul rezultatelor financiare și al indicatorilor PMI (24.07.2026)

🏢 Acțiuni, indici, rezultate financiare Indicii bursieri americani se află în căutarea unei direcții clare pe măsură ce săptămâna de tranzacționare se apropie de final. Contractele futures pe Dow Jones ( US30 ) conduc evoluția de astăzi cu o creștere de 0,5%, urmate de creșteri modeste ale contractelor futures pe S&P 500 ( US500 : +0,2%) și Russell 2000 ( US2000 : +0,25%). Între timp, contractele futures pe Nasdaq 100 ( US100 ) și-au limitat pierderile inițiale la aproximativ 1%, afectate în principal de slăbiciunea generalizată a marilor companii din sectorul semiconductorilor.

Intel (INTC): Intel a publicat rezultate solide pentru trimestrul al doilea și o perspectivă excepțională. Veniturile din trimestrul al doilea au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 16,1 miliarde de dolari (față de 14,4 miliarde de dolari estimați), în timp ce profitul pe acțiune ajustat a atins 0,42 dolari . Impulsionate de creșterea cererii de procesoare pentru AI, veniturile din centrele de date au înregistrat un salt de 59%, ajungând la 6,3 miliarde de dolari. Previziunile Intel privind veniturile pentru trimestrul al treilea, de 15,8–16,8 miliarde de dolari , au depășit cu ușurință estimarea de pe Wall Street de 15,1 miliarde de dolari, determinând conducerea să majoreze cheltuielile de capital pentru întregul an la aproximativ 20 de miliarde de dolari .

Efectul negativ al sectorului semiconductorilor: În ciuda rezultatelor excepționale înregistrate de Intel în acest trimestru, acțiunile din sectorul semiconductorilor au înregistrat o scădere vineri, indicele PHLX Semiconductor înregistrând o scădere de 3%. Chiar și Intel a trecut de la câștiguri înainte de deschiderea pieței la o pierdere de 4,3% . Sectorul a fost afectat de o slăbiciune generalizată, inclusiv Broadcom (-2,1%), SK Hynix (-7,9%), SanDisk (-7,8%) și Qualcomm (-1,6%), în timp ce Nvidia a înregistrat un câștig modest (+0,5%).

Meta Platforms (META): Meta lansează funcționalități de îndeplinire autonomă a sarcinilor pentru Meta AI, bazate pe noul său model Muse Spark 1.1, permițând chatbotului să gestioneze sarcini recurente, precum briefingurile zilnice. În plus, compania a lansat „Seller”, o aplicație dedicată comercianților de pe Facebook Marketplace, înainte de publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea, pe 29 iulie.

Raliul european: Indicii europeni au înregistrat o revenire puternică, conduși de sectorul financiar, pe fondul rezultatelor solide raportate de BNP Paribas. Indicele spaniol IBEX 35 a condus regiunea ( +1,65% ), urmat de DAX-ul german ( +1,36% ), FTSE MIB-ul italian ( +0,95% ), FTSE 100-ul britanic ( +0,91% ), CAC 40-ul francez ( +0,88% ) și SMI-ul elvețian ( +0,79% ). Printre băncile cu cele mai mari creșteri s-au numărat Banco Santander (+3,2%), BNP Paribas (+2,1%), Deutsche Bank (+2,1%) și UniCredit (+1,5%).

SAP (SAP): SAP a înregistrat cea mai bună performanță din cadrul indicelui DAX, înregistrând o creștere de 9,26% . În ciuda unor cifre generale mixte — veniturile din T2 au depășit așteptările, ajungând la 9,88 miliarde de euro , în timp ce profitul pe acțiune (EPS) a fost sub așteptări, la 1,59 euro — încrederea investitorilor s-a redresat, pe fondul accelerării creșterii comenzilor din sectorul cloud la 26% (față de 24% cât se aștepta). Susținut de un flux de numerar liber (FCF) de 3,2 miliarde de euro și de o lichiditate netă de 2,2 miliarde de euro , bilanțul robust al SAP îi asigură pe investitori că riscurile legate de perturbările generate de IA sunt exagerate. 🌍 Macroeconomie și geopolitică Indicatorii PMI preliminari au depășit așteptările: Indicele PMI preliminar compozit al zonei euro s-a situat la 51,9 (față de 50,2 cât se aștepta și 50,0 anterior). În mod similar, indicele PMI preliminar compozit al SUA s-a situat la 53,6 (față de 52,2 cât se aștepta și 51,9 anterior), semnalând o expansiune economică solidă.

China și Pakistanul promovează diplomația: Sub presiunea Beijingului, Pakistanul ia în considerare eforturi pentru reluarea negocierilor de pace blocate dintre SUA și Iran, în vederea încheierii războiului care durează de aproape cinci luni. Discuții exploratorii au avut loc la Islamabad în timpul unei vizite a ministrului iranian de interne. 💱 Valute, mărfuri și criptomonede Piața valutară: Apetitul pentru risc s-a îmbunătățit pe piețele valutare, majoritatea monedelor piețelor emergente înregistrând creșteri față de dolarul american ( USDHUF : -0,6%, USDINR : -0,5%, USDBRL : -0,4%). În cadrul G10, dolarul australian și cel neozeelandez au înregistrat cele mai mari creșteri ( AUDUSD : +0,3%, NZDUSD : +0,37%). USDCAD a crescut cu 0,13% pe fondul scăderii prețurilor petrolului, USDJPY a înregistrat o creștere de 0,05%, iar EURUSD s-a tranzacționat la un nivel stabil, de 1,1370.

Energie: Petrolul brut a șters câștigurile de ieri pe fondul știrilor conform cărora China exercită presiuni asupra Pakistanului și Iranului pentru a relua negocierile cu SUA. Petrolul Brent ( OIL ) a scăzut cu aproape 3%, ajungând la 91,30 dolari pe baril . Contractele futures pe gazul natural din SUA ( NATGAS ) au scăzut cu 0,4%, în timp ce gazul european TTF a înregistrat o creștere de 1,2%.

Metale prețioase: Contractele futures pe aur au oprit pierderile recente și au revenit pe teritoriu pozitiv, urcând cu 0,4% până la 4.068 USD/uncie . Argintul a înregistrat un ritm de creștere mai puternic, urcând cu 1,8% până la 58,70 USD/uncie .

Criptomonede: Activele digitale s-au tranzacționat în scădere, Bitcoin ( BTC ) scăzând cu 1,6%, până la 64.194 USD , iar Ethereum ( ETH ) scăzând cu 1,0%, până la 1.864 USD .

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