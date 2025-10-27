Rezumatul zilei: Acțiunile se redresează în așteptarea discuțiilor dintre Trump și Xi; metalele prețioase scad pe fondul apetitului pentru risc (27.10.2025)

AUD este cea mai puternică monedă din G10 astăzi, datorită creșterii apetitului pentru risc și poziției “hawkish” a RBA.

Aspecte esențiale Indicii bursieri americani se redresează pe fondul speranțelor privind armistițiul comercial dintre China și SUA.

Aurul și argintul continuă să piardă.

Wall Street se îndreaptă spre finalul sesiunii în teritoriu pozitiv, impulsionată de creșterea apetitului pentru risc și de speranțele privind un acord comercial între SUA și China. Cele mai mari câștiguri se înregistrează pe Nasdaq (+1,7%), susținut de euforia din sectorul tehnologic, urmat de S&P 500 (+1%), DJIA (+0,5%) și Russell 2000 (+0,25%).

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu ministrul chinez de externe Wang Yi despre întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping din Coreea de Sud. Discuția a avut loc după negocierile comerciale din weekend din Malaezia privind tensiunile legate de pământurile rare și taxele portuare americane pentru navele chineze.

Acțiunile Qualcomm (QCOM.US) au câștigat până la 20% (în prezent: +12%) ca reacție la anunțul noilor linii de procesoare AI200 și AI250 dedicate antrenării AI. Clienții pot utiliza fie cipuri individuale, fie configurații complete de servere, ceea ce plasează Qualcomm în concurență directă cu liderii centrelor de date Nvidia și AMD.

Optimismul a fost prezent și în timpul sesiunii europene. EU50 a câștigat astăzi 0,74%, impulsionat în principal de creșterile de la bursele din Madrid (SPA35: +1%) și Milano (ITA40: +1,2%). DAX din Germania (DE40: +0,4%), CAC40 din Franța (+0,3%) și FTSE 100 din Marea Britanie (UK100: +0,2%) au închis, de asemenea, pe verde.

Pe piața valutară, indicele dolarului se tranzacționează la un nivel stabil, deși se înregistrează câștiguri semnificative în cazul monedelor piețelor emergente (USDBRL: -0,4%, USDCNH: -0,15%, USDPLN: -0,3%). Dintre monedele G10, cea mai puternică astăzi este dolarul australian (AUDUSD: +0,3%, EURAUD: -0,25%), legat de sentimentul economic chinez. EURUSD se tranzacționează ușor în creștere, la 1,165.

AUD este, de asemenea, susținut de comentariile “hawkish” ale guvernatorului RBA, Michele Bullock, care a declarat că recentele creșteri ale șomajului, conform datelor lunare din Australia, nu au depășit semnificativ previziunile.

Creșterea apetitului pentru risc continuă să împingă în jos prețurile metalelor prețioase. Aurul pierde încă 1,8%, ajungând la 4.009 dolari pe uncie, scăzând pentru scurt timp sub nivelul psihologic de 4.000 de dolari în timpul sesiunii de astăzi; argintul scade cu 3%, ajungând la 46,96 dolari pe uncie.

Petrolul Brent și WTI scad cu 0,5% și, respectiv, 1,2%, sub presiunea viitoarei reuniuni OPEC+, în cadrul căreia se așteaptă o mărire de producție a cartelului cu încă 137.000 de barili pe zi. Scăderea prețului petrolului ar putea fi determinată și de condițiile favorabile ale acordului comercial dintre SUA, China și India.

Pe piața criptomonedelor, optimismul domină. Bitcoin își extinde câștigurile cu încă 0,6%, până la 115.500 USD, Ethereum crește cu 1,15%, până la 4.217 USD, iar Solana (+0,6%), Ripple (+1,1%) și Polygon (+0,25%) sunt, de asemenea, în creștere. Scăderile se observă în principal la token-urile mai mici.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."