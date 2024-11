Rezumatul zilei: Amenințarea nucleară din partea Rusiei declanșează vânzări în Europa ✂️

Indicii de pe Wall Street câștigă ușor spre sfârșitul sesiunii, în ciuda unei vânzări la deschidere. Scăderile inițiale au fost complet șterse, iar la momentul publicării, US500 este în creștere cu 0,40%, US100 cu 0,70%, iar US2000 se tranzacționează cu 0,30% mai sus.

US100 a ieșit din nou din zona de suport din jurul valorii de 20.400 de puncte și este în prezent în creștere cu 0,30%. Observăm creșteri impresionante în principal la Tesla (+3,00%) și Nvidia (+2,10%). Alphabet, Amazon și Apple sunt, de asemenea, ușor în creștere (toate cu +0,70%). Pe piața în general, câștigurile domină, de asemenea, la companiile de tehnologie legate de inteligența artificială și semiconductori, inclusiv C3.ai (+21%), Super Micro Computer (+32%), Indie Semiconductors (+8,50%) și BigBear.ai (+8,20%).

Dolarul câștigă moderat, indicele USDIDX tranzacționându-se cu 0,10% mai sus, la 106,3000 puncte. Cea mai puternică monedă astăzi este dolarul canadian, care câștigă după publicarea datelor CPI peste așteptări.

De cealaltă parte a scalei se află monedele europene, inclusiv EUR, PLN și HUF, care își pierd din valoare din cauza escaladării tensiunilor la granița dintre Rusia și Ucraina.

Indicii europeni înregistrează scăderi de 1-2% ca urmare a escaladării tensiunilor dintre Rusia și Ucraina. Scăderile sunt legate de semnarea de către Putin a unei doctrine nucleare actualizate.

Această măsură luată de Rusia vizează adversarii potențiali și coalițiile militare precum NATO. Cu toate acestea, au existat și îngrijorări cu privire la faptul că potențialele atacuri cu arme cu rază lungă de acțiune din Ucraina ar putea fi considerate o amenințare excesivă.

Inflația în Canada pentru luna octombrie a crescut la 2,0% YoY (așteptat: 1,9% YoY; anterior: 1,6% YoY), și lunar la 0,4% MoM (așteptat: 0,3%; anterior: -0,4%). În prezent, investitorii estimează o probabilitate de 20% de reducere a ratei cu 50 de puncte de bază de către BoC în decembrie, față de 38% înainte de datele privind inflația.

Raportul privind sectorul imobiliar din SUA pentru luna octombrie a fost sub așteptări. Locuințe începute: 1,311 milioane față de 1,334 milioane prognoză și 1,353 milioane anterior. Autorizații de construcție: 1,416 milioane față de 1,435 milioane prognoză și 1,425 milioane anterior.

Acțiunile Super Micro Computer au crescut cu 32% astăzi, după ce compania a numit BDO USA în calitate de nou auditor și a prezentat Nasdaq un plan de restabilire a conformității cu cerințele de listare în urma întârzierii rapoartelor financiare.

C3.ai a crescut cu 22%, la 32,08 dolari, după ce compania a anunțat extinderea colaborării cu Microsoft pentru a accelera implementarea inteligenței artificiale pentru clienții de afaceri pe platforma Microsoft Azure.

Sentimentul de pe piața criptomonedelor este astăzi pozitiv doar pentru Bitcoin. Dominația celei mai mari criptomonede se extinde, BTC câștigând 3,65% și apropiindu-se de 94.000 USD.

Astăzi, există o mare probabilitate ca prețul Bitcoin să atingă un nou nivel record de închidere, chiar peste 93.000 USD. Până în prezent, cea mai mare închidere zilnică este de 91.400 USD, în timp ce cel mai înalt nivel intraday este de 93.385 USD.

