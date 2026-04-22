Rezumatul zilei: Armistițiul unilateral este suficient pentru Wall Street

Donald Trump a decis ieri să prelungească unilateral armistițiul pentru a acorda Iranului mai mult timp de reflecție.

Iranul își exprimă dorința de a reveni la negocierile de pace, dar solicită în același timp ridicarea blocadei impuse de Statele Unite asupra Strâmtorii Hormuz .

Iranul susține că este încă capabil să exporte petrol. Între timp, Iranul a capturat două nave care încercau să încalce blocada iraniană, ceea ce ar putea intensifica ușor tensiunile.

Trump a menționat o șansă de reluare a negocierilor vineri. Pakistanul este optimist, invocând o probabilitate ridicată de revenire la masa negocierilor.

Trump a acordat Iranului termen până duminică pentru a începe negocierile.

Pentagonul indică faptul că deminarea Strâmtorii Hormuz ar putea dura până la 6 luni și poate începe doar odată ce se va ajunge la pace. Acest lucru înseamnă că tranzitul prin strâmtoare va fi sever limitat aproape până la sfârșitul acestui an.

US500 își continuă raliul și are șanse să înregistreze astăzi un nou maxim istoric la închidere. Contractele futures pe S&P 500 sunt în creștere cu 0,5%, în timp ce Nasdaq (US100) crește cu peste 1%.

Deși nu există tensiuni vizibile pe Wall Street, piața petrolului reacționează cu creșteri semnificative la blocada continuă a Strâmtorii Hormuz. Petrolul Brent a crescut cu 2,5% (depășind 96 USD/baril) , în timp ce WTI crește cu aproape 3%, testând zona de 93 USD/baril.

Aurul înregistrează creșteri modeste (+0,4%), în timp ce creșteri mai mari se observă la platină (+2,1%) și argint (+1,7%) , în ciuda redresării aurului și a unui dolar american puternic.

EURUSD își continuă declinul accentuat de ieri, apropiindu-se de nivelul de 1,1700. Șansele unei majorări a ratei dobânzii de către BCE în aprilie sunt minime.

Philip Lane, economistul-șef al BCE, avertizează asupra factorilor de risc din Zona Euro, precum încetinirea economică și o creștere bruscă a inflației determinată de prețurile energiei.

Germania și-a redus prognoza de creștere economică pentru acest an de la 1,0% la 0,5% din cauza crizei energetice.

Stocurile de țiței din SUA au crescut cu 1,9 milioane de barili , contrar așteptărilor privind o reducere. Cu toate acestea, stocurile de produse rafinate (benzină și distilați) au înregistrat scăderi foarte accentuate.

Inflația din Marea Britanie pentru luna martie s-a situat, conform așteptărilor, la 3,3% anual, dar a crescut mai puternic pe bază lunară, la 0,7%. GBPUSD se stabilizează peste 1,35.

Bitcoin se apropie astăzi de 80.000 USD , impulsionat de creșterea activității ETF-urilor și de apetitul pentru active mai riscante, în urma câștigurilor de pe Wall Street.

Tesla și Intel vor raporta rezultatele după închiderea sesiunii de pe Wall Street. Deși Tesla a raportat vânzări de vehicule mai mici decât se aștepta în primul trimestru, investitorii se vor concentra în principal pe planurile viitoare legate de IA și robotică.

