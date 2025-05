Rezumatul zilei: Aurul revine într-un mediu economic incert 🔔

Indicii încheie ziua ân ro╚Öu pe fondul remarcilor haotice ale lui Donald Trump. Bitcoin rezist─â relativ bine, în timp ce aurul înregistreaz─â câ╚Ötiguri puternice.

Biotehnologia american─â este unul dintre sectoarele cu cele mai slabe performan╚Ťe ast─âzi. Subindicele XBI a sc─âzut cu 6% dup─â ce pre╚Öedintele Donald Trump a declarat c─â tarifele pe produsele farmaceutice vor fi anun╚Ťate în urm─âtoarele dou─â s─âpt─âmâni.

Take Two Interactive (TTWO.US), compania din spatele francizelor de jocuri precum Grand Theft Auto ╚Öi Red Dead Redemption, a decis s─â lanseze al doilea trailer pentru Grand Theft Auto VI la începutul sesiunii de pe Wall Street.

Ac╚Ťiunile Palantir (PLTR.US) au sc─âzut cu peste 13,5% ast─âzi, în ciuda faptului c─â societatea a publicat un raport foarte solid pentru Q1 2025 ╚Öi ╚Öi-a majorat estim─ârile.

Sesiunea de ast─âzi este axat─â pe câ╚Ötigurile înregistrate de materiile prime industriale ╚Öi de metalele pre╚Ťioase. La momentul redact─ârii acestui articol, ╚Ťi╚Ťeiul WTI a crescut cu peste 3,4%, iar aurul a câ╚Ötigat 2,5%.

Aurul înregistreaz─â câ╚Ötiguri record de la începutul anului, dep─â╚Öind deja 26%. În ultimii 25 de ani, cel mai mare randament anual pentru aur a fost de 30,2% - doar cu pu╚Ťin mai mare decât performan╚Ťa actual─â realizat─â în doar patru luni.

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a declarat c─â Washingtonul poart─â discu╚Ťii comerciale cu 17-18 parteneri ╚Öi ar putea anun╚Ťa acorduri destul de importante „chiar s─âpt─âmâna aceasta”.

Bessent a recunoscut c─â, China nu este înc─â implicat─â în negocieri. Cu toate acestea, el prevede reduceri tarifare „semnificative” ╚Öi a subliniat c─â incertitudinea strategic─â face parte din procesul de negociere.

De╚Öi indicii au deschis în teritoriu negativ, un nou val de sc─âderi a urmat discursului lui Trump. Pre╚Öedintele a sugerat c─â nu exist─â nicio grab─â pentru a încheia acorduri comerciale cu anumite ╚Ť─âri ╚Öi c─â astfel de acorduri ar putea s─â nu apar─â în urm─âtoarele zile - o declara╚Ťie care contrazice observa╚Ťiile anterioare ale lui Bessent.

În ceea ce prive╚Öte China, Trump consider─â c─â tarifele inverseaz─â deficitul comercial al ╚Ť─ârii ╚Öi c─â SUA „nu pierd nimic” dac─â nu fac comer╚Ť cu China. El ╚Öi-a reafirmat angajamentul de a proteja industria auto na╚Ťional─â.

Pe pia╚Ťa Forex, cele mai performante valute majore sunt yenul japonez ╚Öi lira sterlin─â. Pe de alt─â parte, cele mai mari pierderi sunt înregistrate de dolarul american ╚Öi francul elve╚Ťian.

Pe pia╚Ťa cripto, asist─âm la sc─âderi mai ample, cu excep╚Ťia Bitcoin, care a sc─âzut cu doar 0,20%. Ethereum a pierdut aproape 3,00%, la 1.795 de dolari, iar alte proiecte mai mici pierd colectiv 1,00% din capitalizarea de pia╚Ť─â.

