Rezumatul zilei – Bessent salvează dolarul, Fed adoptă o poziție “hawkish”

Indicele S&P 500 a depășit astăzi pentru prima dată în istorie pragul de 7.000 de puncte. Deși contractele futures se mențineau în apropierea acestui nivel de câteva zile, astăzi au atins noi maxime istorice.

Cu toate acestea, o ușoară tentă “hawkish” în decizia Fed a declanșat o corecție minoră pe Wall Street.

Fed a lăsat ratele dobânzilor neschimbate și și-a schimbat retorica de la „moderată” la „moderat”. În ciuda acestui fapt, piața anticipa probabil comentarii și mai agresive.

Fed a subliniat stabilizarea ratei șomajului și reducerea factorilor de risc de pe piața muncii. În același timp, a remarcat inflația persistentă și creșterea activității economice.

Powell a subliniat că Fed va rămâne independentă. El a avertizat că, dacă această independență s-ar pierde, ar însemna sfârșitul credibilității băncii centrale.

Un eveniment important de astăzi a fost apariția televizată a lui Scott Bessent , care a intervenit pentru a salva dolarul după vânzările masive de ieri. EUR/USD testase anterior nivelul de 1,20.

Bessent a declarat că SUA nu au intervenit pe yen și a reafirmat că dolarul rămâne o monedă puternică. Dolarul s-a depreciat marți, după comentariile lui Trump că se simte „confortabil” cu o monedă mai slabă pentru a îmbunătăți competitivitatea SUA. Cu toate acestea, slăbiciunea dolarului contrazicea necesitatea de a promova cerințele crescânde de împrumut ale SUA către investitorii globali.

Perechea EUR/USD a testat nivelul de 1,20 în timpul conferinței de presă a lui Powell.

Petrolul brut continuă să crească , WTI testând în prezent niveluri de peste 63 USD pe baril, cele mai ridicate din septembrie 2025. Acest lucru este legat de riscul crescând al unui atac al SUA asupra Iranului.

Mobilizarea forțelor de intervenție rapidă ale SUA continuă în Orientul Mijlociu. Protestele antiguvernamentale din Iran sunt reprimate brutal, depășind „liniile roșii” stabilite de Trump. Trump presează Iranul să semneze un nou acord nuclear cu SUA. Deși Iranul a sugerat inițial un atac de represalii în cazul unei intervenții a SUA, acum semnalează disponibilitatea de a negocia.

ASML a anunțat rezultate record pentru trimestrul IV al anului 2025 și pentru întregul an , cu venituri de 32,7 miliarde de euro și un profit net de 9,6 miliarde de euro. Acțiunile au crescut inițial cu peste 7% până la niveluri istorice, dar ulterior au pierdut aproximativ 2% din cauza îngrijorărilor analiștilor cu privire la previziuni.

LVMH a raportat venituri de 80 de miliarde de euro în 2025 (o scădere organică de 1%), cu un profit operațional de 17,7 miliarde de euro (în scădere cu 9%) și un profit net de 10,9 miliarde de euro (în scădere cu 13%). Acțiunile au scăzut cu aproximativ 8% după publicarea rezultatelor.

După închiderea Wall Street, Microsoft va raporta rezultatele , cu o creștere a cloudului Azure estimată la aproape 40%, deși rămân îngrijorări cu privire la CAPEX-ul AI. Meta urmează să raporteze, de asemenea, cu accent pe AI și Metaverse. Tesla se așteaptă să înregistreze o scădere a vânzărilor de la an la an, dar atenția investitorilor s-ar putea îndrepta către Robotaxi, segmentele non-automotive și marjele generale ale vehiculelor.

Aurul atinge noi maxime istorice , crescând cu aproximativ 3% până la 5.330 USD pe uncie. Argintul a urcat, de asemenea, la 114 USD, deși într-un ritm puțin mai lent decât aurul. Ratele de închiriere a argintului scad sub 1%, în timp ce COMEX a majorat din nou cerințele de marjă pentru pozițiile pe argint.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."