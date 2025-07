Rezumatul zilei: Bitcoin atinge un nou record istoric de 118.000 USD 📈Petrolul crește, grâul scade cu 2%

Wall Street a dat ast─âzi semne de u╚Öoar─â incertitudine. De╚Öi indicii principali r─âmân aproape de nivelurile record, tranzac╚Ťiile au fost prudente, investitorii a╚Öteptând detalii despre poten╚Ťialele modific─âri tarifare între SUA ╚Öi UE. Indicele dolarului american (USDIDX) a câ╚Ötigat aproape 0,25%, în timp ce EURUSD a sc─âzut u╚Öor cu 0,11%, tranzac╚Ťionându-se pu╚Ťin sub 1.170.

Sentimentele pozitive de pe Wall Street ╚Öi dolarul mai slab au stimulat cererea de criptomonede. ETF-urile Bitcoin din SUA, în special IBIT al BlackRock, au înregistrat ieri intr─âri nete de peste 1 miliard de dolari, ridicând pre╚Ťurile BTC. Sentimentul pie╚Ťei criptomonedelor a r─âmas optimist. Altcoin-urile, inclusiv Ethereum ╚Öi Cardano, înregistreaz─â, de asemenea, câ╚Ötiguri solide.

Pe lâng─â câ╚Ötigurile înregistrate de Nvidia, Amazon ╚Öi Alphabet, care au sus╚Ťinut sentimentul pe Nasdaq 100, ac╚Ťiunile Levi Strauss de pe Wall Street au urcat, de asemenea, în urma rezultatelor trimestriale solide. Raportul pentru trimestrul al doilea a eviden╚Ťiat o cre╚Ötere robust─â atât a vânz─ârilor directe c─âtre consumatori (DTC), cât ╚Öi a vânz─ârilor organice.

Produc─âtorii de drone, inclusiv AeroVironment ╚Öi Kratos Defense, au înregistrat câ╚Ötiguri puternice, pe fondul impulsului dat de strategia revizuit─â a Departamentului Ap─âr─ârii al SUA, care se concentreaz─â pe sistemele f─âr─â pilot.

Dolarul canadian s-a apreciat puternic fa╚Ť─â de dolarul american, dup─â ce datele privind pia╚Ťa muncii, mai bune decât se a╚Ötepta, au crescut probabilitatea unei pozi╚Ťii mai agresive din partea B─âncii Canadei. Pie╚Ťele swapurilor pe rata dobânzii pre╚Ťioneaz─â acum doar o probabilitate de 18% de reducere a ratei în aceast─â lun─â, în sc─âdere de la 27% înainte de raportul privind locurile de munc─â.

Pre╚Ťurile petrolului au crescut cu peste 2% dup─â ce Comisia European─â a propus reducerea plafonului pre╚Ťului petrolului rusesc de la 60 USD pe baril la aproximativ 50 USD, ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sanc╚Ťiuni al UE. Discu╚Ťiile privind structura final─â sunt în curs, iar specula╚Ťiile privind posibile sanc╚Ťiuni energetice din partea lui Donald Trump sunt tot mai intense.

Metalele pre╚Ťioase au avut o zi puternic─â, beneficiind de incertitudinea continu─â privind tarifele. Argintul a crescut cu aproape 4%, în timp ce aurul a câ╚Ötigat aproape 1%.

Raportul WASDE al USDA nu a declan╚Öat o volatilitate crescut─â a materiilor prime agricole. Stocurile finale de soia ╚Öi bumbac au fost u╚Öor peste a╚Ötept─âri. Contractele futures pe grâu (WHEAT) au continuat s─â scad─â, în ciuda faptului c─â USDA a indicat stocuri finale u╚Öor mai mici, de 890 de milioane de busheli (fa╚Ť─â de 896,5 milioane a╚Öteptate ╚Öi 898 milioane anterior). Pre╚Ťurile grâului au sc─âzut cu aproape 2% în cursul zilei, accelerând de la o sc─âdere de 0,7% înainte de raport.

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."