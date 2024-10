Rezumatul zilei: Bitcoin testează pragul de 68.000 USD, iar aurul se tranzacționează aproape de maximele istorice 📈

Inflația în \Marea Britanie s-a situat semnificativ sub așteptări și sub ținta de inflație. Inflația din septembrie a fost de 1,7 % în ritm anual, în scădere față de nivelul anterior de 2,2 % în ritm anual. Inflația de bază rămâne ridicată, dar a scăzut la 3,2% de la an la an.