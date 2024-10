Rezumatul zilei: CAFEA atinge noi maxime, ALUMINIUL câștigă mai mult de 1,6% pe fondul preocupărilor legate de oferta de metale

Indicii americani au o sesiune mixtă astăzi. S&P 500 rămâne aproape de prețul de deschidere al sesiunii anterioare, Dow Jones câștigă 0,4%, Nasdaq 100 pierde aproape 0,6%, iar Russel 2000 continuă să câștige 0,3%.

Îngrijorările crescânde legate de cererea pentru noile iPhone-uri fac ca prețul acțiunilor Apple să scadă astăzi cu aproape 3%. Împreună cu compania, furnizorii săi pierd astăzi, inclusiv Broadcom (-2,6%), Skyworks (-6,3%), Qorvo (-7%) și Cirrus Logic (-6,2%).

Intel câștigă aproape 4% astăzi în urma veștii că societatea a primit un grant în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de dolari pentru a produce semiconductori pentru Pentagon.

Europa a fost dominată de scăderi ușoare astăzi. Indicele DAX din Germania a pierdut 0,35%, CAC40 din Franța aproximativ 0,2%, IT40 din Italia a închis aproape de prețul său de închidere anterior, iar Stoxx Europe 600 a pierdut aproximativ 0,2%.

Pe măsură ce Fed se apropie de o potențială reducere a ratei dobânzii, randamentele obligațiunilor americane sunt în scădere. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani au coborât la 3,6%, cel mai scăzut nivel de la mijlocul anului 2023. Randamentele obligațiunilor germane pe 10 ani au înregistrat, de asemenea, scăderi, coborând la 2,1% (-0,026 p.p. ).

Indicele industrial Empire State din New York a devenit pozitiv pentru prima dată din noiembrie 2023. Valoarea a fost de 11,5 (față de prognoze: -4 și valorile pentru august: -4,7).

Prețul contractelor de cafea a atins astăzi nivelul de 260 de dolari, depășind vârfurile din 2022 și înregistrând cea mai mare valoare din ultimii 13 ani.

În fața preocupărilor legate de recolte, împreună cu riscul de uragan și previziunile de producție mai scăzute, contractele pe COTTON își continuă creșterile, câștigând peste 4% astăzi. Printre alte mărfuri agricole, creșteri ridicate se înregistrează și în cazul contractelor de cacao (+1,3%), în timp ce grâul scade cu 2,3%.

Accidentul de la rafinăria de alumină Vandeta din India a pus și mai multă presiune pe oferta de aluminiu. Ca urmare, contractele pentru acest metal au crescut cu 1,6% astăzi.

Prețurile petrolului sunt în creștere în sesiunea de astăzi, în ciuda datelor economice slabe din China. Prețurile țițeiului sunt încă sub presiune din cauza constrângerilor de aprovizionare din Golful Mexic și Libia. OIL este în creștere cu aproape 1% astăzi, iar OIL.WTI este în creștere cu 1,4%.

NATGAS a crescut cu peste 3% astăzi, depășind nivelul de 2,38 dolari și stabilind astfel cea mai mare valoare din luna iulie a acestui an.

Dintre monedele G10, lira sterlină (+0,6%) și dolarul australian (+0,6%) Dolarul neozeelandez (+0,5%) și coroana norvegiană (+0,5%) sunt cele mai performante. dolarul american, însă, pierde (-0,4%).

Sentimentul negativ persistă pe piața criptomonedelor. Bitcoin pierde 3,3% și testează pragul de 57.700 de dolari. Ethereum este, de asemenea, în scădere cu mai mult de 3%.

