Rezumatul zilei: Contractele futures pe indicii americani se retrag pe fondul tensiunilor geopolitice și al inflației

Scăderea pe piața acțiunilor : Contractele futures pe indicii americani au înregistrat o scădere notabilă în timpul sesiunii de astăzi, sub presiunea incertitudinii geopolitice crescânde și a perspectivelor tot mai reduse de reducere a ratelor dobânzilor pe termen scurt.

Tensiuni geopolitice : Speculațiile privind o posibilă intervenție a SUA în Iran în zilele următoare sunt în creștere; rapoartele sugerează că anumite unități americane din Qatar au primit ordin să-și evacueze bazele.

Creșterea prețului metalelor prețioase : Pe fondul tendinței de refugiu către active sigure, aurul a depășit pragul de 4.600 USD pe uncie, în timp ce argintul se tranzacționează la peste 90 USD pe uncie. În ciuda zvonurilor privind constrângerile fizice ale ofertei, stocurile de argint COMEX rămân aproape de niveluri record.

Performanța indicilor : Indicele US500 a scăzut cu peste 1%, în timp ce indicele US100 , cu ponderare mare a sectorului tehnologic, a înregistrat o scădere de 1,6%.

Dezamăgiri în sectorul bancar : În ciuda faptului că majoritatea creditorilor importanți au raportat câștiguri care au depășit așteptările sau au înregistrat o dinamică pozitivă, acțiunile bancare au înregistrat o scădere. Bank of America a pierdut peste 5%, iar Citigroup a înregistrat o scădere de peste 4%, Wells Fargo și JPMorgan înregistrând pierderi mai moderate. Goldman Sachs urmează să raporteze mâine.

Energia și sentimentul de aversiune față de risc : Anxietatea crescândă cu privire la un potențial conflict între SUA și Iran nu numai că a susținut prețurile petrolului, dar a și declanșat o retragere generală din acțiunile americane.

Presiuni inflaționiste : Datele PPI au surprins în sens pozitiv, rata anuală atingând 3%, iar cea lunară 0,1%. Mai îngrijorător este faptul că indicele PPI de bază a urcat la 3,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, contrazicând așteptările unei scăderi la 2,7%, după o creștere lunară bruscă de 0,3%.

Consum rezistent : Vânzările cu amănuntul din noiembrie au depășit previziunile, crescând cu 0,6% față de 0,4% anticipat. Deși rata de creștere anuală s-a moderat de la 3,47% la 3,3%, datele alimentează narațiunea rezistenței economice.

Retorica privind moneda și banca centrală : Încercările EURUSD de a se redresa au fost împiedicate de datele solide din SUA și de comentariile “hawkish” ale oficialilor Fed Bostic și Kashkari, ambii sugerând că reducerile iminente ale ratei dobânzii sunt puțin probabile.

Incertitudine judiciară : Curtea Supremă a amânat din nou decizia privind legalitatea tarifelor impuse de Donald Trump. Fără o dată de publicare stabilită, piața rămâne în alertă maximă pentru un anunț în jurul orei 17:00 (ora României) în fiecare zi.

Perspective privind IPO-urile în domeniul AI : Giganții AI Anthropic și OpenAI ar urma exemplul SpaceX, luând măsuri preliminare în vederea ofertelor publice inițiale.

Reduceri în sectorul energetic : Acțiunile BP au scăzut în urma știrilor privind o potențială depreciere de 5 miliarde de lire sterline în al patrulea trimestru, legată în mare parte de activitățile sale de tranziție energetică.

Strategia de fuziuni și achiziții în sectorul farmaceutic : După ce a pierdut licitația pentru Metsera, Novo Nordisk și-a manifestat disponibilitatea de a urmări achiziții agresive în domeniul tratamentului obezității.

Perspective de creștere : Modelul GDPNow al Fed Atlanta indică o creștere economică din al patrulea trimestru care ar putea ajunge la 5,3%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."