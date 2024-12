Rezumatul zilei: Datele privind inflația din SUA stimulează creșterea Wall Street 📈

Wall Street își extinde raliul ascendent în timpul sesiunii de miercuri, după ce datele CPI au cimentat opinia pieței conform căreia Fed va reduce ratele dobânzilor la reuniunea din decembrie. Nasdaq câștigă în prezent 1,63%. În același timp, S&P500 adaugă 0,90%. Acțiunile Tesla au urcat la noi maxime în timpul sesiunii de astăzi, Elon Musk devenind primul om a cărui avere a depășit bariera psihologică de 400 de miliarde de dolari. Entuziasmul din jurul computerului cuantic Willow este, de asemenea, motorul acțiunilor Alphabet (GOOGL.US), care au câștigat 5,5% astăzi. Inflația CPI din SUA a crescut la 2,7% YoY pentru luna noiembrie, în conformitate cu așteptările de 2,6% YoY. Inflația de bază a rămas la 3,3% YoY. Lipsa surprizei face ca piața americană să fie încrezătoare într-o reducere a ratei dobânzii de către Fed săptămâna viitoare. În consecință, am observat o slăbire temporară a dolarului american. Cu toate acestea, ulterior, perechea EURUSD a scăzut din nou sub nivelul de 1,0500. Banca Canadei a redus ratele dobânzilor cu 50 bps, conform previziunilor, la 3,25% de la 3,75% anterior. În anunț, nu mai citim promisiunea că sunt adecvate noi reduceri. Macklem subliniază faptul că BoC trece la o abordare mai graduală a ratelor dobânzilor în acest moment. Piața estimează o probabilitate de 70% pentru o nouă reducere în ianuarie. Criptomonedele recâștigă teren astăzi după vânzările de ieri. Bitcoin a depășit 100.000 de dolari după ce datele CPI din SUA au susținut pariurile pe o atitudine “dovish” a Fed, sprijinind astfel sentimentul în jurul activelor riscante. Cea mai recunoscută criptomonedă a câștigat 4,11% astăzi, în timp ce Ethereum a adăugat 4,6%. Petrolul brut câștigă mai mult de 2% astăzi, WTI testând nivelul de 70 de dolari pe baril. Stocurile de țiței din SUA au scăzut ușor mai mult decât așteptările, la 1,42 milioane de barili. În plus, piața speră la noi măsuri de stimulare a economiei chineze și la un deficit considerabil pe piața petrolului în primul trimestru al anului viitor datorită deciziei recente a OPEC+ de a amâna creșterea producției. Aurul înregistrează astăzi a 3-a zi consecutivă de creșteri, depășind nivelul de 2.700 de dolari pe uncie pentru prima dată din 25 noiembrie. Creșterea prețului aurului poate fi legată de o mai mare certitudine cu privire la reducerea Fed. Mâine este o decizie importantă a BCE privind ratele dobânzilor. În prezent, piața estimează pe deplin o reducere de 25 de puncte de bază și doar o probabilitate de 4% pentru o mișcare mai mare.

