Rezumatul zilei: Declarațiile lui Trump redau speranța pieței de pe Wall Street🗽 Prețul petrolului se menține în jurul valorii de 100 de dolari

Încrederea investitorilor de pe Wall Street se stabilizează treptat în urma declarațiilor lui Donald Trump, care a indicat că SUA poartă discuții cu „persoanele potrivite din Iran” și că Teheranul este dispus să ajungă la un acord. El a mai afirmat că SUA au câștigat războiul, pe care speră că acesta se apropie acum de final. Trump a adăugat că în Iran se află acum la putere un alt grup, sugerând că obiectivul principal al conflictului a fost atins. El a menționat, de asemenea, că Iranul a făcut ieri ceva pozitiv în legătură cu Strâmtoarea Hormuz, deși nu a specificat la ce se referă. Potrivit unor surse, negocierile directe dintre SUA și Iran ar putea avea loc încă de joi. Indicele S&P 500 se tranzacționează la un nivel stabil și a reușit să recupereze pierderile înregistrate la începutul sesiunii, în timp ce indicele Nasdaq 100 este ușor mai slab, în scădere cu peste 0,4%. Sectorul semiconductorilor are astăzi o performanță clar superioară pe piața de acțiuni din SUA, iar câștigurile continuă și în rândul companiilor petroliere și de gaze — acțiunile Chevron și Exxon Mobil sunt în creștere. Cheniere, un exportator american de GNL, înregistrează, de asemenea, câștiguri, acțiunile sale crescând cu peste 50% față de minimele din decembrie.

Randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani cresc cu aproape 5 puncte de bază, până la aproximativ 4,4%, indicând o cerere puternică continuă pentru activele refugiu. Randamentele mai mari exercită presiune asupra metalelor prețioase, aurul încercând să se stabilizeze după o vânzare masivă recentă, dar tranzacționându-se în continuare sub 4.400 USD pe uncie.

Sectorul criptomonedelor se află, de asemenea, sub presiune. În ciuda intrărilor de capital în ETF-uri și a cererii spot mai puternice, Bitcoin a scăzut sub 70.000 de dolari. Analiștii de la Bernstein prognozează o creștere potențială la 150.000 de dolari până la sfârșitul anului 2026, determinată de creșterea cererii din partea investitorilor instituționali și a corporațiilor. Publicarea datelor preliminare PMI din SUA pentru luna martie a adus valori sub așteptări, indicatorul general al încrederii mediului de afaceri coborând la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni, în urma datelor mai slabe din Europa. În timp ce indicele din sectorul manufacturier a surprins în sens pozitiv, sectorul serviciilor a înregistrat o scădere semnificativă. Indicatorul PMI compozit SUA (martie): 51,4 (Prognoză: 51,9; Anterior: 51,9) Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier: 52,4 (Prognoză: 51,5; Anterior: 51,6)

Indicatorul PMI pentru sectorul servicii: 51,1 (Prognoză: 52,0; Anterior: 51,7) Datele PMI din martie ale celor mai mari economii din Zona Euro au prezentat o imagine mixtă a condițiilor economice. Germania a oferit o surpriză pozitivă în sectorul manufacturier, dar serviciile au înregistrat performanțe slabe, ceea ce a dus la o scădere a indicelui compozit. În același timp, în Franța, sectorul manufacturier s-a menținut puțin peste pragul neutru, dar serviciile și indicele compozit au rămas sub 50, semnalând o slăbiciune continuă a activității economice. Indicatorul PMI compozit al zonei euro: 50,5 (Prognoză: 50,4; Anterior: 51,9) Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (S&P Global, martie): 51,4 (Prognoză: 49,8; Anterior: 50,8)

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: 50,1 (Prognoză: 50,5; Anterior: 51,9) Indicatorul PMI compozit Germania: 51,9 (Prognoză: 52,2; Anterior: 53,5) Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (martie): 51,7 (Prognoză: 49,5; Anterior: 50,9)

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: 51,2 (Prognoză: 52,5; Anterior: 43,5) Indicatorul PMI compozit Franța: 48,3 (Prognoză: 49,3; Anterior: 49,9) Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (martie): 50,2 (Prognoză: 49,5; Anterior: 50,1)

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: 48,3 (Prognoză: 49,0; Anterior: 49,6) Astăzi, starea de spirit se îmbunătățește în sectoarele semiconductorilor, electronicii, bancar și al petrolului și cel al gazelor. În schimb, sectorul IT înregistrează o evoluție slabă, acțiunile Alphabet (GOOGL.US) și Microsoft (MSFT.US) scăzând cu aproximativ 3%.

