Rezumatul zilei: Discuțiile dintre Trump și Zelensky nu aduc progrese semnificative 📣

Indicii americani au încheiat ziua cu variații nesemnificative. US500 a scăzut cu 0,11%, la 6.464 puncte , US100 a pierdut 0,18%, la 23.760 puncte , în timp ce US2000 a câștigat 0,35%, la 2.300 puncte .

În ultima fază a sesiunii de astăzi, atenția investitorilor s-a îndreptat către discuția dintre Donald Trump și Volodymyr Zelensky. Președintele SUA a declarat că războiul se va termina, deși nu este încă clar când.

Trump a mai spus că negocierile de pace vor trebui, cel mai probabil, să se desfășoare fără un armistițiu , care era una dintre condițiile Ucrainei. El a adăugat că SUA vor participa la garantarea păcii, dar nu a dat detalii cu privire la forma pe care o va lua aceasta. Primele comentarii sugerează că este puțin probabil ca conflictul să se rezolve rapid, deoarece rămâne dificilă îndeplinirea obiectivelor cheie ale Ucrainei și Rusiei. Piețele așteaptă acum continuarea discuțiilor cu reprezentanții NATO/europeni.

Dolarul american și cel canadian rămân printre cele mai puternice monede din G10, în timp ce yenul japonez și euro se numără printre cele mai perdante. EURUSD a scăzut cu 0,45%, la 1,16630 , în timp ce indicele USD a crescut cu 0,28%, la 97,990 .

Administrația Trump ar lua în considerare achiziționarea unei participații de 10% în Intel prin conversia unei părți din subvențiile acordate în cadrul CHIPS Act în acțiuni, potrivit unor surse din Casa Albă. Acțiunile Intel au scăzut cu 4,70% . Între timp, Applied Digital (APLD.US) a crescut cu 15%, până la 16,35 dolari , după ce a anunțat lansarea proiectului său de centru de date Polaris Forge 2 AI, în valoare de 3 miliarde de dolari .

Warren Buffett a dezvăluit vineri că acțiunile companiei pe care le acumulase în secret erau ale controversatei United Healthcare . Acțiunile au crescut cu 14% vineri și au continuat să crească cu 2,65% astăzi (luni) .

Criptomonedele au recuperat o parte din pierderile înregistrate în weekend și la începutul sesiunii. Bitcoin a scăzut cu 0,75%, la 116.600 de dolari , după pierderi anterioare de până la 2,30%, la 114.900 de dolari. Ethereum a scăzut cu 2,80%, la 4.350 de dolari , în timp ce dominanța Bitcoin a crescut la 59,70% din capitalizarea totală a pieței criptomonedelor .

Gazul natural (NATGAS) a scăzut astăzi în urma noilor prognoze meteorologice din SUA pentru sfârșitul lunii august, care indică temperaturi semnificativ mai scăzute decât în mod normal, ceea ce ar putea reduce cererea sezonieră pentru această marfă.

