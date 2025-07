Rezumatul zilei: DJIA scade cu 0,7% în ciuda optimismului legat de sectorul tehnologic 📉Cacao revine la minimele din aprilie

Indicii bursieri americani reduc câ╚Ötigurile înregistrate anterior. Statele Unite au anun╚Ťat o investi╚Ťie suplimentar─â de 70 de miliarde de dolari în inteligen╚Ťa artificial─â , împreun─â cu planuri de relaxare a restric╚Ťiilor la exportul de cipuri AI avansate, permi╚Ťând companiilor americane s─â reia livr─ârile de GPU c─âtre China . În urma cre╚Öterilor înregistrate de ac╚Ťiunile din sectorul AI, Nasdaq 100 a crescut cu aproape 0,3% , dep─â╚Öind indicii de referin╚Ť─â majori, precum Dow Jones Industrial Average (DJIA), care pierde ast─âzi 0,7% . Ast─âzi este debutul oficial al sezonului principal de raportare a rezultatelor financiare , gigan╚Ťii bancari înregistrând rezultate solide . Toate b─âncile importante au dep─â╚Öit estim─ârile privind EPS ╚Öi veniturile, dar reac╚Ťiile pie╚Ťei au fost mixte , sugerând o anumit─â marcare a profiturilor , pe fondul evalu─ârii de c─âtre investitori a traiectoriei viitoare a politicii Fed .

JPMorgan Chase a raportat un EPS de 5,25 USD fa╚Ť─â de 4,47 USD, iar veniturile au fost de 45,68 miliarde USD , dep─â╚Öind previziunile de 44,05 miliarde USD. Banca a majorat, de asemenea, estim─ârile privind veniturile nete din dobânzi pentru întregul an. Cu toate acestea, ac╚Ťiunile au sc─âzut cu pu╚Ťin sub 1% în cursul zilei.

Wells Fargo a înregistrat un EPS de 1,60 USD fa╚Ť─â de 1,41 USD a╚Öteptat ╚Öi venituri de 20,82 miliarde USD , în cre╚Ötere cu 1% fa╚Ť─â de anul precedent. În ciuda rezultatelor peste a╚Ötept─âri, banca a redus previziunile privind veniturile din dobânzi pentru 2025 , iar ac╚Ťiunile au sc─âzut cu 5,5% în cursul sesiunii.

Citigroup a înregistrat un EPS puternic de 1,96 dolari , dep─â╚Öind a╚Ötept─ârile de 1,61 dolari, cu venituri în cre╚Ötere cu 8% fa╚Ť─â de anul precedent , pân─â la 21,67 miliarde de dolari , impulsionate de performan╚Ťa record a tranzac╚Ťiilor cu ac╚Ťiuni ╚Öi de redresarea activit─â╚Ťii de investment banking. Ac╚Ťiunile au crescut cu 3,3% .

BlackRock a atins un record de 12,5 trilioane de dolari în active administrate , cu un profit pe ac╚Ťiune de 12,05 dolari în trimestrul al doilea (fa╚Ť─â de 10,67 dolari a╚Ötepta╚Ťi) ╚Öi venituri în cre╚Ötere cu 13% fa╚Ť─â de aceea╚Öi perioad─â a anului trecut , pân─â la 5,42 miliarde de dolari. În ciuda rezultatelor solide, ac╚Ťiunile au sc─âzut cu aproape 6% .

Ac╚Ťiunile produc─âtorilor de cupru, precum Freeport-McMoRan ╚Öi Southern Copper , se num─âr─â printre ac╚Ťiunile cu cele mai slabe performante de ast─âzi. Morgan Stanley a retrogradat ambele companii , invocând îngrijorarea c─â tarifele de 50% propuse de Trump pentru cupru ar putea reduce semnificativ cererea.

USD/JPY a urcat la cel mai înalt nivel de la începutul lunii aprilie , testând pragul de 149 , în ciuda unei reac╚Ťii ini╚Ťiale negative a dolarului la raportul CPI.

Infla╚Ťia CPI din SUA a fost u╚Öor mai mare decât se a╚Ötepta, la 2,7% YoY în iunie (fa╚Ť─â de 2,6% a╚Öteptat ╚Öi 2,4% în mai). Infla╚Ťia de baz─â a corespuns previziunilor, la 2,9% YoY , iar infla╚Ťia de baz─â lunar─â a crescut cu 0,2% MoM , în linie cu traiectoria de dezinfla╚Ťie a Fed.

Infla╚Ťia CPI din Canada a îndeplinit, de asemenea, a╚Ötept─ârile, crescând la 1,9% fa╚Ť─â de aceea╚Öi perioad─â a anului trecut , consolidând temporar dolarul canadian. Cu toate acestea, USD/CAD a revenit de atunci peste pragul de 1,37 .

De╚Öi datele CPI de ast─âzi nu ridic─â în mod semnificativ a╚Ötept─ârile privind o reducere a ratei dobânzii de c─âtre Fed , acestea las─â deschis─â posibilitatea unei schimb─âri de politic─â monetar─â în septembrie . Datele au eviden╚Ťiat contribu╚Ťia crescând─â a serviciilor de utilit─â╚Ťi ╚Öi a tarifelor la energie la infla╚Ťie.

Pre╚Ťurile petrolului continu─â s─â scad─â , în urma declara╚Ťiilor lui Donald Trump care indic─â faptul c─â SUA vor relua livr─ârile de arme c─âtre Ucraina . Trump a amenin╚Ťat, de asemenea, cu tarife de retorsiune de 100% împotriva Rusiei dac─â aceasta nu va începe negocieri de pace semnificative în termen de 50 de zile. Aceste sanc╚Ťiuni propuse ar putea, teoretic, s─â restrâng─â aprovizionarea global─â cu petrol din Rusia , complicând perspectivele pie╚Ťei. Ac╚Ťiunile Nvidia ╚Öi AMD sunt în cre╚Ötere ast─âzi , cu 4% ╚Öi 6% , respectiv. Cre╚Öterile vin dup─â ╚Ötirile c─â autorit─â╚Ťile americane vor acorda în curând licen╚Ťe de export care vor permite livrarea de cipuri AI avansate c─âtre China . Se a╚Öteapt─â ca Nvidia s─â reia vânz─ârile de cipuri AI H20 c─âtre clien╚Ťii chinezi.

Contractele futures pe cacao au sc─âzut cu peste 6% , ca reac╚Ťie la sc─âderea surprinz─âtoare de 22% a volumului de prelucrare pentru cacao în Malaezia — un semn clar al sl─âbirii cererii pe pia╚Ťa mondial─â a cacao.

Bitcoin s-a retras de la maximele recente, sc─âzând de la 119.000 USD la 117.000 USD, pe fondul u╚Öoarei r─âciri a sentimentului fa╚Ť─â de criptomonede dup─â recentele cre╚Öteri puternice. Sursa: xStation5

