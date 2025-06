Rezumatul zilei: Dolarul se depreciază pe fondul tensiunilor comerciale, acțiunile americane cresc prudent după publicarea datelor PPI sub estimări (12.06.2025)

Indicii americani recuperează prudent pierderile de ieri, ca reacție la inflația mai mică decât se aștepta în sectorul producătorilor și la comentariile pozitive (deși vagi) ale lui Donald Trump cu privire la negocierile cu China (DJIA: +0,15%, S&P 500: +0,35%, Nasdaq: +0,35%). Excepție face indicele Russell 2000, care a înregistrat o scădere de 0,4%.

Donald Trump l-a criticat din nou pe președintele Fed, Jerome Powell, pentru menținerea dobânzilor la nivelul actual. Potrivit lui Trump, inflația este deja suficient de scăzută, iar o reducere a dobânzii cu 2 puncte procentuale ar putea economisi aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an din bugetul federal.

Acțiunile Oracle au crescut astăzi cu peste 13% după publicarea rezultatelor financiare ale companiei. Oracle a depășit așteptările pieței atât în ceea ce privește profitul, cât și veniturile. Segmentul său de cloud, care înregistrează cea mai rapidă creștere, a crescut cu 52% față de anul precedent, generând venituri de 3 miliarde de dolari.

În urma dezastrului Air India, acțiunile Boeing au scăzut cu peste 4%. Un avion Boeing 787 s-a prăbușit la scurt timp după decolare în apropierea orașului Ahmedabad. La bord se aflau 242 de pasageri.

Inflația PPI din SUA a crescut cu 0,1% în mai, conform așteptărilor, aducând rata anuală la 2,6%, în timp ce indicatorul de bază a scăzut mai mult decât se prevăzuse, la 3% (prognoză: 3,1%, anterior: 3,2%). Creșterea cifrei globale s-a datorat în principal marjelor mai mari din sectorul serviciilor.

Numărul cererilor de șomaj a rămas stabil în această săptămână, la 248.000 (prognoză: 242.000).

Piețele europene au înregistrat în general scăderi astăzi. Indicele DAX din Germania a înregistrat cea mai slabă performanță, cu o scădere de peste 0,7%. IT40 din Italia (-0,3%) și indicele larg STOXX Europe 600 (-0,3%) au înregistrat, de asemenea, corecții. Sentimentul a fost puțin mai bun în Franța, unde CAC 40 a pierdut doar aproximativ 0,1%. SMI din Elveția s-a menținut aproape de închiderea de ieri, iar FTSE 100 din Marea Britanie a încheiat sesiunea în creștere cu 0,2%.

Piața obligațiunilor a înregistrat astăzi creșteri semnificative ale prețurilor. Randamentele obligațiunilor de stat americane au scăzut la aproximativ 4,35%, în timp ce randamentele germane au scăzut sub 2,5%. Aceste mișcări ale obligațiunilor sugerează o orientare către active mai sigure, pe fondul unei presiuni inflaționiste mai mici decât se aștepta și al tensiunilor continue din Orientul Mijlociu.

Pe piața valutară: dolarul continuă să scadă pe fondul incertitudinii persistente în jurul încheierii oficiale a negocierilor comerciale după Ziua Eliberării (USDIDX: -0,7%). Monedele refugiu, precum francul elvețian (USDCHF: -1%), Euro (EURUSD: +0,8%) și yenul (USDJPY: -0,7%) se apreciază cel mai mult. Dolarul canadian a recuperat toate pierderile înregistrate în urma recentei victorii a lui Donald Trump în alegerile prezidențiale (USDCAD: -0,5% până la 1,36).

Pe piața metalelor prețioase, aurul se apreciază ușor, cu 0,8%, până la aproximativ 3.382 dolari pe uncie. Prețurile argintului rămân stabile, în timp ce platina înregistrează o creștere puternică de 2,4%.

Bitcoin este în ușoară scădere astăzi, cu 0,6%, iar Ethereum este în scădere cu aproape 2%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."