Rezumatul zilei – Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu. FOMC se teme de inflație

🌍 Geopolitică și conflicte în Golful Persic Președintele Donald Trump a anunțat încetarea oficială a armistițiului cu Iranul în cadrul summitului NATO de la Ankara, calificând acordul anterior drept o „pierdere de timp” și autoritățile iraniene drept „mincinoși”.

Forțele americane au lansat un atac de represalii de amploare asupra a peste 80 de ținte de pe teritoriul iranian (inclusiv sisteme de apărare aeriană), ca răspuns la atacurile care au vizat nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz.

Iranul a încălcat în mod direct termenii memorandumului temporar de 60 de zile încheiat luna trecută, care garanta trecerea liberă și în siguranță a navelor în schimbul suspendării sancțiunilor americane și a demarării negocierilor privind programul nuclear. Atacul Iranului a vizat cel puțin trei nave comerciale, inclusiv un tanc de gaz natural lichefiat (GNL). Teheranul a răspuns la represalii cu un nou val de atacuri, de data aceasta vizând locații din Bahrain și Kuweit.

Washingtonul a restabilit imediat sancțiunile complete asupra comerțului mondial cu petrol iranian, revocând derogările anterioare.

Donald Trump a semnalat reluarea blocadei portuare, ceea ce intensifică temerile pieței privind o revenire la un război pe scară largă.

În timpul summitului NATO de la Ankara, Trump a anunțat posibile noi atacuri aeriene asupra Iranului și a subliniat volatilitatea potențială a pieței petrolului pe termen scurt, prevăzând în același timp scăderi semnificative pe termen lung. Trump a indicat că, în același timp, nu se așteaptă la un război pe scară largă.

Petrolul și-a continuat astăzi creșterile puternice, petrolul Brent testând nivelul de 80 de dolari pe baril, în timp ce WTI a urcat la 75 de dolari pe baril. 📊 Piața bursieră: indici și piața de acțiuni Piețele bursiere globale au înregistrat scăderi semnificative. Capitalul s-a retras din investițiile riscante pe bursele din New York, Londra și Tokyo.

US500 a înregistrat o scădere de 0,4%, în timp ce indicele tehnologic US100 a recuperat aproape în totalitate scăderea, datorită tonului pozitiv al informațiilor conform cărora China urmează să permită marilor companii din domeniul IA să achiziționeze cipuri H200.

În Europa, scăderile au fost foarte puternice pentru a doua sesiune consecutivă, principalii indici de referință pierzând între 1,5% și chiar 2% (DE40 și SPA35).

În ciuda recentei vânzări masive a acțiunilor companiilor din sectorul memoriilor, astăzi am observat o redresare a unor entități precum SanDisk sau Applied Materials.

Compania chineză Alibaba a înregistrat astăzi o revenire puternică, pe fondul anticipării unor rezultate financiare mai bune și al posibilei dorințe a investitorilor de a se expune la companii mai ieftine din domeniul AI. Acțiunile companiei au înregistrat astăzi o creștere de până la 10%. 🛢️ Mărfuri și energie Prețurile petrolului au înregistrat o creștere puternică, de chiar 7%, în ultimele 24 de ore și de aproximativ 3% de la începutul sesiunii de astăzi. Creșterile au fost parțial anulate după ce Trump a indicat că nu se așteaptă la un război pe scară largă și că nu va împiedica eventualele negocieri.

Curba forward a petrolului a intrat într-o stare de backwardation profundă, ilustrând o schimbare drastică a prețurilor la capătul scurt al curbei. Se observă o lărgire puternică a spread-urilor calendaristice, deși valoarea acestora rămâne încă sub nivelul de 1,00 USD .

Piața plătește o primă uriașă pentru livrarea fizică imediată, în timp ce cu doar o săptămână în urmă se înregistra o structură de contango, declanșată de accelerarea livrărilor din Orientul Mijlociu.

Stocurile de țiței au crescut în mod neașteptat cu 3 milioane de barili, dar, în același timp, asistăm la o scădere masivă a stocurilor de produse petroliere. Rezervele strategice din SUA continuă să scadă sub nivelul de 320 de milioane de barili.

Prețurile spot ale aurului au scăzut cu până la 1,5% , ajungând la o valoare sub 4.050 USD pe uncie. Ulterior, s-a înregistrat o ușoară revenire. 💰 Macroeconomie, valute și obligațiuni Reapariția amenințării geopolitice a actualizat riscul de inflație la nivel global, din cauza potențialelor întreruperi în lanțurile de aprovizionare cu energie.

Piețele monetare au început să prețuiască masiv un scenariu de politică monetară restrictivă, crescând drastic probabilitatea ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor în octombrie .

Procesul-verbal al FOMC arată că îngrijorările legate de inflație sunt reale, iar majoritatea membrilor Fed consideră că există motive pentru ajustarea politicii monetare în cazul în care se materializează scenariul cel mai pesimist al creșterilor de prețuri.

În același timp, trebuie reținut faptul că Fed își reduce comunicarea, iar deciziile vor fi mai puțin previzibile.

În ciuda riscului generat de situația geopolitică, perechea EURUSD înregistrează astăzi o revenire și testează maxime locale în jurul nivelului de 1,1430, în urma publicării procesului-verbal al FOMC.

Pe de altă parte, perechea USDJPY își continuă creșterea și testează nivelul de 162,5. 🪙 Criptomonede Piața activelor digitale s-a confruntat cu o puternică presiune de vânzare, ca urmare a retragerii generale a investitorilor din activele de risc.

Bitcoin (BTC) a scăzut cu 1,8% , ajungând la o valoare de 62.200 USD .

Prețul Ethereum (ETH) a scăzut cu 1,7% , aducând cotațiile celei de-a doua cele mai mari criptomonede la nivelul de 1.736 USD .

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