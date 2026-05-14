Rezumatul zilei: Euforia pieței nu dă semne că s-ar diminua🚀

🔑 Factorul cheie al pieței Principalul catalizator al întregii sesiuni a fost summitul istoric Trump-Xi de la Beijing, descris de CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, ca un eveniment de o importanță istorică. Xi Jinping i-a asigurat pe liderii de afaceri prezenți, printre care Elon Musk, Tim Cook și Huang, că „ușile Chinei către deschidere se vor deschide și mai larg”. Un impuls suplimentar pentru creșterea pieței a venit din partea rezultatelor financiare excepționale ale Cisco și a debutului spectaculos pe Nasdaq al producătorului de cipuri AI, Cerebras Systems. 🌍 Geopolitică New York Times a dezvăluit că Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au efectuat atacuri secrete pe teritoriul iranian ca represalii pentru atacurile asupra ambelor monarhii, marcând prima dată în istorie când ambele țări au vizat direct Iranul și semnalând o schimbare semnificativă în dinamica puterii regionale. În timpul summitului de la Beijing, Trump a anunțat că Xi Jinping și-a declarat disponibilitatea de a contribui la menținerea deschisă a Strâmtorii Hormuz și a dat asigurări că Beijingul nu va furniza echipament militar Teheranului. China și-a exprimat, de asemenea, interesul de a achiziționa volume mai mari de țiței american, ceea ce piețele au interpretat ca un semnal important de detensionare pentru rutele globale de aprovizionare cu energie. Taiwanul a rămas un punct de tensiune, Xi avertizând că sprijinirea independenței taiwaneze constituie o încălcare a „liniei roșii”. 📊 Date macroeconomice Datele de ieri privind inflația prețurilor de producție din SUA au depășit cu mult așteptările: indicatorul PPI anual a atins 6,0% față de consensul de 4,8%, în timp ce valoarea lunară a crescut cu 1,4% față de 0,5% cât se aștepta. Reacția pieței a fost surprinzător de moderată, probabilitatea implicită a unei majorări a ratei dobânzii de către Fed înainte de sfârșitul anului situându-se în jurul valorii de 33-35%. Datele de astăzi privind vânzările cu amănuntul din SUA s-au situat în linie cu așteptările, la 0,5% față de luna precedentă, deși prețurile de import au crescut cu 1,9% față de consensul de 1,0%, iar prețurile de export au crescut cu 3,3% față de așteptările de 1,2%. Economia Poloniei a dezamăgit: PIB-ul din primul trimestru al anului 2026 a crescut cu doar 0,5% față de trimestrul anterior, cea mai slabă valoare din al treilea trimestru al anului 2024, deși consensul pentru întregul an prevede în continuare o creștere solidă de aproximativ 3,5%. 📈 Indici Wall Street a încheiat ziua cu câștiguri puternice: Dow Jones a recuperat pragul psihologic de 50.000 de puncte, în timp ce S&P 500 și Nasdaq au stabilit noi maxime istorice intraday. În Europa, DAX a condus cu câștiguri de 1,3%, susținut de creșterea cu peste 3% a Siemens, deși mai multe burse europene au fost închise cu ocazia unei sărbători legale. Situația din Asia a fost mixtă: KOSPI din Coreea de Sud a câștigat 1,8% și a înregistrat o creștere de aproape 90% de la începutul anului, în timp ce Shanghai Composite a scăzut cu 1,5% și Nikkei 225 din Japonia a înregistrat o scădere de 1%. 💼 Acțiuni Vedeta incontestabilă a sesiunii a fost Cisco, ale cărei acțiuni au urcat cu 14-18% după rezultatele record din trimestrul al treilea al anului fiscal 2026: veniturile au atins 15,8 miliarde de dolari, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce comenzile de infrastructură AI au crescut cu peste 50%, ridicând prognoza anuală a comenzilor AI de la 5 miliarde de dolari la 9 miliarde de dolari. Nvidia a câștigat peste 4% pe fondul rapoartelor Reuters privind aprobarea de către SUA a vânzărilor de cipuri H200 către 10 companii chineze, participarea personală a lui Jensen Huang în delegația de la Beijing fiind interpretată ca un semnal al deschiderii uneia dintre cele mai mari potențiale piețe. Cea mai mare senzație a fost debutul pe Nasdaq al producătorului de cipuri AI Cerebras Systems: acțiunile s-au deschis la 350 de dolari, cu aproape 90% peste prețul de 185 de dolari al ofertei publice inițiale (IPO), evaluând compania în vârstă de 10 ani la peste 100 de miliarde de dolari și făcând-o cea mai mare IPO din sectorul tehnologic american de la Uber în 2019. Pe partea negativă, platforma medicală digitală Doximity a scăzut cu 21-23% după previziuni dezamăgitoare și o serie de retrogradări din partea marilor bănci de investiții. Un nou factor de risc a apărut pentru Apple: Bloomberg a raportat că OpenAI colaborează deja cu o firmă de avocatură externă în vederea unei potențiale acțiuni în justiție împotriva Apple, argumentând că integrarea ChatGPT în ecosistemul iOS nu a adus beneficiile financiare așteptate, ceea ce a generat incertitudine în jurul strategiei de monetizare a AI a Apple și a adăugat volatilitate pe termen scurt acțiunilor AAPL. 💱 Valute Dolarul s-a apreciat pe parcursul sesiunii, susținut de combinația dintre semnalele pozitive de la summitul Trump-Xi și datele puternice privind inflația PPI: USDIDX a câștigat 0,31%, iar EURUSD s-a depreciat la 1,1679. Lira sterlină a fost sub presiune, GBPUSD scăzând cu 0,73%. Dintre monedele piețelor emergente, wonul sud-coreean și randul sud-african au avut o performanță superioară, în timp ce realul brazilian s-a situat la coada clasamentului global, afectat de un scandal politic care îl leagă pe Flavio Bolsonaro de afacerea Banco Master, care a tras în jos și indicele Ibovespa cu peste 10% în ultima lună. 🛢️ Mărfuri Cuprul a atins maxime istorice, depășind pragul de 14.000 USD pe tonă metrică pe LME, impulsionat de o criză a aprovizionării cu acid sulfuric generată de blocada Strâmtorii Hormuz, o scădere de 6% a producției de cupru din Chile în Q1 și interdicția Chinei privind exporturile de acid sulfuric, în vigoare de la 1 mai. Un factor suplimentar de cerere structurală este infrastructura AI: centrele de date la scară largă consumă între 27 și 33 de tone de cupru pe megawatt de capacitate instalată, cererea totală a sectorului AI fiind estimată să ajungă la 475.000 de tone numai în 2026. Petrolul brut s-a menținut peste nivelul de 100 de dolari pe baril: WTI a câștigat 0,68%, ajungând la peste 101 dolari, în timp ce Brent a crescut cu 0,14%, la 105,71 dolari. Aurul a scăzut ușor cu 0,19%, la 4.679 dolari pe uncie, în timp ce argintul a suferit o corecție notabilă, scăzând cu peste 3%, la aproximativ 84,75 dolari pe uncie. Criptomonede Bitcoin a condus toate clasele de active cu un câștig de 2,68% până la 81.433 USD, sentimentul pozitiv răspândindu-se în întregul segment al criptomonedelor. Catalizatorul cheie a fost un pas legislativ istoric în SUA: comisia Senatului a aprobat Clarity Act, un proiect de lege cuprinzător privind structura pieței criptomonedelor, reprezentând prima reglementare completă a industriei. Acțiunile companiilor din domeniul criptomonedelor au reacționat puternic: Coinbase a crescut cu 9%, Figure a câștigat 9%, Galaxy a urcat cu 6%, iar Strategy și Sharplink s-au apreciat cu aproximativ 7%.

