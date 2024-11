Rezumatul zilei: Începe o ușoară corecție pe Wall Street. US2000 pierde 1,6%, Tesla se depreciază cu 6,5% 📉

Starea de spirit în timpul sesiunilor europene și asiatice a fost mai slabă astăzi. Indicele DAX s-a retras cu 2%, iar FTSE din Marea Britanie a scăzut cu mai mult de 1,2%. Hang Seng s-a retras cu peste 2,8%, pe un val de rezultate dezamăgitoare ale unui program de stimulare pe care piața l-a considerat clar insuficient. Indicele a coborât sub 20.000 de puncte

Indicele ZEW din Germania a indicat o scădere considerabilă a sentimentului economic la 7,4 față de 13 previziuni și 13,1 anterior. Evaluarea condițiilor actuale din Germania a scăzut la -91,4 de la -86,9 în publicarea anterioară; mult sub previziunile de -85,9, care indicau o ușoară îmbunătățire.

Indicii americani înregistrează scăderi în a doua parte a sesiunii americane. Presiunea descendentă este evidentă în indicele Russell 2000, cu contracte care pierd aproape 2%. Indicii US500 și US100 pierd în intervalul -0,3% - -0,5%. Indicele dolarului american crește la maxime multi lunare peste 106, iar randamentele obligațiunilor pe 10 ani cresc cu 12 puncte de bază la 4,45%. Datele mai slabe din Europa și o economie americană puternică trimit EURUSD în scădere cu aproape 0,4% astăzi

Acțiunile Tesla au scăzut cu peste 6%, deoarece vedem o accelerare a preluării profiturilor după un val de câștiguri „astronomice” recente. Sectorul semiconductorilor înregistrează, de asemenea, performanțe slabe, acțiunile Micron Technology pierzând peste 5% după un raport al Edgewater Research care sugerează prețuri mai mici pentru cipurile NAND de memorie în 2025

Dolarul puternic pune presiune pe piața metalelor prețioase, aurul pierzând aproape 1%, iar paladiul retrăgându-se cu 4%. Printre materiile prime agricole, contractele futures pe bumbac de pe ICE pierd puternic. Aproape 2% pierd pe CBOT contractele pentru grâu și soia, unde dolarul scump favorizează scăderea prețurilor. Mărfurile energetice, adică gazele naturale și petrolul, nu înregistrează o volatilitate prea mare astăzi

Sondajul Fed din New York privind inflația așteptată pe 3 ani în SUA a indicat o scădere la 2,5% în octombrie de la 2,7% anterior, iar rata inflației pe 5 ani a scăzut la 2,8% de la 2,9% anterior. Gospodăriile din SUA au estimat o inflație de 2,9% în 2025. Aceasta este cea mai scăzută prognoză din ultimii patru ani.

Gospodăriile din SUA văd cea mai mică probabilitate de creștere a ratei șomajului din SUA în următorul an din februarie 2022. De asemenea, acestea au indicat o probabilitate mai scăzută de a-și pierde locul de muncă actual și perspective mai bune de a găsi unul nou dacă sunt concediate; în octombrie s-a înregistrat o scădere a probabilității de neplată a datoriilor, pentru prima dată în ultimele 5 luni.

Comentariile lui Barkin și Waller de la Fed indică faptul că politica a fost deja ajustată, la un nivel mai puțin restrictiv, iar mișcările viitoare ale băncii vor depinde de date. Fed își va îndrepta atenția către inflație sau către un declin al ocupării forței de muncă. Waller a criticat ideea creării unei așa-numite monede CBDC.

Piața criptomonedelor este în continuare într-o dispoziție optimistă; Bitcoin rămâne peste 87,5K dolari, iar Ripple a crescut cu peste 10%, la aproximativ 0,7 dolari, pe un val de știri despre o posibilă întâlnire între CEO-ul Brad Garlinghous și Donald Trump.

Potrivit rapoartelor Washington Post, Donald Trump va lua în considerare oprirea blocării TikTok în SUA. Acțiunile Snap au scăzut cu mai mult de 5% astăzi; parțial sub presiunea acestor comentarii, care sugerează o „consolidare” a celui mai mare concurent al său pe piața internă

Bank of America estimează o creștere de 13% a câștigurilor pe acțiune în ritm anual în rândul companiilor din S&P 500 în 2025.

Potrivit raportului Sawyer Merritt, Rivian a pierdut aproximativ 39.100 de dolari pentru fiecare mașină produsă în al treilea trimestru al anului. În al doilea trimestru, pierderea a fost de 32.700 de dolari. Acțiunile producătorului de EV-uri pierd mai mult de 4% astăzi

Sursa: xStation5

