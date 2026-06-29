Rezumatul zilei: Indicele US100 încheie ședința cu o creștere puternică🚀

Principalul factor care a influențat volatilitatea

Bb Tema dominantă a zilei a fost echilibrul de forțe din cadrul conflictului dintre SUA și Iran și impactul acestuia asupra piețelor globale. În urma atacurilor militare din weekend din Strâmtoarea Hormuz, ambele părți au anunțat duminică seara suspendarea ostilităților, ceea ce a stimulat creșterile pe Wall Street. Volatilitatea a fost însă evidentă: investitorii au oscilat între euforie și anxietate în absența unei confirmări oficiale a încetării focului din partea Teheranului, care a negat că ar fi programate discuții tehnice. Piața a fluctuat literalmente în mod violent înainte ca tendința de creștere să preia controlul spre sfârșitul sesiunii.

Geopolitică

SUA și Iranul au convenit să suspende operațiunile militare și să permită trecerea liberă a navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz. Trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner s-au deplasat marți în Qatar pentru a se întâlni cu prim-ministrul țării și a relua negocierile de pace. Între timp, Qatarul și-a suspendat propriile operațiuni navale după ce unul dintre cetățenii săi a fost ucis de șrapnel în timpul operațiunilor militare. Curtea Supremă a SUA a emis, de asemenea, o hotărâre istorică: a confirmat independența Fed, blocând demiterea guvernatoarei Lisa Cook de către președintele Trump pe motive procedurale, dar, în același timp, a decis că Trump avea dreptul să o demită pe comisarul FTC Rebecca Slaughter, anulând un precedent din 1935.

Date macroeconomice

Săptămâna este scurtată din cauza Zilei Independenței (4 iulie), dar calendarul macroeconomic rămâne încărcat. Raportul privind locurile de muncă din iunie va fi publicat joi: Goldman Sachs prognozează o creștere a numărului de locuri de muncă cu 130.000 (consens: 115.000), în timp ce DB se așteaptă la doar 75.000, invocând riscurile sezoniere. Președintele Fed, Kevin Warsh, va lua cuvântul miercuri la forumul BCE de la Sintra, eveniment pe care piețele îl vor urmări cu atenție în contextul traiectoriei ratei dobânzii. În Polonia, programul „Prețuri mai mici la combustibili” (CPN) expiră la 1 iulie, iar cota de TVA de 23% aplicabilă combustibililor va fi reinstituită, ceea ce se va traduce printr-o creștere a prețului benzinei cu octan 95 la aproximativ 6,50–6,80 PLN pe litru și va determina o creștere a inflației CPI cu aproximativ 0,3–0,4 puncte procentuale.

Indici

Wall Street a încheiat sesiunea cu creșteri semnificative: indicele Dow Jones a urcat cu peste 302 de puncte (0,58%), ajungând la 52.175 de puncte, indicele S&P 500 a crescut cu 0,51% până la 7.392 de puncte, iar indicele Nasdaq a urcat cu 0,79% până la 25.497 de puncte, menținându-și astfel nivelul de suport în apropierea mediei mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile. În Asia, tranzacțiile s-au desfășurat într-un ritm mai calm: indicele Nikkei din Japonia a crescut cu 0,15%, iar indicele CHN.cash din China a înregistrat un câștig de 0,93%. Indicii europeni au încheiat sesiunea cu evoluții mixte: Stoxx 600 a rămas practic neschimbat, în timp ce DAX (DE40) și FTSE (UK100) au pierdut fiecare aproximativ 0,2%, deși sectorul tehnologic a înregistrat o revenire de peste 1% în urma vânzărilor masive de săptămâna trecută. Indicele W20 din Polonia a scăzut cu 0,34%, divergând clar de sentimentul pozitiv de peste Atlantic.

Acțiuni

Vedeta zilei a fost Alphabet, care a înregistrat o creștere de peste 4% în prima sa zi de tranzacționare ca componentă a indicelui Dow Jones Industrial Average. Comcast a crescut cu 6–7% în urma anunțului privind separarea portofoliului său media (NBCUniversal și Sky) în două companii distincte cotate la bursă. Producătorii de semiconductori au trecut printr-o zi plină de suișuri și coborâșuri: ETF-ul SMH a înregistrat în final o creștere de 2,5% după o scădere inițială de 3,1%, Nvidia s-a redresat la +0,6%, iar Micron a rămas în scădere cu aproximativ 2%. TopBuild, pe de altă parte, a înregistrat o scădere bruscă de 12% — cea mai proastă zi a sa din martie 2020 — pe fondul achiziției sale de către QXO, în valoare de 17 miliarde de dolari.

Valute

Dolarul a rămas sub o ușoară presiune: indicele USDIDX a scăzut cu 0,23%, apropiindu-se de nivelul de 100,88. Euro și lira sterlină au înregistrat creșteri de 0,39% (EURUSD la 1,1424) și, respectiv, 0,43% (GBPUSD la 1,3253) față de dolar. Perechea EURPLN a crescut ușor cu 0,12%, ajungând la 4,29, în timp ce USDPLN s-a depreciat cu 0,24%, ajungând la 3,75, ceea ce este favorabil pentru importurile de materii prime și costurile combustibililor în Polonia. Yenul japonez (USDJPY) a rămas stabil la 161,94.

Mărfuri

Prețurile petrolului brut au crescut pe fondul tensiunilor din jurul Strâmtorii Hormuz: WTI a crescut cu 1,7%, ajungând la 70,38 USD, iar Brent a crescut cu 1,24%, ajungând la 72,88 USD pe baril. Aurul și argintul au fost supuse unei presiuni semnificative: aurul a scăzut cu 1,20%, ajungând la 4.022 USD, iar argintul a scăzut cu 1,36%, ajungând la 58,08 USD — o evoluție clasică pe fondul creșterii apetitului pentru risc. Gazul natural (NATGAS) a înregistrat cea mai mare scădere dintre toate instrumentele: -3,58%, ajungând la 3,18 USD, ceea ce ar putea reflecta așteptările privind o restabilire mai rapidă a aprovizionării cu GNL.

Criptomonedele

Bitcoin a înregistrat o creștere de 1,74%, tranzacționându-se în intervalul 60.280–60.478 dolari. Creșterea prețurilor criptomonedelor face parte din sentimentul general de apetit pentru risc de pe piețe, determinat de încetarea focului dintre SUA și Iran. Pe plan secund, au existat și știri importante din industrie: Grok 4.5 al xAI (Elon Musk) a început testarea privată la Tesla și SpaceX, bazându-se pe noua arhitectură V9 cu aproximativ 1,5 trilioane de parametri, ceea ce ar putea influența pe termen lung valorile companiilor din ecosistemul lui Musk. Tesla înregistrează creșteri puternice, interpretate parțial ca o reacție la ambițiile grupului de a integra inteligența artificială