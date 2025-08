Rezumatul zilei: Indicii americani și dolarul se depreciază pe fondul datelor macroeconomice slabe (01.08.2025)

Luna august începe cu tema tarifelor și a datelor macroeconomice dezamăgitoare din SUA, care împing indicii americani în jos de la maximele recente (US100: -2%, US500: -1,8%, US30: -1,45%, US2000: -2%). Administrația Trump a introdus noi tarife comerciale. Pentru țările care au inițiat negocieri cu SUA (inclusiv Marea Britanie și UE), tarifele rămân relativ mai mici, în timp ce cele care nu au inițiat negocieri sau nu au reușit să ajungă la un acord în timp util se vor confrunta acum cu tarife mai mari (inclusiv Elveția și India).

La volatilitatea acestei sesiuni turbulente s-a adăugat raportul NFP, care s-a dovedit a fi semnificativ mai slab decât se aștepta. Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol din SUA a crescut cu 73.000, comparativ cu estimările de peste 104.000. În timp ce datele indicau o imagine mult mai sumbră a pieței muncii din SUA, cea mai mare surpriză a venit din revizuirea semnificativă în jos a rapoartelor anterioare.

Președintele Băncii Federale de Rezervă din Atlanta, Raphael Bostic, a declarat că nu este pregătit să majoreze numărul reducerilor dobânzilor prevăzute pentru 2025 și că se așteaptă în continuare la o singură reducere în acest an. El a subliniat că datele NFP de astăzi nu ar fi influențat decizia FOMC.

În plus, președintele SUA intensifică tensiunile dintre SUA și Rusia, anunțând desfășurarea a două submarine nucleare în zone apropiate de teritoriul rus, ca răspuns la comentariile provocatoare ale fostului președinte Medvedev.

Pe piața valutară, dolarul și-a încheiat seria de creșteri în urma raportului dezamăgitor al economiei SUA, care a reaprins așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed (USDIDX: -0,9%). Cea mai puternică monedă G10 astăzi este yenul (USDJPY: -2%, EURJPY: -0,9%), în timp ce EURUSD se redresează cu 1% până la 1,153. Francul elvețian și dolarul canadian rămân oarecum moderați în comparație cu alte monede, în contextul majorărilor tarifare anunțate de Ziua Eliberării (USDCHF: -0,6%; USDCAD: -0,4%).

Dolarul și-a extins pierderile după datele ISM din sectorul manufacturier, care, împreună cu așteptările privind inflația ale Universității din Michigan, au întărit și mai mult argumentele în favoarea unei reduceri mai rapide a ratei dobânzii.

Prețurile metalelor prețioase sunt în creștere pe fondul volatilității accentuate. Aurul a crescut cu 1,75%, până la 3.348 dolari pe uncie, iar argintul a crescut cu 0,45%, până la 36,88 dolari pe uncie.

Contractele pentru materiile prime energetice încheie săptămâna cu o vânzare masivă. Țițeiul Brent și WTI au scăzut cu 2,45% și, respectiv, 2,3%, în timp ce gazul natural se tranzacționează la un nivel stabil.

Sentimentul negativ este evident și pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut cu 1,7%, la 114.500 USD, în timp ce Ethereum a înregistrat o scădere de 4,4%, la 3.572 USD.

