Rezumatul zilei: Indicii de pe Wall Street, presați de datele JOLTS mai slabe din SUA; incertitudinea pe piață persistă

Indicii de pe Wall Street au deschis sesiunea în scădere, dar nu au reușit să mențină impulsul crescător, cu US100 câștigând 0,1% și US500 crescând 0,15%. Randamentele titlurilor de trezorerie pe 10 ani au scăzut sub 3,8% după raportul JOLTS privind piața muncii din SUA sub așteptări

Raportul JOLTS a fost de 7,67 milioane fașă de 8,1 milioane estimat și 8,184 milioane anterior Comenzile din fabrică au fost de 5% față de 4,8% estimat și -3,3% anterior

Comenzile de bunuri durabile de bază (revizuit): -0,2% fașă de -0,2% estimat și -0,2% anterior Tesla conduce câștigurile în rândul companiilor Big Tech, cu câștiguri mai mari de 5% alimentate de creșterea cererii în China și de posibilul debut al Tesla Y cu 6 locuri. Nvidia este tranzacționată plat după ziua de ieri, când prețul a marcat un record istoric o sesiune de scădere a capitalizării de piață de 279 miliarde $

Dollar Tree scade după câștiguri mai slabe decât se aștepta, citând slăbirea cererii. Compania de software GitLab câștigă 20% în urma creșterii cu 30% a veniturilor anuale și a raportului general puternic pentru trimestrul al doilea, susținut de comentariile analiștilor Baird

Indicii europeni încheie sesiunea de astăzi cu scăderi pe toate piețele principale. Indicele german DAX a pierdut 0,8%, indicele francez CAC40 a scăzut cu aproape 1%, indicele FTSE 100 a pierdut 0,35%, iar indicele Stoxx Europe 600 a scăzut cu aproape 1%.

Datele PMI finale pentru Zona Euro au fost mixte, datele privind serviciile fiind ușor sub așteptările pieței. PMI compozit final din zona euro pentru luna august: 51,2 față de 51 estimat PMI final pentru sectorul serviciilor din zona euro pentru luna august: 52,9 față de 53,3 estimat PMI compozit final din Germania pentru luna august: 48,4 față de 48,5 estimat PMI final privind sectorul serviciilor din Germania pentru luna august: 51,4 față de 51,2 PMI compozit din Marea Britanie pentru luna august: 53,8 față de 53,4 estimat PMI final privind sectorul serviciilor din Marea Britanie pentru luna august: 53,7 față de 53,3 estimat

Raphael Bostic, Atlanta Fed, a comentat că inflația din economia SUA scade „în mod sustenabil”, însă această scădere nu este încă justificată, în timp ce Fed nu ar trebui să fie prea restrictivă, deoarece piața muncii prezintă semnale de slăbire, sursele de afaceri citând încetinirea dinamicii economice

Indicele de volatilitate CBOE (VIX) a scăzut sub 18,5, dar în a doua jumătate a sesiunii putem vedea o ușoară revenire peste 19 din nou, semnalând așteptări de volatilitate oarecum ridicate înainte de raportul NFP de vineri

Banca Canadei a decis să reducă ratele cu 25 pb, la 4,25%. Prin urmare, decizia a fost în conformitate cu așteptările

Dintre principalele valute, yenul japonez a înregistrat cea mai puternică creștere, de aproximativ 0,8%; francul elvețian a crescut, de asemenea, semnalând cererea de „refugiu” pe piețele valutare. Singura monedă din G10 care a scăzut astăzi a fost dolarul american.

Contractul futures pe decembrie pe grâul de la Chicago Board of Trade a crescut cu aproape 2%, conducând în topul câștigurilor în rândul produselor de bază tranzacționate în SUA. Sezonul european al recoltelor a fost mai slab decât se aștepta și așteptările privind scăderea producției în Marea Neagră, Rusia și zona euro au susținut sezonalitatea, lichidând pozițiile scurte ale marilor speculatori

Petrolul pierde 0,6%, iar gazele naturale au scăzut cu 2% astăzi; aluminiul, cuprul și zincul pierd mai mult de 1%, presate și de datele macroeconomice mai slabe decât se așteptau din China

Argintul și aurul sunt destul de calme astăzi, câștigând 0,1% și respectiv 0,05%. Bitcoin a revenit în mod surprinzător peste 58.000 USD, în ciuda celor mai puternice ieșiri nete de la începutul lunii august din ETF-uri, de aproape 300 de milioane în sesiunea de ieri.

