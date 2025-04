Rezumatul zilei: Indicii revin la scăderi după escaladarea războiului comercial cu China 🔔

Indicii șterg complet câștigurile și revin la scăderi în urma escaladării războiului comercial dintre SUA și China. La momentul publicării, indicele US500 a scăzut cu 0,20%, US100 cu 0,10%, iar US2000 cu 1,60%.

Dolarul american este în scădere cu 0,40%, în timp ce alte monede care beneficiază de nervozitatea piețelor - yenul japonez și francul elvețian - câștigă. USDJPY este în scădere cu 0,90%.

Contractele futures bazate pe acțiunile chinezești înregistrează pierderi puternice. CHN.cash este în scădere cu 1,5%, mai mult decât ștergând toate câștigurile intraday. O creștere semnificativă este observată în perechea valutară USDCNH, unde câștigurile ajung la 0,8%.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Levitt, a declarat că Statele Unite au impus Chinei un tarif suplimentar de 50%, ridicând totalul tarifelor la un nivel record de 104%. Restricțiile comerciale suplimentare urmează să intre în vigoare mâine, 9 aprilie.

Austan Goolsbee (Fed) și-a exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la consecințele economice ale noilor tarife vamale americane. Goolsbee a subliniat faptul că, pe termen scurt, companiile ar putea fi reticente în a investi în SUA din cauza normelor neclare și schimbătoare în domeniul comerțului internațional și al orientării politicii economice.

El a recunoscut, de asemenea, că amploarea tarifelor este semnificativ mai mare decât se preconiza sau se estimase anterior, ceea ce complică și mai mult situația.

Potrivit secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, aproximativ 70 de țări au contactat până în prezent administrația americană pentru a negocia acorduri comerciale. Cu toate acestea, situația rămâne departe de a fi clară, în special în contextul escaladării tarifelor cu China.

Potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Leavitt, Trump consideră că Statele Unite dispun de forța de muncă și de suficiente resurse interne pentru a produce iPhone-uri în interiorul țării.

Trump consideră că China nu are de ales decât să negocieze un nou acord comercial cu SUA. Cu toate acestea, ratele tarifare anunțate intră în vigoare astăzi și vor fi aplicate începând de mâine, dacă China nu răspunde apelului SUA.

Aurul înregistrează câștiguri ușoare, dar scăderile de pe piața în general au un impact și asupra lichidității acestei materii prime. Aurul a crescut cu 0,15%, la 2.980 de dolari pe uncie.

Sentimentul negativ din piețele tradiționale se răsfrânge și asupra pieței criptomonedelor. Bitcoin a scăzut cu 2,80%, la 76.900 de dolari, iar Ethereum a scăzut cu 5,20%, la 1.470 de dolari.

