Rezumatul zilei: Investiția saudită record în Statele Unite alimentează ascensiunea Wall Street 📄

Wall Street continuă să avanseze, impulsionat de știrea de astăzi privind o investiție majoră a Arabiei Saudite în Statele Unite. Se așteaptă ca investiția totală să ajungă până la 600 de miliarde de dolari.

În prima parte a zilei, contractele futures pe indicii americani au cunoscut o ușoară retragere după câștigurile puternice de ieri. Cu toate acestea, publicarea raportului CPI din aprilie a îmbunătățit sentimentul pieței și a contribuit la deschiderea în creștere a indicilor. Apetitul pentru risc a fost stimulat în continuare de acordul menționat anterior cu Arabia Saudită.

La momentul redactării acestui raport, indicele US500 a crescut cu 0,85%, indicele US100 a câștigat 1,75%, iar indicele US2000 a crescut cu 0,50%. Câștigurile sunt în mod clar conduse de stocurile de semiconductori. Cele mai mari mișcări includ Nvidia, Broadcom, TSM și AMD.

US500 este în scădere ușoară pentru acest an. Revenirea de la minimul din 7 aprilie se ridică acum la peste 22%.

Raportul CPI din SUA a surprins piețele, indicând creșteri de prețuri mai mici decât se așteptau în aprilie. Inflația globală a ajuns la 2,3% YoY față de 2,4% așteptat și 2,4% anterior. Inflația de bază a corespuns așteptărilor la 2,8% YoY, la fel ca luna precedentă.

În urma publicării datelor, piețele încă se așteaptă ca Fed să înceapă reducerea ratelor în septembrie, cu o a doua și ultima reducere în octombrie.

Nvidia a crescut cu până la 6% astăzi, după vestea că societatea va furniza 18.000 de cipuri Blackwell Arabiei Saudite. Totuși, centrele de date vor rămâne sub supravegherea SUA pentru a preveni scurgerile de date către China. Capitalizarea de piață a companiei a revenit peste 3 trilioane de dolari.

Acordul cu Arabia Saudită include, de asemenea, 142 de miliarde de dolari în achiziții de hardware militar.

Coinbase a crescut cu 21% astăzi în urma veștii că se va alătura indicelui S&P 500 pe 19 martie. Compania a îndeplinit criteriile stricte de profitabilitate susținută și lichiditate ridicată. Includerea sa marchează prima dată când o bursă de criptomonede intră într-un indice atât de prestigios, declanșând o cerere puternică de fonduri pasive.

Petrolul brut continuă să crească, WTI urcând astăzi cu aproximativ 2,5%. Acest lucru se datorează raliului de pe Wall Street și anunțului lui Trump că intenționează să elimine exporturile de petrol ale Iranului, reducând oferta globală.

Cacaua atinge astăzi 10.000 de dolari pe tonă - pentru prima dată din februarie - din cauza îngrijorărilor legate de ofertă, în ciuda incertitudinii privind cererea.

Prețul grâului se prăbușește ca răspuns la previziunile semnificativ mai mari privind producția americană și mondială publicate în raportul WASDE de ieri.

După o scurtă corecție ieri, criptomonedele sunt din nou pe verde. Cererea de astăzi se concentrează pe Ethereum (+4,40%) și pe proiecte mai mici. Bitcoin crește cu 1,1% până la 104.000 de dolari.

Rotația capitalului este mai vizibilă astăzi. Dominanța Bitcoin scade la 62,50% după ce a stabilit un maxim local la 65,40% pe 7 mai.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."