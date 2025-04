Rezumatul zilei: Investitorii își temperează optimismul pe fondul progreselor dezamăgitoare în negocierile comerciale 🔎📄

Indicii americani de pe Wall Street au început ziua de astăzi cu creșteri, determinate de rezultatele peste așteptări ale băncilor pentru primul trimestru din 2025 și de speranțele de limitare a amplorii războiului comercial.

Cu toate acestea, câștigurile de peste un procent ale principalilor indici au fost reduse după ce au apărut informații potrivit cărora discuțiile comerciale dintre UE și SUA nu progresează bine.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Leavitt, a transmis că Donald Trump susține că, în ceea ce privește tarifele, „mingea este în terenul Chinei” și că SUA nu trebuie să încheie un acord cu aceasta.

Administrația americană a criticat, de asemenea, decizia de astăzi a Beijingului de a opri comenzile de avioane de la Boeing, invocând costul războiului comercial. Acest lucru a dus la o nouă scădere de 2% a acțiunilor companiei.

Se pare că progresul în negocieri a stagnat, deși Leavitt susține că SUA are deja pe masă 15 oferte din partea partenerilor comerciali și le va analiza cu atenție.

Potrivit unui raport Bloomberg, UE se așteaptă ca tarifele americane să rămână în vigoare pentru mai mult timp. Oficialii Uniunii Europene și ai Statelor Unite au făcut puține progrese în soluționarea disputelor comerciale. Ca urmare, oficialii administrației președintelui Donald Trump au indicat că majoritatea tarifelor americane impuse Uniunii vor rămâne în vigoare.

La momentul publicării, US500 se tranzacționează în jurul nivelurilor de deschidere, US100 este în creștere cu 0,15%, iar US2000 câștigă 0,20%. Indicele dolarului este în creștere cu 0,55%.

Contractele futures pe cacao (COCOA) tranzacționate la bursa ICE scad astăzi cu aproape 4% din cauza previziunilor privind precipitațiile în Brazilia și Asia și a datelor slabe privind măcinarea, care sporesc îngrijorarea pieței cu privire la cerere.

O prăbușire a prelucrării boabelor de cacao în Malaezia cu 15% în Q1 2025 (conform Malaysian Cocoa Board și Cocoa Manufacturers Association) și în Brazilia cu 13% în Q1 2025 (AIPC) semnalează slăbirea cererii după creșterile de prețuri de anul trecut. Scăderea producției de cacao este susținută și de previziunile privind precipitațiile din Brazilia, Africa și principalele zone de creștere din Asia.

Nivel semnificativ mai scăzut al inflației în Canada pentru luna martie: 2,3% YoY (așteptat: 2,7% YoY; anterior: 2,6% YoY). Deși BoC a indicat recent că nu dorește să reducă ratele dobânzilor, încetinirea clară a inflației și continuarea riscurilor semnificative pentru economie legate de tarifele vamale determină creșterea prețului unei reduceri a ratei în cursul sesiunii de mâine de la 40% la 50%. Dolarul canadian a slăbit.

Pe piața criptomonedelor, sentimentul este similar cu cel de pe piața bursieră mai largă. Bitcoin a scăzut cu 0,05% la 84.500 USD și a redus câștigurile anterioare de la aproximativ 86.000 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."