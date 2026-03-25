Rezumatul zilei: Iranul nu este interesat de planul de pace al lui Trump

Iranul a respins în mod explicit planul în 15 puncte al lui Trump , care avea ca scop asigurarea cel puțin a unui armistițiu în Orientul Mijlociu. Deși planul complet nu a fost făcut public (acesta a fost transmis Iranului prin intermediul Pakistanului), este probabil ca acesta să conțină cereri ca Iranul să renunțe la programul său nuclear, să permită accesul inspectorilor AIEA și să acorde libertate deplină de navigație. În schimb, SUA și Israelul ar înceta atacurile și ar ridica parțial sancțiunile asupra comerțului cu petrol și gaze.

Donald Trump a făcut aluzie la un „mare cadou energetic” din partea Iranului. Deși nu a oferit detalii, este probabil ca acesta să se refere la vânzările de țiței iranian către India.

Iranul susține că intenționează să pună capăt acestui război în propriile condiții și la momentul pe care îl consideră potrivit. Autoritățile indică faptul că nu sunt interesate de un simplu armistițiu, ci mai degrabă de o pace cuprinzătoare care să respecte condițiile lor, precum despăgubiri pentru daune, retragerea totală a SUA din regiune și ridicarea completă a sancțiunilor.

Un raport recent indică faptul că marți a avut loc un atac asupra unei centrale nucleare iraniene. Această situație arată că, în ciuda „reținerii” SUA, infrastructura critică continuă să fie ținta atacurilor, ceea ce ar putea semnala o escaladare pe scară largă dacă nu se ajunge la un acord în termenul oferit de Trump Iranului.

Petrolul WTI se consolidează peste 88 de dolari pe baril , în timp ce petrolul Brent se tranzacționează peste 95 de dolari pe baril.

O creștere de aproape 7 milioane de barili a stocurilor de țiței din SUA nu a dus la o corecție a prețurilor. Petrolul reacționează în prezent la lipsa de dezescaladare și rămâne aproape de minimele ultimelor două sesiuni.

Prețurile aurului își continuă revenirea , tranzacționându-se peste pragul de 4.500 USD pe uncie, pe măsură ce șansele unei creșteri susținute a inflației se diminuează. În ciuda respingerii planului de pace de către Iran, este evident că cel puțin una dintre părți face presiuni agresive pentru a pune capăt conflictului.

EURUSD se retrage de la nivelul de 1,1500 din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Observăm, de asemenea, o scădere a randamentelor din SUA și Germania în sesiunea de astăzi.

Bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 70.000 USD , cu o creștere de aproximativ 1%.

Prețurile de import din SUA au crescut semnificativ în februarie , chiar înainte de începerea conflictului din Iran. Prețurile au crescut cu 1,3% față de luna precedentă (față de așteptările de 0,5%), în timp ce prețurile de export au crescut, de asemenea, cu 1,5% față de luna precedentă (față de așteptările de 0,5%).

Inflația din Marea Britanie pentru luna februarie s-a menținut constantă la 3,0% față de aceeași perioadă a anului trecut , conform așteptărilor, dar inflația de bază a crescut la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. În Marea Britanie, la fel ca în Zona Euro, piețele includ în prețuri o probabilitate ridicată de majorări ale ratei dobânzii.

Acțiunile Arm au crescut cu până la 15% astăzi , în urma unei schimbări totale a strategiei companiei. În loc să acorde licențe pentru proiectele sale, compania intenționează să înceapă producția propriilor procesoare AGI CPU . Compania vizează venituri anuale de 15 miliarde de dolari din aceste cipuri, Meta fiind așteptată să fie primul său client.

Creșterile de pe Wall Street rămân limitate , inclusiv în sectorul tehnologic. De remarcat este o penurie crescândă de produse precum heliul, care este esențial nu numai pentru medicină, ci și pentru fabricarea cipurilor; acest lucru ar putea afecta lanțurile de aprovizionare ale unor companii precum TSMC și Nvidia.

