Rezumatul zilei: Iranul nu închide Strâmtoarea Hormuz, dar atacă bazele americane (23.06.2025)

Nu a avut loc o escaladare completă a situației din Orientul Mijlociu după atacul aerian american de weekend asupra infrastructurii nucleare iraniene.

Iranul a lansat 6-10 rachete asupra bazelor americane din Qatar și, probabil, Irak, potrivit agențiilor Axios și Tasnim. Qatarul a interceptat toate rachetele, iar indicii americani au revenit la creșteri, pe fondul speranțelor că situația nu va duce la o escaladare mai amplă în regiune ( US100 : +0,5%, US30 : +0,3%, US500 : +0,4%).

Petrolul a început ziua cu o creștere de 5% după votul de duminică din parlamentul iranian, care a anunțat închiderea Strâmtorii Hormuz. Până în prezent, însă, nu s-au întreprins acțiuni concrete, iar fluxul de nave — în special tancuri — continuă.

Petrolul și-a limitat câștigurile și a început să piardă în cursul zilei din cauza lipsei unei escaladări. Mai mult, petrolul a scăzut la cel mai redus nivel din 18 iunie, din cauza faptului că Iranul a optat pentru o escaladare limitată (fără atacuri asupra navelor și un atac limitat cu rachete asupra bazelor americane).

Iranul raportează că a folosit același număr de rachete ca și SUA în bombardamentul din weekend. Iranul menționează, de asemenea, că nu dorește un conflict cu Qatarul și că autoritățile țării au fost informate în prealabil despre atac pentru a minimiza victimele. Este de remarcat faptul că toate rachetele ar fi fost interceptate de apărarea aeriană.

Aurul câștigă astăzi 0,3%, deși saltul de la începutul sesiunii nu a depășit 1%. În prezent, piața nu percepe un risc ridicat asociat situației actuale din Orientul Mijlociu.

Pe piața valutară, am observat astăzi o volatilitate semnificativă, determinată de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de comentariile moderate ale Michelle Bowman, care susține o reducere a ratei dobânzii în iulie. Goolsbee indică, de asemenea, că, odată cu o mai mare claritate în privința tarifelor, Fed ar trebui să reducă ratele dobânzilor.

Indicele dolarului a șters toate câștigurile înregistrate la începutul sesiunii, înregistrând în prezent o scădere de 0,1%. În frunte se află monedele refugiu, precum francul elvețian ( USDCHF : -0,6%) și euro ( EURUSD : +0,3% până la aproximativ 1,155). Lira sterlină câștigă, de asemenea, ( GBPUSD : +0,4%), la fel ca și coroana suedeză (+0,5%). Monedele antipode sunt încă tranzacționate în teritoriu negativ ( AUDUSD , NZDUSD : -0,1%), la fel ca yenul ( USDJPY : +0,2%) și dolarul canadian ( USDCAD : +0,15%).

Indicii PMI din SUA au depășit așteptările, deși indicele compozit a scăzut față de datele din mai. Indicatorii PMI din sectorul manufacturier s-a menținut la 52 de puncte, în condițiile în care se aștepta o scădere la 51 de puncte. PMI din sectorul serviciilor a scăzut la 53,1, în condițiile în care se aștepta o scădere la 52,9, față de nivelul anterior de 53,7.

Datele PMI au indicat atât o cerere internă încă puternică în SUA, cât și o presiune crescută asupra prețurilor în rândul producătorilor din cauza tarifelor impuse.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din Germania a crescut la 49 de puncte, în linie cu așteptările, cu o valoare anterioară de 48,3 puncte. Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din Franța a scăzut la 47,8, cu așteptări de menținere la 49 de puncte.

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Germania a crescut în mod neașteptat la 49,4 de la 47,1, în condițiile în care se preconiza o creștere doar până la 47,9. Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Franța a înregistrat o scădere la 48,7, în condițiile în care se preconiza o creștere până la 49,1, față de nivelul anterior de 48,9.

Piața imobiliară din SUA a înregistrat o revenire neașteptată în luna mai: vânzările de case au crescut cu 0,8% față de luna precedentă, comparativ cu o scădere prevăzută de 1,3%.

Pe piața criptomonedelor, observăm un optimism general: Bitcoin câștigă peste 2%, ajungând la 101.700 USD, Ethereum crește cu 3,6%, ajungând la 2.265 USD, iar futures-urile pe Sushi (+8,6%), Dogecoin (+5,4%) și Chainlink (+4,9%) sunt, de asemenea, pe verde.

