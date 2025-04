Rezumatul zilei: Marcarea profitului după câștigurile de ieri împinge indicii americani în scădere, incertitudinea pe piețe persistă

​​​​​​ Indicii americani se depreciază astăzi, ștergând parțial câștigurile de ieri. Volatilitatea pieței rămâne foarte ridicată, iar investitorii încă se tem de o recesiune. Indicele S&P 500 pierde astăzi 5,2%, Dow Jones 3,8%, iar Nasdaq 100 scade cu 5,1%, apropiindu-se de nivelul de 18.000 de puncte.

Pe piața americană largă, observăm o vânzare de mare amploare. Doar 5% dintre companiile din indicele principal înregistrează câștiguri astăzi.

Trump continuă narațiunea care indică continuarea războiului comercial cu China. Astăzi, rata tarifară asupra Chinei a crescut oficial la 145%, combinând astfel așa-numitele „tarife fentanil” de 20% cu tarifele reciproce anunțate de 125%.

Marile companii tehnologice șterg parțial câștigurile de ieri. Din grupul „Magnificent 7”, Tesla se descurcă cel mai rău cu o scădere de peste 9%, Nvidia pierde astăzi aproximativ 7%, iar Apple este în scădere cu peste 5%. Pentru companie, China rămâne o țară cheie în ceea ce privește furnizarea produselor sale, prin urmare războiul comercial ar putea afecta grav rezultatele viitoare ale companiei.

US Steel este în scădere cu aproximativ 7% astăzi, după ce Trump și-a exprimat opoziția față de preluarea companiei de către japonezii de la Nippon Steel. Potențiala preluare ar urma să ofere companiei finanțare cheie pentru implementarea investițiilor planificate.

CarMax, ca și Delta Air Lines ieri, se retrage din obiectivele financiare anterioare din cauza incertitudinii continue legate de impactul politicii tarifare asupra economiei SUA. Aceste mișcări se pot intensifica odată cu începerea sezonului de raportare a câștigurilor corporative din SUA. Acțiunile companiei au scăzut astăzi cu aproape 16%.

Republicanii din Camera Reprezentanților au adoptat joi, la limită, propunerea de buget a președintelui Trump, cu un vot de 216-214, o victorie semnificativă pentru agenda sa legislativă. Votul deschide o cale legislativă rapidă pentru un proiect de lege care va prelungi reducerile fiscale care expiră, va introduce reduceri fiscale suplimentare și va crește finanțarea pentru securitatea frontierelor și cheltuielile de apărare.

Piețele europene au înregistrat creșteri astăzi ca răspuns la suspendarea de ieri a tarifelor vamale de către Donald Trump pentru 90 de zile . DAX a crescut cu peste 4,5% astăzi, CAC40 a crescut cu 3,8%, FTSE 100 a câștigat 3%, SMI a încheiat sesiunea cu un plus de 3,3%, iar indicele larg STOXX Europe 600 a câștigat 3,7%.

Piața datoriilor se stabilizează ușor. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au crescut ușor astăzi la 4,34%, iar obligațiunile germane pe 10 ani se stabilizează în jurul valorii de 2,58%. Cu toate acestea, o mișcare clară de vânzare a fost înregistrată de obligațiunile japoneze pe 10 ani, ale căror randamente au crescut la 1,35% (+6,23%).

Inflația CPI din SUA în luna martie a fost mai mică decât se aștepta. În termeni YoY, prețurile au crescut cu 2,4%, față de nivelul așteptat de 2,5%. Rata inflației de bază a fost de 2,8%, față de o prognoză de 3%.

Numărul cererilor inițiale de șomaj a fost conform așteptărilor de 223.000, ceea ce înseamnă cu 4.000 mai multe decât săptămâna trecută.

Pe piața valutară, asistăm la o slăbire a dolarului american, care pierde 1,9% față de un coș valutar. EURUSD a crescut astăzi peste 1,12, câștigând 2,3%. În afară de euro, cele mai puternice monede din G10 au fost astăzi francul elvețian (+3,7%) și yenul japonez (+2,1%).

Indicele VIX a revenit astăzi la aproximativ 37 de puncte, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 31%, după o scădere puternică ieri. Incertitudinea de pe piața bursieră din cauza turbulențelor din jurul tarifelor rămâne.

În afară de valute, creșterea incertitudinii determină și prețul aurului, care câștigă peste 2,5% astăzi, revenind peste 3.150 USD/uncie. Alte metale prețioase au o sesiune mult mai calmă. Argintul și paladiul pierd aproximativ 0,2%, iar platina este în creștere cu 0,8%.

Prețul petrolului șterge o parte din câștigurile de ieri. OIL.WTI revine la aproximativ 60 USD (-4,2%), iar OIL înregistrează o scădere de 3,7% la aproximativ 63 USD.

Mișcări mai puternice pot fi observate în contractele NATGAS, care au scăzut astăzi cu aproape 6%. Publicarea modificării stocurilor din SUA s-a dovedit a fi mai mare decât se aștepta și s-a ridicat la 57 bcf (față de 49 bcf preconizat).

Pe piața cripto, există o retragere puternică după câștigurile de ieri, Bitcoin scade sub 80.000 USD (-4,5%), iar Ethereum se retrage cu aproape 10% astăzi.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."