Rezumatul zilei: Marile companii tehnologice conduc revenirea pe Wall Street, Europa se redresează, FX în scădere (09.07.2025)

Wall Street revine la creșteri , pe fondul diminuării îngrijorărilor investitorilor cu privire la politica comercială excesiv de agresivă a SUA și al reducerii incertitudinii privind termenul final pentru negocieri (Donald Trump a subliniat că nu vor mai exista prelungiri după 1 august). Printre indici, S&P 500 a crescut (+0,3%), Dow Jones (+0,3%), Nasdaq (+0,65%) și Russell 2000 (+0,6%).

Sentimentul pieței a fost susținut și de cererea puternică pentru titlurile de stat americane pe 10 ani , care a întrerupt o serie de cinci zile de vânzări. Randamentele au scăzut la aproximativ 4,35%.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe Truth Social că, începând cu 1 august, Statele Unite vor impune noi tarife la importurile din mai multe țări, printre care Filipine, Brunei, Moldova, Algeria, Irak și Libia (tarife cuprinse între 20 și 30%).

Marile companii tehnologice sunt principalul motor al creșterilor de astăzi de pe Wall Street. Indicele “Magnificent 7” al Bloomberg a crescut cu peste 0,9%, condus de META (+1,83%), în timp ce Nvidia a depășit pentru scurt timp pragul de 4 trilioane de dolari capitalizare bursieră (+1,65%). Doar Tesla (-1,1%) și Apple (-0,54%) sunt tranzacționate în scădere.

Peter Navarro a criticat Apple pentru menținerea producției în China în ciuda presiunilor din partea SUA, acuzând compania că evită tarifele prin influență. Administrația Trump amenință cu un tarif de 25% pentru iPhone-uri dacă Apple nu crește producția din SUA.

Piețele europene au ignorat anunțul privind tarifele la cupru și produse farmaceutice și au înregistrat creșteri puternice ( DAX : +1,42%, CAC40 : +1,44%, FTSE MIB : +1,59%, FTSE 100 : +0,14%).

Dolarul american este ușor mai puternic astăzi , iar noile tarife anunțate de Trump nu au provocat o reacție mai puternică. Președintele SUA a criticat din nou politica monetară a Fed, sugerând o posibilă reducere a ratei dobânzii cu 300 de puncte de bază.

Volatilitatea pieței valutare a fost limitată , majoritatea monedelor G10 tranzacționându-se într-un interval restrâns. Dolarul canadian a înregistrat cea mai mare corecție față de dolarul american ( USDCAD : +0,25%), în timp ce yenul japonez a fost cea mai performantă monedă ( USDJPY : -0,15%). EURUSD a scăzut cu 0,15% până la 1,171, iar AUDUSD și-a extins câștigurile cu încă 0,1%.

Prețurile gazelor naturale au scăzut cu aproape 5% , pe fondul nivelurilor ridicate de stocare și al prognozelor de vreme mai rece în centrul SUA.

Prețurile petrolului au crescut ușor de la 69 USD la 70,5 USD pe baril , în urma unui raport al Departamentului Energiei care a arătat o scădere mai accentuată decât se aștepta a stocurilor de benzină. Stocurile de țiței au crescut cu peste 7 milioane de barili (față de -1,7 milioane prognozat și +3,84 milioane anterior). Stocurile de benzină au scăzut cu -2,65 milioane de barili (față de -1,7 milioane prognozat și +4,18 milioane anterior).

Sentimentul pieței criptomonedelor este mixt , deși Bitcoin crește peste pragul de 109.000 USD.

Potrivit rapoartelor mass-media, OpenAI intenționează să lanseze propriul browser web bazat pe inteligență artificială. Acțiunile Alphabet (GOOGL.US) abia au reacționat la această știre. Acțiunile Amazon au înregistrat o ușoară scădere după o scădere neașteptată a vânzărilor Amazon Prime Day.

