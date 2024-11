Rezumatul zilei: Metalele prețioase sub presiunea unui dolar puternic

Ultima sesiune de pe piețele financiare din această săptămână este marcată de realizarea în continuare a scenariului victoriei lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA. Astăzi, pe piața valutară, am asistat la o nouă retragere puternică a euro față de dolarul american, care prin amploarea sa a ajuns deja la peste 1%. Indicii bursieri din Europa au închis ședința în scădere, deși Wall Street-ul susține câștigurile inițiate la începutul săptămânii. Indicele S&P500 câștigă 0,5%, în timp ce Russell 2000 adaugă 0,45%. Sentimentul de pe piața bursieră germană s-a deteriorat simțitor pe parcursul ultimei ședințe de tranzacționare din această săptămână. Scăderile de astăzi de pe piețele europene s-au datorat în mare parte acțiunilor puternic supraevaluate ale companiilor auto și celor legate de sectorul bunurilor de lux. Slăbiciunea din sectorul bunurilor de lux este rezultatul rezultatelor slabe ale Compagnie Financière Richemont, care este responsabilă, printre altele, de marca Cartier și Vacheron Constantin. Vânzările din prima jumătate a anului nu au reușit să îndeplinească așteptările analiștilor. Profitul Richemont a scăzut în primul semestru, deoarece divizia de ceasuri a grupului elvețian de lux a suferit din cauza scăderii cererii în China. Peste ocean, creșterea a continuat pentru Tesla, care a câștigat deja peste 7% astăzi. Compania crește pe valul rezultatelor alegerilor, ceea ce poate fi oarecum surprinzător având în vedere aversiunea lui Trump față de sectorul mașinilor electrice. Cu toate acestea, piața pare să acorde mult mai multă importanță implicării politice a lui Elon Musk, care l-a susținut activ pe candidatul republican în timpul campaniei. Aproape 0,8% pierde aurul astăzi, coborând astfel sub zona psihologică de 2.700 USD. În același timp, argintul pierde mai mult de 2,5%. Petrolul brut a scăzut cu 2,7% după ce noile programe de stimulare anunțate de China au dezamăgit investitorii. Reamintim că China este cel mai mare consumator de petrol din lume, astfel încât contextul economic al țării prezintă o relație liniară cu cererea globală pentru această marfă. Pe piața cripto, impulsul ascendent este susținut astăzi, ducând Bitcoin la noi maxime istorice. De asemenea, vedem câștiguri considerabile pe Ethereum, care se apreciază cu 2,5% intraday. Altcoins precum Polygon și Cardano adaugă aproape 15% în aceeași perioadă.

